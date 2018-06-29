На фоне разговоров о разводе с мужем, Дарья Мороз снялась обнаженной

СЕГОДНЯ 19:08 2018-06-29T19:19:49+03:00

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В светской тусовке все упорнее ходят слухи, что актриса Дарья Мороз и режиссер Константин Богомолов уже больше года не живут вместе. В Дашином инстаграме пропал хэштег любимыймуж и перестали появляться их совместные с Константином фото. Говорят, причина в том, что режиссер часто уезжал в командировки, то по России, то часто гастролирует по Европе, и постепенно страсть в семье начала угасать. Даша даже часто жаловалась подругам, что для мужа на первом месте всегда стоит карьера. Но зато Константин обожает дочку и души в ней не чает. И быть может, этот тот фактор, который пока не привел семью к официальному разводу.

Но, похоже, этот кризис сильно изменил саму актрису. За последний год в ее внешности произошли разительные перемены: она коротко остриглась, стала блондинкой, в ее одежде стал преобладать стиль гранж. А накануне, артистка и вовсе опубликовала очень откровенное фото себя любимой в реке. На снимке Мороз предстала полностью обнаженной. Такая смелость вызвало восхищение у поклонников звезды, которые отметили и красивую фигуру артистки, и ее наплевательское отношение ко мнению окружающих.

d_moroz Потрясающей красоты,на мой взгляд,проект @dia_voda by @dianaavkhadieva #actress #dariamoroz

Напомним, 34-летняя Дарья Мороз, дочь актрисы Марины Левтовой и режиссера Юрия Мороза, вышла замуж в мае 2010 года. Когда явилась в загс подавать заявление, ей предложили зарегистрировать отношения 8 мая. Она позвонила Константину. «8 - это знак бесконечности! Попроси другую дату», - услышала в трубке голос Богомолова, который давно дал себе установку никогда не жениться. Однако, познакомившись с Дарьей, Богомолов изменил своим принципам и вскоре пара поженилась.