Поедем, фанатка, кататься!
НОВЫЙ МОТИВ РОССИЙСКИХ ДОРОГ
Фанат из меня, конечно, тот еще. Спохватился поздно и бесплатных билетов на поезд уже не было. Поэтому в Нижний из Москвы добираемся с женой на скоростной «Ласточке», забитой жизнерадостными коста-риканскими мучачос и пожилыми белла чикас, которые направляются на матч своей сборной со швейцарцами, как на последнюю битву индейского вождя с белыми завоевателями.
Коленки упираются в коленки, общая атмосфера коммуналки на 40 хозяев.
- Чай, кофе... Пива нет, - сразу же отвечает на висящий в воздухе вопрос передвижной буфетчик с тележкой.
"Ласточка" совершенно безалкогольная, поэтому заскучавшие было мучачос и чикас втихаря достают из баульных закромов что-то веселящее - похоже, это текила - и разливают ее в опустошенные кофейные стаканчики. Где-то ближе к середине пути карнавал превращается в фестиваль (или наоборот), и лишь объявление по поездному радио на двух языках: мол, прибываем в город воинской славы Ковров, - придает процессу некоторую идеологичесую направленность. Мучачас и чикас начинают вдруг скандировать: “Руси! Руси! Руси!”
- Поезд времен Гражданской войны, - пытается шутить моя жена.
- Э-э, погоди, - осаживаю ее я. - Поезд времен Гражданской войны будет завтра, когда мы поедем из Нижнего в Саранск. А пока наслаждайся комфортом.
Пока ее соотечественники поднимают настроение текилой, эта коста-риканская фанатка решила вздремнуть в _Ласточке_Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ
ДАЙ МНЕ НАПИТЬСЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ВОДЫ!
В вокзальной трансляции с ее нижегородским английским состав Киров - Анапа звучит как Киров - Панама, что, в общем-то, совершенно правильно.
Плацкартный вагон этого пятьсот веселого поезда, на котором решили добраться из Нижнего Новгорода до Саранска, встречает устойчивым ароматом трехдневных носков и пропотевший до соляных разводов фанатской футболки.
- Провожающие покиньте вагон, - бормочет проводник Нуриддин, облаченный в форменный костюм цвета стальной отливки с красным кантом на воротнике и в такой же шелковый галстук, что с учетом порученного его ведению вагона выглядит вызывающе.
Но тут же возвращается в реальность:
- Шайтан!
И то сказать: какие, к черту, провожающие, когда половину пассажиров составляют панамцы - спешат на матч с Тунисом, а остальную половину россияне, едущие непонятно за каким квасом с мордовской редькой.
- Мы уже десять дней кукуем в этих поездах, - радостно делится со мной молодой мужик Алексей из Кирово-Чепецка.
- Много матчей посмотрели?
- Завтра будет четвертый. В Екатеринбурге, Самаре, сегодня вот в Нижнем, а завтра в Саранске.
- И как впечатление?
- Сильно. Только матчи достались странные - все три ничьи.
Между тем панамцы с интересом осваивают русские железнодорожные вагоны плацкартного типа. Нуриддин, знающий язык Сервантеса и Лорки явно похуже русского и татарского, успешно справляется с задачей, объясняя панамцам круговорота продуктов в туалете с помощью жестов и такой-то матери.
Но и богатейший русско-тюркский лексикон бессилен перед законами термодинамики. Вода в титане упорно не хочет закипать. Пью чай с характерным вкусом железнодорожной воды. Но кажется, пронесло (в хорошем смысле этого слова).
Зато кондиционер уже через пять минут раскочегарился не на шутку и в вагоне начинается маленькая колыма.
- Что, холодно? - спрашивает меня Нуриддин, кутаясь в свой китель.
- Кому-то холодно, а мне нет, - бодро отвечаю ему, все еще разгоряченный недавним матчем.
- А вот негры мерзнут, - отрезает Нуриддин, показав жестом в дальнюю часть вагона, где расположились панамцы. И решительно прикручивает мощность фена. В вагоне немедленно наступает ашхабад с ташкентом.
Панамский болельщик узнал, что это такое - верхнее боковоеФото: Сергей ПОНОМАРЕВ
Наслышав про специальные бесплатные поезда для фанатов, где все возможные удобства, включая телевизор, вай-фай и душ, могу сравнить с составами платными, в которых тоже передвигаются болельщики, но нет ничего.
- Поездов много. Едва выпросил стеклянные бокалы с ручками, - откровенничает Нуриддин, выдавая мне два чайных пакетика. - А сахара нет, извини, брат...
Эх, бедные панамцы, они не поймут, как это здорово пить чай из стаканов с подстаканниками, разрывая пакетик рафинада и размешивая его мельхиоровой ложкой, которая так трогательно звенит на дорожных стыках...
Зато они теперь знают про то, что такое "быстро сдавайте белье, я что ли буду его за вас собирать"... Да много еще про что. Про верхнее боковое рядом с туалетом - точнее, сразу двумя, поскольку в новой модификации российской плацкарты все места общего пользования перенесены в один, дальний конец вагона.
ЯРОСТНЫЙ СТРОЙ ВУВУЗЕЛ
48-й скорый Саранск - Москва оказался под управлением студенческого отряда проводников. Хозяйка нашего плацкартного пепелаца симпатичная девушка Юля из Барнаула, в "целинке" с трафаретом на спине и со значком на лацкане, не отходя от ступеньки объяснила, что вагон старый, в составе все они такие. Вагона-ресторана тоже не предусмотрено.
- Есть только одна не сгоревшая розетка - за нее еще битва дикая будет, - со знанием прицокнула язычком Юля.
- А туалет тоже древний? Ну с педалью...
- Ага, - обрадовалась Юля, увидев знатока. - Гравитационный. То есть будьте готовы к очередям после санитарных зон. Ну а остальное вы все сами знаете...
У выхода из вокзала в СаранскеФото: Сергей ПОНОМАРЕВ
Тратить силы на опытных русских резона явно не было никакого. Из российских граждан у Юли мы были вдвоем с женой и еще одна тетечка дебелых лет, тоже болельщица в зеленых бриджах, со складной трубой-дуделкой, которую она то засовывала в рюкзак, то зачем-то вынимала, бормоча про какую-то матерь. Видимо, музыкальную. Остальной спецконтингент составляла живописная интернациональная масса поклонников кожаного мяча.
Этот симфонический оркестр под управлением тетеньки с дуделкой уже через пять минут начал исполнять фугу мощного храпа и иных звуков, испускаемых телами. Крещендо! Браво! Белиссимо!
А утром та же суровая тетенька, распаковав клетчатую сумку-челночницу, вытащила оттуда гору снеди и начала потчевать соседей по отсеку, по слогам выговаривая русские слова:
-Ты да-ва-ай пе-е-ей чай, я по-то-о-ом еще на-алью-ю.
Впрочем, быстро сбиваясь на обычный язык:
- На курочку давай нажимай - она не та, что в магазине, домашняя! И кушай давай сало. Ты откуда? Тунис? А, Венесуэла. Ну разве у вас в Венесуэле такое сало есть?!
Действительно, откуда у них сало?..
Панамская парочка на Саранском вокзалеФото: Сергей ПОНОМАРЕВ
МЕЖДУ ТЕМ
Всех - кормить, никого не пускать!
Не очень-то скоростные, хотя и скорые поезда не столько едут, сколько стоят на неведомых мне станциях.
Красный Узел, Кемля, Лукоянов… Это, видимо, большие промышленные и культурные центры, если стоянка там минут по 30-40, не меньше.
Встречая посланцев планеты, станционное начальство расстаралось. Прямо на перрон выставили столы с яствами поволжской земли и вынесли холодильники-витрины для пива-вод.
- Можно, я сбегаю, - спрашиваю проводника, - откройте дверь!
- Нельзя, - отвечает тот.
- Почему?
- Не положено. А вдруг вы от поезда отстанете. И вообще стоянка техническая...
В общем, яства и питие проплывают мимо окон нераспробованными, а вальяжные продавщицы в белоснежных хрустящих от крахмала и отглаженных специально для заморских гостей халатах и таких же колпаках продолжают скучать.
В самом деле: пришло указание обеспечить иностранных болельщиков питанием в дороге и на станциях - обеспечили. Но одновременно поступило указание этих самых болельщиков оградить от дорожных опасностей - чтобы, значитца, сидели в вагонах и не шастали по путям. Обеспечили и эту директиву. Все довольны, все свободны.