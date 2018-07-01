Чтобы избежать фейков, журналистам нужно рассказывать обо всем, что происходит в данный момент

СЕГОДНЯ 11:20 2018-07-01T11:55:25+03:00

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29 июня Кемерове состоялся первый «Инфорум» Союза журналистов России, который дал старт череде мастер-классов и дискуссии по всей стране. Основной темой для кузбасских журналистов стала борьба с фейковыми новостями после трагедии в «Зимней вишне».

Союз журналистов России создал форум, на котором стало возможно не только выслушать экспертов в сфере масс-медиа, но и высказаться, рассказать о своих проблемах и получить совет. На первый в стране «Инфорум» пришли 150 человек: это журналисты и главные редакторы СМИ, блогеры и медиаменеджеры.

На первый в стране «Инфорум» пришли 150 человек: это журналисты и главные редакторы СМИ, блогеры и медиаменеджеры. Фото: «Инфорум.

«Такой формат уникален для регионов России. Как только мы запустили сайт, к нам сразу же стали поступать заявки от журналистов Кемерова. Интерес к проекту понятен, ведь сейчас в регионы редко приезжают эксперты подобного уровня. Мы надеемся, что «Инфорум» станет полезной площадкой для всех региональных журналистов России», - рассказала секретарь Союза журналистов России Юлия Загитова.

Открыл «Инфорум» в столице Кузбасса врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев. Он поздравил всех собравшихся с этим событием и обратился к журналистам.

«Вы помните, как неправильная работа и неправильная подача информации приводила к серьезным последствиям. Это события после «Зимней вишни», когда были вбросы о четырехстах и более погибших. С каким трудом приходилось преодолевать последствия этих заявлений. Ваша работа для жизни Кузбасса и нашего общества очень важна. Важно, чтобы она носила не разрушительный характер, а характер, направленный на созидание и развитие», – отметил Сергей Цивилев.

Открыл «Инфорум» в столице Кузбасса врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев. Фото: «Инфорум.

Работа форума началась с сессии «Информационная политика во время чрезвычайной ситуации», на которой выступили председатель отделения СЖР в Кемеровской области Валерий Качин, секретарь Союза Владимир Касютин, редактор популярного паблика Никита Холматов и начальник главного управления по работе со СМИ администрации Кемеровской области Роман Быков. Спикеры обсудили работу редакции во время трагедии в ТРЦ «Зимняя вишня».

По словам Владимира Касютина, у большинства редакций в стране нет внутренних документов, которые регламентировали бы работу редакции во время чрезвычайных происшествий. С этим оказалось связана возможность появления неточной и недостоверной информации. Участники «Инфорума» предложили создать свод правил при работе во время происшествий и затем размесить его в общем доступе.

Чтобы избежать фейков, журналистам нужно рассказывать обо всем, что происходит в данный момент. Фото: «Инфорум.

Как отметили кемеровские журналисты, в первые часы пожара в «Зимней вишне» не было официальной информации от властей и ведомств. Именно это послужило одной из причин распространению фейков в соцсетях и в СМИ. Эксперты сессии «Фактчекинг и социальные сети» с этим согласились и отметили, что журналистам необходимо тщательно проверять информацию об общественно значимых событиях.

«История с «Зимней вишней» - это тот случай, когда нужно тратить максимальные усилия редакции на то, чтобы проверять информацию», – уверен главный редактор Russia Beyond Всеволод Пуля.

При этом Пуля отметил, что на сегодняшний день проверка информации и инструменты фактчекинга не поспевают за технологией создания фейков. Он привел в пример покушение на журналиста Аркадия Бабченко, которое перечеркнуло все правила фактчекинга, существовавшие в профессии. Здесь не сработало правило проверки информации по трем независимым источникам.

Основной темой для кузбасских журналистов стала борьба с фейковыми новостями после трагедии в «Зимней вишне». Фото: «Инфорум.

«Спасение может быть только в алгоритмах и машинной обработке информации. Но мне кажется, что на горизонте появилась та точка, когда алгоритмы, роботы и программы будут помогать нам проверять информацию», – сказал редактор Russia Beyond.

Директор Департамента социальных сетей «Комсомольской правды» Илья Лочканов, который также выступал на сессии, призвал СМИ при нехватке достоверной информации отправлять корреспондентов на место и давать свою «собственную картинку»: то, что происходит в реальном времени прямо сейчас.

После разговора о фактах Илья Лочканов рассказал участникам о том, как печатным СМИ развивать контент в соцсети. Также специально для молодых журналистов был организован воркшоп по фактчекингу. Кроме того, Всеволод Пуля прочитал лекцию о главном тренде медиа – видео.

Илья Лочканов рассказал участникам о том, как печатным СМИ развивать контент в соцсети. Фото: «Инфорум.

«Секрет создания любого успешного медиапроекта в том, что вы очень хорошо знаете свою аудиторию. Если вы знаете свою аудиторию, что ей нужной, как на ее воздействовать, где она вас читает или смотрит, вы преуспеете. Когда у вас есть знания об аудитории, вы можете настраивать свой контент со все большей степенью индивидуализации и качества. И, конечно, вы можете экспериментировать с форматами. Людям все время хочется чего-то нового. Журналистика – это не просто институт, который существует в вакууме отдельно от всего мира. Мы попадаем в одну ленту с котиками, с фотографиями из отпуска и нам нужно учиться и у развлекательных пабликов, и у производителей качественных сериалов», – подытожил Пуля.

До конца года «Инфорум» состоится в Омске, Орле, Самаре, Нарьян-Маре, Салехарде, Чечне, Красноярске, Новосибирске, Челябинске, Магадане, Барнауле, Казани, Ростове-на-Дону и других городах России.