Роскосмос: цель – экспансия

СЕГОДНЯ 17:40 2018-06-28T18:07:17+03:00

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- Основной мотив моего выступления определяет фраза академика Сахарова о том, что смысл жизни в экспансии, - сразу же четко и образно сформулировал Дмитрий Рогозин задачи российской космонавтики на конференции «Основные задачи и перспективы развития госкорпорации «Роскосмос». Причем, экспансия – это и продолжение изучения космоса – ближнего и дальнего. И экспансия на рынке коммерческих услуг, где мы, уверяет Дмитрий Олегович, со временем сможем потеснить конкурентов так же, как сейчас они потеснили нас.

Вообще, два часа, во время которых проходила открытая часть конференции, были выстроены четко и логично.

Сначала Рогозин описал общую картину. Сообщил, что «русский космос - элемент самоидентификации народа. Мы всегда ощущали себя нацией первых.» И сравнил отношение к космонавтике в России, как к религии.

- А религия, - заметил Дмитрий Олегович. – Имеет внутри себя всегда имеет три составных части – догма, то есть незыблемая традиция, это чудеса и таинство. То есть приобщенность к внутреннему содержанию.

И поинтересовался у собравшихся:

- Так вот, присутствуют ли эти три ипостаси в современной космонавтике?

А потом перечислил поводы для гордости: военный космос (подробно, по понятным причинам, глава госкорпорации на этом не стал останавливаться), навигационная группировка ГЛОНАСС, построена первая очередь Восточного. Но допущены и непростительные ошибки. И сформулировал десять принципов развития Роскосмоса (в свете сказанного несколькими минутами раньше можно истолковать и как десять заповедей).

Основное. Сокращение «зоопарка» ракет. «Протоны», на которые есть заказы, соберут на заводе в Москве. Но при этом в Омске займутся серийным выпуском новой ракеты «Ангара». Причем, во всех ее ипостясях – легкого класса, среднего и тяжелого. Для ее пусков универсальная стартовая позиция будет вскоре строиться на космодроме «Восточный».

По мнению Рогозина, в ближайшие годы именно «Ангара» станет основной тягловой лошадкой и российской космонавтики – и для запусков отечественный спутников, и для выполнения коммерческих заказов. И, по всей видимости, ей в ближайшие годы предстоит учить летать наш новый пилотируемый корабль «Федерация». Хотя совсем недавно специалисты говорили, что под «Федерацию» нужно строить новую ракету «Союз 5», а «Ангара» для пилотируемых полетов не годится.

Вообще, Рогозин собирается всю инфраструктуру для обеспечения пилотируемых полетов переносить на Восточный.

- Осталось семь ракет «Союз-ФГ» (именно с помощь этих ракет запускаются к МКС нынешние пилотируемые корабли «Союз» - Ред.). Затем гагаринский старт закроют на реконструкцию. А пилотируемые полеты мы будем выполнять уже с Восточного, - рассказал глава Роскосмоса.

Учитывая, что сейчас выполняется четыре пилотируемых пуска в год, запаса ракет хватит в лучшем случае до 2020 года. Выходит, за этот очень короткий срок нужно будет на Восточном и в городе ракетчиков Циолковский отстроить весь комплекс, нужный для обеспечения полетов космонавтов. И это при том, что примерно в эти же сроки предстоит закончить строительство стартовой позиции под «Ангару». Амбициозная задача, учитывая, что финансирование Федеральной космической программы недавно еще раз было урезано.

Когда отработают полеты «Ангары» - а на ее испытания заложено шесть пусков – начнут заниматься новой ракетой. Что это будет – «Союз 5», «Русь», проектирование которой закрыли несколько лет назад, или что-то иное – пока не очень понятно.

Еще Рогозин пообещал создать при госкорпорации совет рационализаторов, отказаться от космического долгостроя и создать совет по перспективным исследованиями. Дмитрий Олегович пообещал вернуть в отрасль профессионалов и создать программу по привлечению молодых специалистов. Для этого в Циолковском и в главном космическом центре в Королеве создавать социальную инфраструктуру, строить жилье. Ну и больше привлекать выпускников вузов к новым проектам.

Разворачивается амбициозная программа «Сфера». Сейчас у России на орбите всего 60 спутников гражданского назначения. Задача – через несколько лет довести группировку до 600 спутников – от телекоммуникационных и дистанционного зондирования Земли, до метеорологических и научных.

- Космос может и должен связать нашу страну – самую большую в мире по площади, - заметил Рогозин. Имея в виду, что спутники могут предоставлять услуги – тот же интернет – жителям отдаленных районов.

Максимальное количество пусков перевести на Восточный:

- Два пуска в год – мало. Нужно хотя бы раз в месяц.

С США и Европейским космическим агентством осенью будут обсуждать перспективы совместной лунной программы. Рогозин подчеркивает, что совещания должны проходит в России – «нужно затащить их на нашу территорию». Параллельно мы начнем на новом уровне изучать Луну с помощью автоматов. Только если в начале проекта говорили о четырех лунных станциях, то теперь говорят о трех аппаратах. Они должны подтвердить, что на Луне есть вода. А, значит, смогут жить и работать космонавты.

Не исключил Рогозин и возможности летать на Луну кораблями «Союз» - ведь изначально их серия создавалась как раз для лунной программы. Это в том случает, если не полетит «Федерация». Правда, не понятно как такая идея сочетается с призывом не отряхивать пыль со старых проектов, а идти вперед.

Не названы были и сроки запуска трех новых модулей, которых наши космонавты заждались на МКС. Говорят, что модуль «Наука» так и не приведут в порядок. А без него запускать остальные модули бессмысленно. Впрочем, слухи слухами, а надежда, что мы хотя бы через двадцать лет после начала строительства МКС (отмечается в этом году) завершим создание российского сегмента есть.

Еще Рогозин пообещал больше не вызывать руководителей космических предприятий на конференции в Москву – ежемесячно «перекличку» отрасли будут проводить в режиме телеконференции. И сообщил, что в Москве построят отдельный инженерный центр Роскосмоса, под крышей которого соберут всех разработчиков техники.

Конференция прошла четко. А в конце ее собравшиеся посмотрели клип о том, что на «Буран» обрушилась крыша и он «истекает стальной кровью». Но «Буран» проснется на старте тяжелой ракеты». И «отцов своих жизнь продолжая мы новые строим ракеты». Клип был оптимистичный. Собственно, как и все доклады участников. Дай-то Бог.

После конференции я спросил Дмитрия Олеговича о том, будет ли меняться практика заказа спутников. Сейчас Роскосмос их сам себе заказывает и сам строит. Хотя логичнее, наверное, было бы если б метеорологические аппараты заказывал Росгидромет. Руководитель объяснил, что все новые спутники, которые будут строиться серийно, что существенно снизит их стоимость, планируются под выполнение нескольких задач. Например, метеоспутники могут параллельно использоваться и как аппараты для дистанционного зондирования земли. Определять их конфигурацию должен, естественно, Роскосмос.