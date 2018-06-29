Дзюба забил - я квартиру купил: Можно ли заработать на ставках во время чемпионата мира-2018? И почему это рискованно

СЕГОДНЯ 01:58 2018-06-29T02:02:11+03:00

Вылетев с турнира, сборная Германии не только опозорилась, но и подвела десятки тысяч людей по всему миру, которые ставили на ее победу. А наши футболисты пока оправдывают надежды и приносят выигрыши на ставках. Фото: DYLAN MARTINEZ/ REUTERS

«Комсомолка» выяснила у букмекеров, кто уже обогатился, а кто проиграл на мундиале

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ЗОЛОТАЯ ЛИХОРАДКА ФАНАТОВ

Кому футбольный праздник, а кому возможность обогатиться. И для этого необязательно обманывать доверчивых иностранцев, подсовывая им меню с завышенными ценами или катая на такси по тройному тарифу. Достаточно поставить на команду, которая выиграет.

- Во время чемпионатов мира и Европы всегда идет всплеск активности игроков. Проведение турнира в России еще больше подстегнуло людей, - говорит представитель одной из букмекерских контор. - Число ставок выросло раз в пять, такая же динамика по новым игрокам. Только у нас два миллиона ставок на чемпионат.

Для человека, ничего в этом не понимающего, суть игры можно объяснить одной фразой - чем больше коэффициент, тем невероятнее событие и тем больше выигрыш, если он все-таки случится. Маленькие коэффициенты чаще выигрывают, но и навар приносят мизерный. Поэтому соблазн поставить на темную лошадку очень велик.

СКОРЕЕ ЭЛВИС ПРЕСЛИ ОКАЖЕТСЯ ЖИВ

Меньше всего букмекеры верили в сборные Саудовской Аравии и Панамы. И они полностью оправдали ожидания. Но давайте помечтаем. Вы поставили на Панаму, и обстоятельства сложились бы таким невероятным образом, что латиноамериканцы выиграли чемпионат. Ваша ставка вырастет в две тысячи раз! Это средний коэффициент в российских букмекерских конторах. То есть вверив судьбу «косаря» панамским парням, вы стали бы обладателем двух миллионов рублей.

Для сравнения, с тем же коэффициентом можно поставить на то, что Элвис Пресли окажется жив, а Ким Кардашьян станет следующим президентом США.

- Люди, которые делают такие ставки, находятся всегда, - говорит исполнительный директор Первой СРО букмекеров России Олег Давыдов. - Ведь эксперты не могут предсказать все. Сколько сенсаций было уже на этом ЧМ!

Но не стоит думать, что такие ставки никогда не сыграют. В 2015 году перед стартом чемпионата Англии на победу в турнире скромного клуба «Лестер» верили только их самые твердолобые фанаты. С довольными улыбками букмекеры принимали у них деньги под коэффициент 1:5000. А девять месяцев спустя команда сотворила настоящее чудо, став чемпионом Англии.

Пока главной сенсацией турнира в России стал невыход из группы Германии. А ведь немцы были одними из главных фаворитов турнира. Букмекеры верили в чемпионов 2014 года до конца: ставки на их победу над корейцами принимались под коэффициент 1,2, а на поражение - 14,3. Один фанат даже поставил на матч 4,3 миллиона рублей. И проигрался вчистую! А те, кто осмелился предположить, что действующие чемпионы мира займут последнее место в группе, увеличили вложения в 25 раз.

Поспорить можно и на околоспортивные события. Например, на то, что еще до конца чемпионата главный тренер сборной России Станислав Черчесов сбреет свои знаменитые усы. Вероятность этого события оценивает 1 к 69 - примерно как победа на турнире команды Сенегала.

СТАВКА НА ПАТРИОТИЗМ

Казалось бы, самое логичное - поддержать рублем свою сборную. Тем более что коэффициент привлекательный. Если Кубок мира останется в Москве, вложенные деньги вернутся в 50-кратном размере.

Примерно девять процентов ставок на будущего чемпиона мира в стране - за команду Черчесова. И если, по мнению букмекеров, Россия не входит и в десятку первых претендентов на чемпионство, то по объему ставок она на четвертом месте.

Кстати, футболисты уже сделали богаче своих соотечественников - по крайней мере тех, кто поставил на их выход из группы с коэффициентом 1:1,5.

В 1/8 с Испанией котировки для нас тоже не оптимистичные. Зато если команда Черчесова сотворит чудо, верные болельщики вернут ставки в семикратном размере.

СОСТОЯНИЕ ИЗ СОТНИ РУБЛЕЙ

В интернете гуляет история о болельщике, который поставил на Россию 200 тысяч долларов (больше 12 миллионов рублей). Правда, не на победу в турнире, а на выход сборной в полуфинал. Пока у него есть повод для оптимизма. А вот поставивший полтора миллиона рублей на то, что Россия не выйдет в четвертьфинал, наверняка сильно нервничает.

Букмекеры не могут раскрывать персональные данные клиентов, да и счастливчики не торопятся хвастаться неожиданным богатством. Поэтому истории удачи анонимные.

Один болельщик поставил тысячу рублей на гол Криштиану Роналду в матче португальцев с Испанией и итоговый счет 3:3. Финальный свисток сделал его на сто тысяч рублей богаче.

- Мало кто мог подумать, что Юрий Газинский забьет первый гол на чемпионате. Но кто-то рискнул поставить на него пять тысяч рублей и заработал сто тысяч, - рассказали «КП» букмекеры.

Сорвать куш можно, даже рискнув сотней рублей. Такую сумму поставил игрок на то, что Россия одолеет Египет - 3:1, Сенегал окажется сильнее Японии - 2:1, а Япония с таким же счетом переиграет Колумбию. Это был так называемый экспресс - ставка сразу на несколько событий, которая выигрывает, только если правильно предсказаны все результаты. Коэффициенты в случае успеха перемножаются, в этом случае получился невиданный показатель 5320. И мятая сотня превратилась в 530 тысяч рублей.

Не стоит забывать, что на каждую такую историю - тысячи проигрышей. К тому же, даже если улыбнется удача, с суммы куша придется заплатить 13 процентов НДФЛ.

ВЗГЛЯД С 6-го ЭТАЖА

Не играй!

Павел САДКОВ

Вы когда-нибудь были в отделении букмекерской конторы? Где-нибудь у метро на окраине Москвы? Видели дурно пахнущих людей с бешеным взглядом, красными глазами и трясущимися руками? Те, что молятся, вписывая крестики в бланки для результатов? Любых результатов - от матчей чемпионата Англии по футболу до поединков первенства Австралии по пинг-понгу. Зайдите. Зрелище познавательное.

Букмекерский бизнес, запрещенный еще несколько лет назад, сейчас главный двигатель спорта. Все спортивные мероприятия заполнены букмекерской рекламой. Чтобы привлечь вас, захватить в сети, посвятить в секту - конторы готовы на все. Вам и денег на первую ставку дадут, и золотую карту, и VIP-место пообещают. И если вы думаете, что это они делают потому, что им скучно, вы ошибаетесь. Букмекеры зарабатывают огромные деньги, их прибыль выражается фантастическими суммами. Во-первых, потому что правила игры все равно задают они. И значит, они никогда (!) не окажутся в проигрыше. Кто платит? Так все те же несчастные игроманы у метро на окраинах Москвы, которые спускают последние деньги.

Если вы решились играть, помните.

1. Даже если вы разбираетесь в футболе (хоккее, баскетболе, собачьих бегах), аналитики конторы разбираются точно не хуже, а, скорее всего, значительно лучше.

2. Невозможно учесть все факторы, поэтому любая стопроцентная ставка может прогореть.

3. Хуже всех предсказывают результаты игр самые великие игроки. В футболе никогда не слушайте Пеле, а в хоккее Владислава Третьяка.

3. Да, случайный выигрыш возможен (но крайне маловероятен), но в долгосрочной перспективе букмекеры всегда (!) вас обыграют.

4. Если вы азартный человек, никогда не делайте ставок. Именно на таких, как вы, и строятся эти империи.

5. Если вы думаете, что ставки - это невинное развлечение, знайте, игромания - настоящая болезнь, сопоставимая по своей разрушительной для личности силе с алкоголизмом.

Делать ставки забавно, смешно, весело. Так интереснее смотреть матч. Можно поставить незначительную сумму. Послушайте игроков - все они начинали именно по этим причинам. Не стоит себя обманывать, это те самые азартные игры, от которых точно надо держаться подальше...