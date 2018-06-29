2018-06-29T14:28:16+03:00
Общество

Что делать, если попал в ДТП из-за канализационного люка

Читателей «КП» консультирует Почетный адвокат России Леонид Ольшанский
Анна НИКОЛАЕВА
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Обращение в суд поможет возместить ущерб в случае ДТП из-за канализационного люка.Обращение в суд поможет возместить ущерб в случае ДТП из-за канализационного люка.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Свои вопросы вы можете задать в прямом эфире программы «Народный адвокат» на радио «Комсомольская правда» по субботам с 16.00 до 18.00 по московскому времени.

КАК ПОГАСИТЬ ИПОТЕКУ МАТЕРИНСКИМ КАПИТАЛОМ

Я купил в ипотеку дом за год до женитьбы. Живем уже 7 лет с женой в этом доме, родились двое детей. Можно ли погасить ипотеку материнским капиталом?

Лев

- Да, можно. Только вам придется переоформить право собственности на дом: на вас с супругой и обоих детей, то есть на всех четверых равными долями.

СОСЕДСКИЙ КРОЛИК УНИЧТОЖАЕТ ДАЧНЫЕ ПОСАДКИ

На наш участок бегает кролик с соседнего участка - прогрызает стенку примыкающего к нам сарая. Какие должны быть мои действия, если он портит грядки, поедает рассаду? Поймать не можем, шустрый.

Елена

- У вас минимум три варианта. Первый: завести охотничью собаку. Второй - заделать дырку в сарае железобетоном. Третий вариант: вспоминаем, что по правилам сарай должен находиться не менее чем в метре от забора с соседним участком. Сообщите это соседям и предложите передвинуть сарай по-хорошему. Иначе будет по-плохому — через суд.

ДОМ НА НЕСКОЛЬКО ХОЗЯЕВ - ПРОБЛЕМЫ С РЕГИСТРАЦИЕЙ

Я живу в частном доме на нескольких хозяев, хотела прописать к себе внучку, но паспортно-визовое отделение требует с меня согласие всех соседей, которые живут через стенку.

Ольга

- Вы с чиновниками общались устно? Это не разговор. Нужно написать заявление: «начальнику паспортно-визового отделения такого-то района такого-то города. Я являюсь собственником одной четвертой доли домовладения; домовладение носит обособленный характер, имеет отдельный вход. При таких таких обстоятельствах согласия сособственников на регистрацию моей внучки не требуется. Прошу ее зарегистрировать и дать мне письменный ответ».

ПОПАЛ В ДТП ИЗ-ЗА КАНАЛИЗАЦИОННОГО ЛЮКА

Я попал в ДТП. Впереди ехавшая машина влетела в канализационный люк, он подпрыгнул и попал мне под капот. Машина очень пострадала, не на ходу, коробка передач развалилась. Собираюсь судиться с водоканалом. Машине 10 лет. При оценке ущерба будет учитываться степень износа деталей или нет? Могут ли мне предложить рыночную стоимость авто?

Андрей

- Прежде всего вам надо получить заключение ГИБДД о том, что виноват водоканал. А потом написать грамотное исковое заявление в суд — в данном случае, чтобы выиграть максимальную сумму, нужно обратиться к опытным юристам.

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