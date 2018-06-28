Профсоюзы войдут в рабочую группу Госдумы, которая проработает предложения по изменению пенсионного законодательства

СЕГОДНЯ 20:00 2018-06-28T20:23:13+03:00

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В Госдуме собираются создать рабочую группу, которая будет прорабатывать конкретные предложения по изменению пенсионной системы. В эту группу будут включены представители профсоюзов «Соцпроф». Эту информацию в четверг, 28 июня, озвучил на заседании круглого стола с участием представителей объединения профсоюзов «Соцпроф» депутат Госдумы Сергей Вострецов.

- Необходимо создать на площадке Госдумы рабочую группу, обратимся ко всем организациям: и к Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР), и к Конфедерации труда России (КТР). Все понимают, что ее надо создавать, - заявил Вострецов, который является лидером «Трудовой партии России», председателем объединения профсоюзов «Соцпроф», а также входит в думский комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов.

Вострецов считает, что рабочая группа должна выработать некий компромиссный вариант изменения пенсионной системы России, при котором «и волки были бы сыты, и овцы целы».

- Нужно выработать такие инструменты, которые позволили бы найти деньги на достойные пенсии, - заявил депутат, - а те пенсионеры, кто работают, делали бы это не потому, что им нужно выжить, а потому что это им нравится. Нужно дожать правительство, чтобы это была, наверное, последняя пенсионная реформа. Бесконечно реформировать нельзя. Людям должны быть понятны четкие правила игры.

Предложение о создании рабочей группы поддержали представители профсоюзов, другие участники круглого стола.