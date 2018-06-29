Палеонтологи разнесли «Мир Юрского периода-2» в пух и перья

29 Июнь 23:05 2018-06-29T23:06:27+03:00

За 25 лет съемок эпопеи о ящерах ученые выяснили, что выглядели они совсем по-другому

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В июне состоялась мировая премьера фильма «Мир Юрского периода 2». Пятый фильм знаменитого сериала меньше, чем за месяц принес создателям 800 миллионов долларов кассовых сборов (при бюджете 170 миллионов). Это безусловный успех, хотя предыдущий фильм «Мир юрского периода», который продюсировал сам Спилберг, с кассовыми сборами в $1,6 миллиарда занял 5-ю строчку в рейтинге самых прибыльных лент за всю историю кинематографа.

Однако, несмотря на зрительский восторг, палеонтологи обвиняют создателей в антинаучности. Дело в том, что со времен создания первого фильма в 1993 году (кто же не видел «Парк Юрского периода»! - авт) наука о динозаврах продвинулась далеко вперед. И то, что 25 лет назад ученые, консультировавшие фильм, считали непреложной истиной, сегодня заклеймено, как мракобесное заблуждение. Однако, создатели блокбастера сознательно не стали менять внешний (он же товарный) вид динозавров, к которому привыкли зрители, опасаясь, что это принесет убытки. Что-ж, восстановим справедливость и разберем самые вопиющие моменты, когда кинематографисты погрешили против истины!

1. Динозавров лишили чешуи

На экране ящеры блистают чешуйчатым кожным покровом, он делает их похожими на драконов из сказок. Однако в середине 90-х годов прошлого века в китайской провинции Ляонин были найдены окаменелые останки хищных динозавров с остатками перьевого покрова. Далее аналогичные находки стали появляться, как грибы после дождя. Сегодня доказано, что, как минимум, 8 семейств хищных динозавров (в том числе тираннозавры и велоцерапторы) щеголяли в пухе и перьях. Но как продать зрителю под брендом «тиранозавр» гигантского петуха весом 9,5 тонн и длиной в 12 метров? Стивен Спилберг в своих поздних фильмах пошел на некий компромисс с наукой и украсил загривки ящеров несколькими декоративными пучками перьев. Но сценарист 4-й и 5-й серии Колин Треворроу в ответ на призывы к реализму категорически ответил в «Твиттере»: «Никаких перьев!». Поэтому вопреки исторической правде и открытиям палеонтологов динозавры шастают в кинозалах в виде огромных дамских саквояжей из крокодиловой кожи.

Сценарист Колин Треворроу в ответ на призывы к реализму категорически ответил: «Никаких перьев!»

2. Ящеры не рычали, а ворковали, как голуби

Когда голливудский тиранозавр испускает боевой клич, то вокруг дрожит земля и ветер срывает листья с деревьев. По сути дела звуковой ряд киношники выбирали наугад, исходя из задачи напугать зрителя. А генетическая память подсказывает, что самая большая опасность для Homo Sapiens связана с ревом крупного хищника вроде льва или тигра. Но какие звуки на самом деле издавали ящеры?

Вряд ли их вокальные данные были схожи со способностями млекопитающих. Скорее всего они издавали звуки примерно в том же диапазоне, что их ближайшие родственники - птицы и рептилии.

Палеонтолог Томас Уильямсон из Музея естественной истории и науки Нью-Мехико полагает, что «голос» ящеров был похож на воркование голубей. С поправкой на размеры тела, естественно. Вj время воркования голуби закрывают клюв, раздувают пищевод и гоняют по нему пузырь с воздухом. Тираннозавры, скорее всего, общались с помощью таких рокочущих и гудящих звуков. Но на их современников это «воркование» наводило не меньший ужас, чем на нас - рычание львов. Однако для создателей фильма главное - это воздействовать на чувства людей. Поэтому истиной в очередной раз пришлось пренебречь.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/631967" frameborder="0"></iframe> Ученые: тираннозавры не рычали — их звуки были гораздо страшнее.Нечто отдаленно похожее, хотя и ослабленное можно услышать рядом с современными страусами, физиологически и внешне наиболее близких к мелким динозаврам прошлого

3. Красный, желтый, голубой - выбирай себе любой!

О том, что природа могла раскрасить ящеров во все цвета радуги ученые знали еще в начале 90-х годов, когда Спилберг снимал первый «Парк Юрского периода».

- Я настаивал, чтобы динозавры в картине выглядели ярко, - вспоминает научный консультант фильма палеонтолог из Университета штата Монтана Джек Хорнер. - Но Спилберг выбрал устрашающие цвета - темно-серо-коричневый и сине-зеленый.

Долгое время ученые не могли установить истинную раскраску динозавров. Находились окаменелые фрагменты мягких тканей, но за десятки миллионов лет они полностью утратили свои оттенки. Однако в конце нулевых годов этого века с помощью современных микроскопов палеонтологи сумели разглядеть в останках динозавров меланосомы - внутриклеточные пузырьки с пигментом, они отвечают за окраску живых существ. Оказалось, что по форме и расположению крошечных меланосом можно определить цвет пера динозавра. Так древние существа обрели свой истинный цвет: они могли сочетать черный, белый, оранжевый, красный, серый и другие цвета и были не менее пестрыми, чем тропические попугаи.

Спилберг выбрал для динозавров устрашающие цвета - темно-серо-коричневый и сине-зеленый. Хотя в реальности они были яркими, как тропические попугаиФото: кадр из фильма

4. Тираннозавр оказался падальщиком

За 25 лет голливудской эпопеи главный «плохой парень» блокбастера - тираннозавр, был разжалован палеонтологами из активных хищников в падальщики. Все больше специалистов, в том числе и консультант юрской эпопеи Джек Хорнер, склоняются к тому, что с такой комплекцией неповоротливому гиганту сложновато было гоняться за дичью. Кроме того, миниатюрные (по сравнению с остальным телом) передние конечности, вероятно, не были способны удерживать дичь. Однако физическая мощь и габариты (за один укус зверь выхватывал 70 кг мягких тканей) позволяли тираннозавру отбирать добычу у более мелких хищников.

- Если тиранозавр и охотился, то на слабых, больных или издыхающих животных, - утверждает Джек Хорнер.

По мнению ученых, тиранозавры были белыми и пушистыми

Любопытно, что промашка у авторов фильма вышла и с дрессировщиком велоцерапторов Оуэном Грейди. На самом деле его подопечные (до последнего фильма «дожила» только его любимица Блю) больше похожи на дейнонихов - родственников велоцерапторов. Последние в действительности были размером с бульдога, весили приблизительно 20 килограммов и для человека не представляли бы такой уж смертельной опасности. Но Майкл Крайтон, автор романа «Парк Юрского периода», который был положен в основу киносаги о динозаврах, ошибся, работая с научной литературой. И назвал велоцератопсом куда более крупного ящера (дейноних весил около 70 кг, а длина его составляла почти 3,5 метра). Авторы фильма не решились поправлять метра и растиражировали нелепую ошибку на весь мир.