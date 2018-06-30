Деградация или «лицо нации»: о чем поют популярные Монеточка, Matrang, Пошлая Молли и Face

СЕГОДНЯ 01:15 2018-06-30T10:40:55+03:00

Новые герои начали вырастать не на фестивалях, а из пабликов в соцсетях и роликов в Youtube

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Практически под каждой статьей про российских звезд и музыкальные премии появлялись комментарии: «где новые имена», «хватит писать про утиль», «заполонили эстраду и не дают дорогу молодым». Действительно, долгое время наша музыка повторяла сама себя, а если даже кто-то и просачивался в стройные ряды монстров отечественного шоу-бизнеса, то был неотличим от коллег по цеху. Но вместе с новым поколением начала появляться и новая музыка. Герои начали вырастать не на фестивалях, а из пабликов в соцсетях и роликов в Youtube. Мы решили сделать обзор самых интересных артистов, которых сегодня слушают молодые.

Монеточка

20-летняя Елизавета Гырдымова из Екатеринбурга «зашла» (читай - понравилась) сразу всем. Общенародный восторг начался после песни «Каждый раз», с которой Монеточка выступила в «Вечернем Урганте». Все гламурные дамочки, зажигавшие в этом году на «Кинотавре», безостановочно «стримили лайвы» (постили видео в свои соцсети) с выступления певицы на одной из вечеринок. Лиза трогательным детским голоском поет о волнующих современного подростка вещах. Но, если вслушаться, становится понятно - стихи совсем не детские. Хлесткие рифмы, двойные смыслы, испльзование интернет-мемов вкупе сделало саму Монеточку новым Интернет-мемом. Лизу уже начали называть «новой Земфирой», но зря. Это совсем не голос поколения, чьи песни разберут на цитаты. Но как «портрет явления» - вполне.

Общенародный восторг начался после песни «Каждый раз», с которой Монеточка выступила в «Вечернем Урганте»Фото: Instagram.com

О чем поет:

Я за эти кальсоны тебе отдала бы максимум тыщу

О, расскажи почему за такие баблища такое дерьмище?

Гоша Рубчинский самый модный, и его клёвые стильные луки должен увидеть весь свет

Это ведь очень не банально, так одеваться оригинально в то, что носил твой дед

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/655352" frameborder="0"></iframe> Феномен Монеточки.Наши пять копеек в копилку новой российской звезды – Монеточки.

Гречка

Эту молодую певицу начали сравнивать с легендарной Янкой Дягилевой, что Гречке почему-то не очень импонирует. Впрочем, поклонникам самобытной и яростной Янки Дягилевой тоже. 18-летняя Настя Иванова из Кингисеппа пела на улице, потом познакомилась с продюсером Александром Ивановым, который помог ей записать альбом «Звезды только ночью».

Гречка - Люби меня люби.

В ВКонтакте его услышали музыкальные критики, которые своими публикациями «вытащили» Гречку из онлайна в оффлайн: в марте она выступила с песней «Люби меня люби» в «Вечернем Урганте». Молодежь даже не заметила, что припев принадлежит песне 98-го года группы «Отпетые мошенники», так что, как ни крути: ее новое - это реально хорошо забытое старое. В этом году Гречка уже участвует в фестивале «Нашествие».

Совсем недавно певица Гречка играла только для друзей, а сейчас выступает «Вечернем Урганте» и собирает толпы на концертахФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

О чем поёт:

Мама, прости, ведь девочки не пьют

Девочки не курят, и девочки не лгут

Но мама прости, я так хочу бухать

И если вдруг приспичит, то я пойду блевать

Вечерний Ургант. Певица Гречка с песней "Люби меня люби" (22.03.2018).Видео: http://bit.ly/Subscribe_UrgantShow

Пошлая Молли

Песню Кирилла Бледного (фронтмен группы) скинули в один из музыкальных пабликов ВКонтакте. На концертах новоиспеченных музыкантов стало прибавляться людей, потом их треки появились в iTunes, начали появляться клипы, которые стали набирать миллионы просмотров. Стиль, в котором они работают, наверное, можно назвать «синти-панк»: сам Бледный говорит, что группа поёт о «собирательном образе испорченной школьницы».

ПОШЛАЯ МОЛЛИ - Буду твоим песиком.

Их, наверное, можно назвать «новым «Мальчишником» - секс, отрыв, пьяные тусовки. В одну из своих самых популярных песен «Non Stop» они вставили припев из древнего хита группы «Reflex». Творчество этих «устаревших» групп тоже не отличалось глубиной и качеством поэзии, «Пойшлая Молли» пошла еще дальше - их тексты изобилуют грубейшими языковыми ошибками, их преподаватели русского языка должны не «смеяться с них», а горько плакать.

О чем поют:

А королева школа упала с неба в унитаз

Это я ей отравил бухло, чтоб не смеялась с нас

Не смеялась с нас, когда поём после занятий

Мы ещё покажем этим п....м кто классный

Неожиданно ворвались во двор моя мама с папой

Теперь я буду точно дома, всю неделю драить окна

Это типичная вечеринка с бассейном

Face

21-летний Иван Дремин из Уфы, известный под псевдонимом Face cамонадеяно решил, что необходимо внести в современную музыку что-то оригинальное с безуминкой. Его главный хит «Я роняю Запад» рассказывает о том, как он доминирует над главами американского правительства и их членами семьи (это мы сильно отцензурированный пересказ). На первый взгляд, его композиции выглядят как разговор человека, страдающего синдромом Турретта (когда ты чувствуешь болезненную тягу выругаться). То, что нужно для подростков, плюс нестандартный внешний вид - татуировки на лице и длинные чёрные волосы. Даже Филипп Киркоров в своём видео на «Цвет настроения синий» спародировал 21-летнего Фейса, что говорит о том, что парень реально в топе.

Кумир подростков рэпер FaceФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Откуда же взялся этот дивный цветок? В школьные годы Ваня отличался взрывным характером, плохо учился, не мог найти контакт со сверстниками и все сильнее погружался в музыку. Когда «проклятая школа» закончилась, Иван, плохо сдав экзамены, подал документы во многие ВУЗы страны, но так никуда и не поступил. И «будущее лицо молодежи» (по мнению тинейджеров) погрузилось в музыку. Придумав себе звучный псевдоним, Face начал записывать альбомы с кричащими, непонятными, иногда даже жестокими песнями. Декадентский образ жизни артиста, который он воспевает, привлекает все большую аудиторию. Когда 10 сентября Иван выложил во «Вконтакте» свой альбом «No love», пользователи перепортили его более 27 тысяч раз, что в два с половиной раза больше, чем у «Грибов». В 2017 году «ВКонтакте» составили рейтинг самых упоминаемых персон, на четвертом месте в котором оказался Face - он был упомянут более 2,5 миллионов раз. На данный момент, у исполнителя более 10 млн просмотров в Youtube под клипом «Я роняю Запад» и 28 млн под клипом «Бургер».

О чем поёт:

Я хочу смотреть каждую минуту на тебя

Пока я еще жив

Если ты умрешь раньше, чем я

То и мне не нужна моя жизнь

Matrang

Двадцатитрехлетнего рэпера Алана Хадзарагова уже называют «Цоем 21-го века». Кому-то он напоминает лидера группы «Кино» за похожую мрачноватую, басовитую манеру исполнения, но есть и те, кого этот «титул» раздражает: «Не дорос еще!». Но, вне зависимости от этого, нельзя игнорировать факт, что Matrang с его хитом «Медуза» звучит везде, начиная от музыкальных радио и заканчивая фоновой музыкой в торговых центрах. К своему псевдониму, в отличие от предыдущих героев нашего списка, этот артист подошёл серьезно. «Mat trang» в переводе с вьетнамского языка — Луна, которую Алан называет своим главным вдохновением и важной материей для своей музыки.

MATRANG - Медуза.

matrang_mg Рэпера Matrang называют Цоем 21-го века

Самый приличный участник нашего эссе (судя по текстам) Алан родился во Владикавказе. Свою жизнь с музыкой он решил связать в возрасте 10 лет после того, как впервые прослушал Эминема. В мае прошлого года Matrang уже выпустил свой альбом «Красная луна», но пик популярности пришел на ноябрьский релиз вышеназванной песни «Медуза»: которая так же «приплыла» к нам из ВКонтакте. Сам Алан свои стихи литературой не считает, но при их накладывании на бит, по мнению его фанатов, получается нечто завораживающее. Не так давно этот артист открыл своим выступлением премию Муз ТВ (как вы понимаете, абы кого туда не позовут), а так же был номинирован на премию «Лучшая песня Рунета», но награда досталась Ольге Бузовой за песню «Мало половин».

О чем поёт:

Отпечатки на руках, заводной магнитофон.

Время - тихая вода, утекающая вон.

Кто не видит в небе знак - потеряет восемь ног.

Снова в мире пустота, а в медузе осьминог.

КОММЕНТАРИЙ ПСИХОЛОГА

Мы показали тексты песен одному из психологов, который пришел в ужас от услышаного:

- Молодое поколение нуждается в протесте. Это нормально. Но если раньше был идейный протест, то сейчас - примитивно потребительский. Буквально в эти выходные я рассказывала студентам про спиральную динамику Грейвза, описывающую уровни развития общества и личности. Это известная очень глубокая система описывает 8 уровней и, в том числе, качество мышления и ценностей тех, кто на этом конкретном уровне находится. Судя по текстам, эти исполнители находятся даже не на среднем уровне, а на втором с конца. Ниже только маргиналы, люди со слабоумием, короче те, кто как животные, живут одними инстинктами. Печальный показатель. Это не творчество, это не продукт прекрасного вдохновения, это какая-то отрыжка нашего социума. Молодые «звезды» неуважительно отзываются о женщинах, постоянно упоминают наркотики, матерятся, не ценят жизнь - молодое поколение не должно формироваться под такой лавиной неправильных установок. Да и родителям надо побольше обращать внимание на своих детей - они же отчаянно пытаются привлечь к себе внимание любым способом, явно переняв эту модель из семейных отношений.