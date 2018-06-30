«Что Киев может показать ВМФ России в Азовском море? Только дулю!»

СЕГОДНЯ 15:30 2018-06-30T16:01:39+03:00

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Весь смысл существования нынешней Украины, по логике свидомых патриотов, заключается в уничтожении России. Мечты об этом рождаются у них ежедневно целыми десятками, а то и сотнями. В этих мечтах они киборгами рушат булыжники мостовой на Красной площади, поджигают Кремль, топят один за другим корабли Черноморского флота ВМФ России.

А потом… просыпаются. Или их тыкают носом, как нашкодившего кота, в суровую реальность. Если мечты и мрии происходят наяву.

Вот, к примеру, в эфире телеканала ZIK встретились известный своим укропатриотизмом общественник Дмитрий Снегирев, который даже возглавляет одну местную патриотическую организацию, и замминистра Украины по делам «оккупированных территорий» Георгий Тука.

Общественность возмущенно потребовала от представителя исполнительной власти навести украинский порядок в Азовском море.

- Россия контролирует Керченский пролив. Не сегодня – завтра Азовское море станет внутренним морем России, если мы будем молчать, - насел на Туку Снегирев и намекнул, как бы он хотел, чтобы развивались события. - У нас есть современные разработки ВПК с дальностью поражения 450 км, но мы не смогли его испытать в Херсонской области, потому что начались заявления России.

Фактически Снегирев потребовал начать открытые военные действия на море. Но Тка быстро его остудил.

- Дулю показать? – спросил он гражданского общественника прямо в эфире достаточно резко. И пояснил. - У нашей армии на море есть только дуля. И вы это прекрасно знаете. Нет у нас чем оказывать сопротивление российскому военному флоту.

Чем вызвал шквал возмущенных откликов украинских пользователей социальных сетей на свое выступление. Правда, никто ничего более достойного, нежели Снегирев не предложил. Поскольку у Украины в бассейне Азовского моря действительно нет никаких боевых кораблей. Как, впрочем, нет ничего достойного и на Черном море. Так что о реальном противостоянии с Россией укропатриотам остается только мечтать.

Что они и делают.

Уже после этого замечательного диалога про «дулю» на украинском ТВ выступил очередной военный эксперт, который заявил, что Москва очень встревожена разработкой на Украине новой крылатой ракеты. Чья максимальная дальность будет достигать 1500 километров. Уж с этой новой «вундервафлей», имеющейся только в мечтах (в которых, скорее всего, и будет похоронена), они точно перемогут.