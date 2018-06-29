2018-06-29T02:37:23+03:00
Дом. Семья

Почему наши девушки без ума от иностранных болельщиков

И что об этом думают обиженные российские кавалеры
Александр МОНОГАМОВ
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Из объяснительной записки: «На руке было написано «поцелуй меня». Ну я и поцеловала». Фото: Александр АВИЛОВ/Агентство городских новостей «Москва»Из объяснительной записки: «На руке было написано «поцелуй меня». Ну я и поцеловала». Фото: Александр АВИЛОВ/Агентство городских новостей «Москва»
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Российские поклонницы футбола (а поклонницами они стали совсем недавно, буквально несколько дней назад) действуют по принципу «послушай, что скажет женщина-депутат, и сделай наоборот».

Напомним, жен­щина-депутат Тамара Плетнева недавно предостерегла своих более молодых и менее занятых соотечественниц от излишне тесных контактов с иностранцами во время ЧМ-2018, потому что от таких контактов могут быть дети.

А девушки эти как с цепи сорвались. Чуть видят иностранца - перестают себя контролировать. А потом делятся впечатлениями в соцсетях и на сайтах.

ЗА

- Бо. Же. Мой. Сколько на улицах красивых мужчин. Город расцвел, это клумба из роз, я в раю, ангелы, ангелы. Пусть чемпионат длится вечно. Невозможно уже жить в этой серости, в этой унылой каше бледных соотечественников. Не уезжайте, болельщики, оставайтесь! Ну а если уехать кому-то все-таки придется, то пусть это будут наши мрачные синюшные хмыри, тем более они постоянно ноют про пора валить. А загорелые мускулы останутся. Надо разбавить генофонд красотой.

- Слушайте, такое впечатление, что они там какой-то отбор проходили на право приехать в Россию: почти все симпатичные, ухоженные и уж точно все - невероятно веселые. Ну как перед такими устоишь?

- Я замужем, но если бы не была, то пошла бы и познакомилась с кем-нибудь. Возможно, ради секса. А почему нет? И главное - пообщаться. Я и так уже пообщалась с парой иностранцев а ля хелоу гайс вере аре ю фром? Тем более у них вообще праздничное настроение, такие веселые и готовые к общению. Ну и, конечно, я бы предохранялась, если что. Рожать без отца не собираюсь)).

- Я все продумала, надела футболку с надписью на испанском, надела шорты короткие и топ, и дальше все само-собой, пошли с подругой в бар, там у стойки слово за слово все и закрутилось. Конечно, от наших мужчин они сильно отличаются, следят за собой, качественная одежда, дорогой парфюм, да и, я так понимаю, какой-нибудь нищук из Мексики в Россию не полетит, люди в основном состоятельные. Секс как секс, бывало и получше, но женщин они ценят.

ПРОТИВ

- Я жила в Бразилии и хочу сказать, что местные парни ничем не лучше русских - тоже много неухоженных, бухающих, зубы часто запущены адски. Есть, конечно, и серферы, но основная масса с пивным брюшком. Лично у меня энтузиазм по поводу приехавших болельщиков­ вызывает недоумение. Я понимаю, что экзотика привлекает, но, по сути, это те же Васи, просто с акцентом.

- Ну вот даже не знаю. Не то чтобы я считала наших мужчин лучшими в мире (тут от страны, по-моему, мало что зависит), но вот эти шумные и приставучие иностранцы точно не лучше. А пивом от них несет даже сильнее, чем от наших. Шило на мыло?

- Если уж так тянет переспать с иностранцем, то точно не во время ЧМ. Болельщики они и в Африке болельщики.

О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ

- Ну так у нас политика такая: все для дорогих туристов. Не только стадионы и дороги, а даже собственных женщин не жалко. Унижение на государственном уровне.

- По одному парню-иностранцу о всех мужчинах страны глупо судить. Тем более если он понимает - это короткая интрижка, то выложится по полной, чтоб не ударить в грязь лицом. Наши русские мужчины тоже разные - кто вяленькие, хоть и молодые, кто страстные, хоть и постарше.

- Видел я этих шведов. Ничего особенного у них нет. Много пузатых и обрюзгших. Единственное отличие - много тех, кто ростом повыше.

- Это не мужики никчемные, это женщины у нас зажравшиеся и обнаглевшие. Плюс с перестроечных времен настойчиво идеализировалось все иностраннное и также смешивалось с грязью все русское, что сформировало уже определенные стереотипы восприятия, в том числе и в отношении мужчин. Если судить объективно, русский мужчина всем фору даст.

- Если почитать мнения иностранок, которые приезжают к нам учиться или работать, практически все как одна отмечают галантность и учтивость русских мужчин. Сетуют на своих аморфных, от которых ни шиша не дождешься, и ставят им русских в пример. Я такое читал от итальянки, турчанки, француженки, американки, да много от кого. Это, к слову, о вашем бесконечном нытье, о том, что якобы русские мужчины не умеют ухаживать и не ценят женщин.

Использованы отклики с сайтов kp.ru, woman.ru и форума vk.com/buketarosa.

ОТ РЕДАКЦИИ

Понимаем, обидно нашим мужчинам такое читать. Настолько обидно, что некоторые вот уже почти две недели посвящают все свою выступления в соцсетях «продажности» наших девушек. И в выражениях не стесняются. Девушки не отстают: создают свои форумы, где рассказывают о своих похождениях с иностранцами (настоящих и выдуманных) и обзывают отечественных кавалеров обидными словами.

Ну хорошо, а вот закончится чемпионат, как жить будем? Давайте все-таки без крайностей. Некоторым девочкам, наверное, и вправду надо быть чуть поскромнее (хотя понимаем - трудно). А некоторым мальчикам стоит сделать выводы из того, что пишут девочки, - там ведь почти готовые инструкции насчет того, какими они хотят видеть вас.

Рис.: Катерина МАРТИНОВИЧ

Рис.: Катерина МАРТИНОВИЧ

ВОПРОС ДНЯ

Почему нашим девушкам так нравятся иностранцы?

Герман КЛИМЕНКО, бизнесмен:

- Наши мужчины воспринимаются по принципу «знакомого зла», а иностранные играют роль «незнакомого добра». В наших генах - искать новизну.

Андрей ДОБРОВ, автор и ведущий программы «Добров в эфире»:

- В фильме «Цирк» плохой американец кричал: «У нее же черный ребенок!» А советская публика смеялась. Потому что мы были круче тогдашних американцев, которые делили людей по расовому признаку. А сегодня... Хочет девушка вешаться на мексиканца - ее право.

Эдуард БОЯКОВ, театральный режиссер:

- Ничего зазорного в этом не вижу. Только здоровее конкуренция будет, нашим мужикам не надо расслабляться.

Инга ИЛЬМ, актриса:

- Радостно смотреть на страну и слушать восторги самих жителей и гостей. И тут откуда ни возьмись обличительные речи! Но мы же нравимся иностранцам. Мы - хорошие!

Юлия ЧИЧЕРИНА, певица:

- Ничего не поменялось со времен фестивалей молодежи и студентов, после которых в наших роддомах массово появлялись темнокожие младенцы. Просто нужно учить детей контролировать свои гормоны. Многие даже не понимают, что с ними происходит, свято веря, что это и есть любовь.

Дмитрий ПУЧКОВ, переводчик:

- Полагаю, массовый наброс наших дам на иностранцев - выдумка журналистов. Ну а в целом чемпионат - это праздник, кругом веселье. И это личное дело женщины, с кем и как веселиться.

Максим МИЛОСЛАВСКИЙ, клинический психолог:

- Есть масса иностранных фильмов, проповедующих открытую любовь, заботливое отношение, которое человек не может получить здесь. Но тут много сексологических мифов присутствует.

Екатерина ТРОФИМОВА, психотерапевт:

- В сказках жених-принц - заморский гость, ворвавшийся в страну и вызвавший массу эмоций. И мы склонны приписывать чужому необыкновенные свойства.

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