Поедем, фанатка, кататься!

СЕГОДНЯ 16:37 2018-07-05T16:46:58+03:00

Как наш корреспондент путешествовал на футбол в Нижний Новгород и Саранск

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НОВЫЙ МОТИВ РОССИЙСКИХ ДОРОГ

Фанат из меня, конечно, тот еще. Спохватился поздно и бесплатных билетов на поезд уже не было. Поэтому в Нижний из Москвы добираемся с женой на скоростной «Ласточке», забитой жизнерадостными коста-риканскими мучачос и пожилыми белла чикас, которые направляются на матч своей сборной со швейцарцами, как на последнюю битву индейского вождя с белыми завоевателями.

Коленки упираются в коленки, общая атмосфера коммуналки на 40 хозяев.

- Чай, кофе... Пива нет, - сразу же отвечает на висящий в воздухе вопрос передвижной буфетчик с тележкой.

"Ласточка" совершенно безалкогольная, поэтому заскучавшие было мучачос и чикас втихаря достают из баульных закромов что-то веселящее - похоже, это текила - и разливают ее в опустошенные кофейные стаканчики. Где-то ближе к середине пути карнавал превращается в фестиваль (или наоборот), и лишь объявление по поездному радио на двух языках: мол, прибываем в город воинской славы Ковров, - придает процессу некоторую идеологичесую направленность. Мучачас и чикас начинают вдруг скандировать: “Руси! Руси! Руси!”

- Поезд времен Гражданской войны, - пытается шутить моя жена.

- Э-э, погоди, - осаживаю ее я. - Поезд времен Гражданской войны будет завтра, когда мы поедем из Нижнего в Саранск. А пока наслаждайся комфортом.

Пока ее соотечественники поднимают настроение текилой, эта коста-риканская фанатка решила вздремнуть в _Ласточке_Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ

ДАЙ МНЕ НАПИТЬСЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ВОДЫ!

В вокзальной трансляции с ее нижегородским английским состав Киров - Анапа звучит как Киров - Панама, что, в общем-то, совершенно правильно.

Плацкартный вагон этого пятьсот веселого поезда, на котором решили добраться из Нижнего Новгорода до Саранска, встречает устойчивым ароматом трехдневных носков и пропотевший до соляных разводов фанатской футболки.

- Провожающие покиньте вагон, - бормочет проводник Нуриддин, облаченный в форменный костюм цвета стальной отливки с красным кантом на воротнике и в такой же шелковый галстук, что с учетом порученного его ведению вагона выглядит вызывающе.

Но тут же возвращается в реальность:

- Шайтан!

И то сказать: какие, к черту, провожающие, когда половину пассажиров составляют панамцы - спешат на матч с Тунисом, а остальную половину россияне, едущие непонятно за каким квасом с мордовской редькой.

- Мы уже десять дней кукуем в этих поездах, - радостно делится со мной молодой мужик Алексей из Кирово-Чепецка.

- Много матчей посмотрели?

- Завтра будет четвертый. В Екатеринбурге, Самаре, сегодня вот в Нижнем, а завтра в Саранске.

- И как впечатление?

- Сильно. Только матчи достались странные - все три ничьи.

Между тем панамцы с интересом осваивают русские железнодорожные вагоны плацкартного типа. Нуриддин, знающий язык Сервантеса и Лорки явно похуже русского и татарского, успешно справляется с задачей, объясняя панамцам круговорота продуктов в туалете с помощью жестов и такой-то матери.

Но и богатейший русско-тюркский лексикон бессилен перед законами термодинамики. Вода в титане упорно не хочет закипать. Пью чай с характерным вкусом железнодорожной воды. Но кажется, пронесло (в хорошем смысле этого слова).

Зато кондиционер уже через пять минут раскочегарился не на шутку и в вагоне начинается маленькая колыма.

- Что, холодно? - спрашивает меня Нуриддин, кутаясь в свой китель.

- Кому-то холодно, а мне нет, - бодро отвечаю ему, все еще разгоряченный недавним матчем.

- А вот негры мерзнут, - отрезает Нуриддин, показав жестом в дальнюю часть вагона, где расположились панамцы. И решительно прикручивает мощность фена. В вагоне немедленно наступает ашхабад с ташкентом.

Панамский болельщик узнал, что это такое - верхнее боковоеФото: Сергей ПОНОМАРЕВ

Наслышав про специальные бесплатные поезда для фанатов, где все возможные удобства, включая телевизор, вай-фай и душ, могу сравнить с составами платными, в которых тоже передвигаются болельщики, но нет ничего.

- Поездов много. Едва выпросил стеклянные бокалы с ручками, - откровенничает Нуриддин, выдавая мне два чайных пакетика. - А сахара нет, извини, брат...

Эх, бедные панамцы, они не поймут, как это здорово пить чай из стаканов с подстаканниками, разрывая пакетик рафинада и размешивая его мельхиоровой ложкой, которая так трогательно звенит на дорожных стыках...

Зато они теперь знают про то, что такое "быстро сдавайте белье, я что ли буду его за вас собирать"... Да много еще про что. Про верхнее боковое рядом с туалетом - точнее, сразу двумя, поскольку в новой модификации российской плацкарты все места общего пользования перенесены в один, дальний конец вагона.

ЯРОСТНЫЙ СТРОЙ ВУВУЗЕЛ

48-й скорый Саранск - Москва оказался под управлением студенческого отряда проводников. Хозяйка нашего плацкартного пепелаца симпатичная девушка Юля из Барнаула, в "целинке" с трафаретом на спине и со значком на лацкане, не отходя от ступеньки объяснила, что вагон старый, в составе все они такие. Вагона-ресторана тоже не предусмотрено.

- Есть только одна не сгоревшая розетка - за нее еще битва дикая будет, - со знанием прицокнула язычком Юля.

- А туалет тоже древний? Ну с педалью...

- Ага, - обрадовалась Юля, увидев знатока. - Гравитационный. То есть будьте готовы к очередям после санитарных зон. Ну а остальное вы все сами знаете...

У выхода из вокзала в СаранскеФото: Сергей ПОНОМАРЕВ

Тратить силы на опытных русских резона явно не было никакого. Из российских граждан у Юли мы были вдвоем с женой и еще одна тетечка дебелых лет, тоже болельщица в зеленых бриджах, со складной трубой-дуделкой, которую она то засовывала в рюкзак, то зачем-то вынимала, бормоча про какую-то матерь. Видимо, музыкальную. Остальной спецконтингент составляла живописная интернациональная масса поклонников кожаного мяча.

Этот симфонический оркестр под управлением тетеньки с дуделкой уже через пять минут начал исполнять фугу мощного храпа и иных звуков, испускаемых телами. Крещендо! Браво! Белиссимо!

А утром та же суровая тетенька, распаковав клетчатую сумку-челночницу, вытащила оттуда гору снеди и начала потчевать соседей по отсеку, по слогам выговаривая русские слова:

-Ты да-ва-ай пе-е-ей чай, я по-то-о-ом еще на-алью-ю.

Впрочем, быстро сбиваясь на обычный язык:

- На курочку давай нажимай - она не та, что в магазине, домашняя! И кушай давай сало. Ты откуда? Тунис? А, Венесуэла. Ну разве у вас в Венесуэле такое сало есть?!

Действительно, откуда у них сало?..

Панамская парочка на Саранском вокзалеФото: Сергей ПОНОМАРЕВ

МЕЖДУ ТЕМ

Всех - кормить, никого не пускать!

Не очень-то скоростные, хотя и скорые поезда не столько едут, сколько стоят на неведомых мне станциях.

Красный Узел, Кемля, Лукоянов… Это, видимо, большие промышленные и культурные центры, если стоянка там минут по 30-40, не меньше.

Встречая посланцев планеты, станционное начальство расстаралось. Прямо на перрон выставили столы с яствами поволжской земли и вынесли холодильники-витрины для пива-вод.

- Можно, я сбегаю, - спрашиваю проводника, - откройте дверь!

- Нельзя, - отвечает тот.

- Почему?

- Не положено. А вдруг вы от поезда отстанете. И вообще стоянка техническая...

В общем, яства и питие проплывают мимо окон нераспробованными, а вальяжные продавщицы в белоснежных хрустящих от крахмала и отглаженных специально для заморских гостей халатах и таких же колпаках продолжают скучать.

В самом деле: пришло указание обеспечить иностранных болельщиков питанием в дороге и на станциях - обеспечили. Но одновременно поступило указание этих самых болельщиков оградить от дорожных опасностей - чтобы, значитца, сидели в вагонах и не шастали по путям. Обеспечили и эту директиву. Все довольны, все свободны.