2018-06-30T16:01:39+03:00
Политика

«Что Киев может показать ВМФ России в Азовском море? Только дулю!»

На Украине признали собственную беспомощность на море
Александр ГРИШИН@orgstruk
Поделиться:
Комментарии: comments9
Украина. Донецкая область. Спецподразделение `Тайфун` Азовской флотилии ДНРУкраина. Донецкая область. Спецподразделение `Тайфун` Азовской флотилии ДНРФото: Александр КОЦ
Изменить размер текста:

Весь смысл существования нынешней Украины, по логике свидомых патриотов, заключается в уничтожении России. Мечты об этом рождаются у них ежедневно целыми десятками, а то и сотнями. В этих мечтах они киборгами рушат булыжники мостовой на Красной площади, поджигают Кремль, топят один за другим корабли Черноморского флота ВМФ России.

А потом… просыпаются. Или их тыкают носом, как нашкодившего кота, в суровую реальность. Если мечты и мрии происходят наяву.

Вот, к примеру, в эфире телеканала ZIK встретились известный своим укропатриотизмом общественник Дмитрий Снегирев, который даже возглавляет одну местную патриотическую организацию, и замминистра Украины по делам «оккупированных территорий» Георгий Тука.

Общественность возмущенно потребовала от представителя исполнительной власти навести украинский порядок в Азовском море.

- Россия контролирует Керченский пролив. Не сегодня – завтра Азовское море станет внутренним морем России, если мы будем молчать, - насел на Туку Снегирев и намекнул, как бы он хотел, чтобы развивались события. - У нас есть современные разработки ВПК с дальностью поражения 450 км, но мы не смогли его испытать в Херсонской области, потому что начались заявления России.

Фактически Снегирев потребовал начать открытые военные действия на море. Но Тка быстро его остудил.

- Дулю показать? – спросил он гражданского общественника прямо в эфире достаточно резко. И пояснил. - У нашей армии на море есть только дуля. И вы это прекрасно знаете. Нет у нас чем оказывать сопротивление российскому военному флоту.

Чем вызвал шквал возмущенных откликов украинских пользователей социальных сетей на свое выступление. Правда, никто ничего более достойного, нежели Снегирев не предложил. Поскольку у Украины в бассейне Азовского моря действительно нет никаких боевых кораблей. Как, впрочем, нет ничего достойного и на Черном море. Так что о реальном противостоянии с Россией укропатриотам остается только мечтать.

Что они и делают.

Уже после этого замечательного диалога про «дулю» на украинском ТВ выступил очередной военный эксперт, который заявил, что Москва очень встревожена разработкой на Украине новой крылатой ракеты. Чья максимальная дальность будет достигать 1500 километров. Уж с этой новой «вундервафлей», имеющейся только в мечтах (в которых, скорее всего, и будет похоронена), они точно перемогут.

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Александр ГРИШИН

 
Читайте также
Егор Холмогоров: Над тем, что Россия украла у Украины название страны, можно хохотать до нулей
Известный публицист прокомментировал в эфире Радио «Комсомольская правда» обнаружение иностранных шпионов на топовых должностях и обвинения украинцев о том, что Россия «украла» название у их страны [радиопередача]
Украинская уполномоченная по правам человека срывает договоренности Путина и Порошенко
Вместо совместной работы Людмила Денисова предпочла заниматься партизанской самодеятельностью и теперь препятствует российской коллеге встретиться с гражданами РФ, задержанными и осужденными на Украине
Анна Герман: Тимошенко, вопреки воле Запада, может стать президентом, а Янукович сумеет доказать, что никого не приказывал убивать
Об этом известный в Европе политик, экс-депутат Верховной рады, бывший пресс-секретарь главы Украины рассказала в эфире Радио "Комсомольская правда"
Новости 24
СМИ: ФИФА прекратила сотрудничество с Марадоной из-за его поведения во время ЧМ-2018
Крупное ДТП в Китае унесло жизни 18 человек
В Польше заявили о праве требовать от России снижения цены на газ
Чижов назвал решение саммита ЕС по миграции «рыхлым и компромиссным»
Чижов рассказал, какое действие окажет решение саммита ЕС по санкциям на минские соглашения
Трамп попросил Саудовскую Аравию увеличить нефтедобычу хотя бы до 2 млн баррелей в сутки
«Несерьезный флот»: Эксперт прокомментировал заявления Киева о том, что Украине нечего противопоставить России в Азовском море
«Крен обсуждения неверный»: Матвиенко прокомментировала итоги саммита ЕС по миграции
Меркель намерена размещать незарегистрированных в ФРГ мигрантов в специальных «сборочных центрах»
На предыгровую тренировку перед матчем Испания - Россия наши вышли в полном составе
Порошенко назвал «тестом для Кремля» вопрос ввода миротворцев ООН в Донбасс
Путин утвердил национальный план по борьбе с коррупцией до 2020 года
МИД России призвал к деполитизации энергетического сотрудничества в мире
Олег Дерипаска отказался от помощи Промсвязьбанка
Обязательные уроки шахмат введут еще в 75 школах Москвы
Роспотребнадзор предупредил о вспышке лептоспироза на Шри-Ланке