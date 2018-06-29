«Подбросы» во сне и наяву: открывается фестиваль в Карловых Варах

СЕГОДНЯ 07:33 2018-06-29T08:52:30+03:00

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Фестиваль в похожем на кремовый торт чешском городке давно называют восточно-европейскими Каннами. Это мекка кинематографа стран бывшего социалистического блока, солидное мероприятие европейского масштаба, важнейшая индустриальная площадка региона, к которому относится и Россия. В этом году российское кино представлено во всех трех конкурсных секциях. Плюс во внеконкурсной – «Довлатов» Алексея Германа, «Профайл» Тимура Бекмамбетова и «Лето» Кирилла Серебренникова.

В главном конкурсе участвуют «Подбросы» Ивана И. Твердовского - завсегдатая этого фестиваля, чья социальная драма «Класс коррекции» победила здесь несколько лет назад в разделе «К востоку от Запада», а «Зоология» была представлена в основном конкурсе.

Ни один из трех фильмов Твердовского не похож на предыдущий. После «Зоологии», снятой в совершенно неожиданном для нашего кино жанре, абсурдистского "фильма отвращения", - криминальная мелодрама о брошенном в младенчестве мальчишке (Денис Власенко), внезапно возвращенном его беглой матерью из интерната в Москву. Впрочем, делает она это не из внезапно проснувшейся материнской любви. Мать (Анна Слю) - член организованной преступной группы, включающей в себя работников ДПС и судебных органов по разводу «терпил». И парень с натренированным страданиями телом нужен ей как исполнитель «подбросов» - он бросается под дорогие авто под бдительным надзором сотрудника ДПС (Данил Стеклов), который потом вымогает у попавшегося взятку. Пацан, конечно, начинает испытывать незнакомые ему чувства по отношению к родившей его в 16 лет еще молодой женщине. Но, впрочем, мать ли она ему? В картине начинают мерцать встревожившие многих зрителей на «Кинотаве» инцестуальные мотивы. Там же прозвучали вопросы и относительно реализма предъявленной криминальной коллизии. Как будто бы в нашей стране с регулярностью, достойной лучшего применения, не происходит то, что никак не вяжется с нашими представлениями о реальности.

В любом случае, даже если Твердовскому приснился этот криминальный сюжет, у него настолько окрепла рука, что он в состоянии убедить зрителя в сколь угодно невероятной истории. При том что до «Подбросов» он три года работал над документальной картиной непосредственно о работе сотрудников ДПС, так что, наверное, кое-что о ней все-таки знает. Название фильма указывает не только на криминальную деятельность героини, но и на состояние общества, находящегося сейчас в интересном подброшенном состоянии. И, конечно, о незавидном положении «терпил», с которыми сможет ассоциировать себя какое-то количество думающих зрителей.

Несмотря на формальное отсутствие каких-либо перекличек с предыдущими фильмами этого автора, «Подбросы», как и «Зоология» и "Класс коррекции", - фильм-метафора об одиночестве, кризисе и обманутых надеждах. Небанально придуманный, больной и зрелый, несмотря на все еще юный возраст режиссера.