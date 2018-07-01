«Хочется взять и накормить»: Полину Гагарину заподозрили в анорексии

СЕГОДНЯ 00:14 2018-07-01T00:14:56+03:00

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Полина - дважды мама. После первых родов в 2007-м году артистка очень долго приходила в форму, потому как поправилась весьма серьезно. Тогда певица похудела на 40 килограммов, и почти десять лет удерживала вес. Правильно питалась, занималась спортом. И вот - долгожданная вторая беременность. Полина тщательно скрывала своё счастливое положение. Как потом выяснилось, потому что не хотела, чтобы мошенники спекулировали на фото ее до/после, проталкивая «чудодейственные» препараты под ее именем.

gagara1987 У нашего единорога- Гоши появился сын, Жорик! #полинагагарина #гагаринапоехали @eloundapeninsula

После того, как Гагарина сбросила лишний вес, она решила заняться «качеством тела». Певица стала активно делиться фотографиями и видео, сделанными во время тренировок. Каждую неделю к артистке приезжает фитнес-тренер, который проводит тренировки по улучшению фигуры. И вот, долгожданный пляж, когда, казалось бы, можно показать результат (фото в Инстаграме). Он, действительно, феноменальный - Полина стройна, с подкаченными в нужных местах мышцами. Но поклонники отреагировали на фото Гагариной неоднозначно. Многим показалось, что такая худоба - это слишком. «Полиночка, вы супер, но кушайте побольше», «Нравится мне Гагарина, но рёбра - перебор», «Полина, мы вас очень любим и уважаем, не доводи себя до анорексии». Но, судя по всему, 31-летняя певица себя комфортно чувствует в таком весе. В 2017-м году артистка говорила, что ее идеальный вес - 53 кило, но, вполне возможно, что сейчас она весит еще меньше.