Отчего погибли туристы на бурятском «перевале Дятлова»

СЕГОДНЯ 11:40 2018-07-01T13:01:32+03:00

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В августе 1993 года в Восточных Саянах внезапно и загадочно умерли шесть туристов из Казахстана – опытная руководитель группы, мастер спорта по туризму 41-летняя Людмила Коровина, а с ней трое юношей и две девушки. Только седьмая участница похода - 17-летняя Валентина - выжила. Как принято говорить в таких случаях, выжила чудом.

Эта трагедия тогда озадачила следователей и спасателей. Как могли молодые, крепкие люди погибнуть летом на относительно небольшой горной высоте? Тщательно изучалось все, включая возможный криминал.

ШЛИ НА СВОЮ ПОГИБЕЛЬ

Хребет Хамар-Дабан – место величественное и красивое. Его самая высокая точка – гора Ханула - 2371 метр. Здесь много туристов и летом, и зимой. Вот и в те дни, когда группа Коровиной шла сюда на свою погибель, еще три группы проходили неподалеку. В одной из них была 16-летняя дочь Коровиной Наталья. Мать с дочерью планировали встретиться в конце маршрута – на озере Патовом.

2 августа группа Коровиной бодро отправилась в 40-километровое путешествие. А 8 августа туристы-водники из Украины, проходя катамаранами по реке Снежной, увидели на берегу девушку, которая отчаянно размахивала руками и кричала. Когда к ней подплыли, она бросилась к первому вышедшему на берег человеку. Уткнулась к нему в грудь лицом и долго не могла справиться с рыданиями. Это была та самая Валентина.

Группа туристов из Казахстана. Фото пересняты с могильных памятников.Фото: Наталья ВАРСЕГОВА

То, что Валя рассказала водникам, отчасти похоже на одну из самых загадочных трагедий ХХ века, которую «Комсомольская правда» расследует уже несколько лет, – гибель девяти туристов на перевале Дятлова.

Напомним. Зимой 1959 года в горах Северного Урала пропали девять туристов под руководством Игоря Дятлова. Через месяц спасатели обнаружили их разрезанную палатку. А в радиусе полутора километров от нее - пять замерзших тел. Трупы остальных нашли только в мае. Почти все туристы были разутые и полураздетые. У некоторых - смертельные травмы. До сих пор неясно, почему ребята убежали на лютый мороз и на свою погибель.

Группа туристов из Казахстана. Фото пересняты с могильных памятников.Фото: Наталья ВАРСЕГОВА

Так вот погибшие на Хамар-Дабане туристы тоже были легко одеты, а иных спасатели обнаружили и без обуви. Несмотря на летнюю пору, причиной гибели туристов в Саянах, как и в случае с дятловцами, считается стихийная сила. В начале августа хребет накрыл монгольский циклон с дождями и снегом.

Из объяснительной Валентины, которую она написала во время доследственной проверки:

«4-го августа вышли на перевал Крутой. Днем спустились вниз. Группа шла по безлесной альпийской зоне. Пищу готовили на примусах. Примерно в 16.00 двигались к высоте Тритранс (это название гора получила из-за того, что раньше на ее вершине стоял ретранслятор, работавший на Бурятию, - Авт.). Сильный дождь, холод. Остановились на высоте без леса, поставили две палатки. В 4 утра порвало растяжки палаток. Поправили. В 6 утра вырвало кол. Спальные мешки мокрые».

А ПОТОМ ВСЕ СОШЛИ С УМА

Спасатель Валерий Татарников считался одним из лучших старших инструкторов по туризму. Всю жизнь он провел в тайге: прокладывал маршруты, водил по ним туристов. В августе 1993 года он вместе с коллегой Владимиром Зиновым искал группу Коровиной.

- Для меня гибель коровинцев – большая загадка, – говорит он. – Тайга – не пустыня, не полярные льды. Если ты опытный турист, каким была Коровина, если ты летом в лесу, то умереть от холода невозможно. 20 минут на разведение костра, и ты спасен.

Спасатель Валерий ТатарниковФото: Наталья ВАРСЕГОВА

Но что-то пошло не так. Приблизительную картину трагедии попробуем далее увидеть опять же из объяснительной Валентины:

«5 августа, 10 часов утра. Пришел Крысин сказал, что они намокли и замерзают. (Откуда и куда пришел Крысин, неясно. Возможно из палатки в палатку? – автор). Шел снег, ориентиров не видно. Собрали рюкзаки и стенкой стали спускаться вниз. Прошли метров 10, стал падать Крысин. Стали его поднимать. Он падал снова. Возле него осталась Коровина. Остальным дала команду спускаться вниз. Но почти сразу остановила группу и попросила подняться за ней кому-нибудь. Таня достала тент и остальные укрылись им. Я поднялась к Коровиной. Глаза у Саши были огромные. Безразличный взгляд. Коровина нащупала пульс и сказала, что сердце не бьется. Попросила утащить Вику вниз. Я поднялась к той, а она меня укусила. Я утащила ее до остальных. Татьяна стала биться головой о камни. Денис спрятался за камни и залез в спальник. Подползла к Коровиной, а та не дышала. Пыталась поднять Тимура. Когда поняла, что никто не двигается, стала спускаться вниз до деревьев. Оделась и легла в спальник, укрылась тентом. Утром поднялась вверх, увидела Таню на камнях, Дениса, Тимура, Вику. Выше – Сашу и Коровину. Никто из них больше не воскрес».

Картина, конечно, удивительная. Из семи человек, только одна девчушка сохранила силы и твердость духа. Другие умерли почти что одновременно.

НЕ ХОТЕЛА УМИРАТЬ ГРЯЗНОЙ И НЕКРАСИВОЙ

Итак, ночевала Валя в лесу, как следует из ее объяснительной. А на утро у нее был четкий план действий. Она знала, что где-то неподалеку река Снежная. И если идти по течению, то можно выйти к людям. Однако сначала нужно было вернуться к своим взять карту, еду. Что она и сделала. А еще, если верить воспоминаниям уже упомянутого спасателя Зинова, всех мертвых укрыла целлофановым тентом. Потом под тентом произойдет парниковый эффект и к моменту прилета спасателей трупы сильно, скажем так, изменятся.

Когда Валентина по карте спустилась к Снежной, поняла, что в одиночку ей ни за что не пройти по крутым скалистым берегам. А вброд нереально из-за мощного течения. К тому же она была сильно простужена – температура, надрывистый кашель.

Тогда Валя и сама стала готовиться к смерти. Умирать грязной и некрасивой девушке не хотелось. Сбросив с себя одежду, она залезла в ледяную воду и тщательно помылась с головы до пят. Достала из рюкзака чистые вещи, оделась. А все остальное постирала, даже спальник, и развесила на ветках сушиться.

И вдруг из-за поворота реки показались яркие катамараны!

- Как вспомню эту картину, так сердце сжимается, - рассказывает украинский турист-водник Александр Квитницкий. – Стоит на берегу девчушка – кричит, руками машет. Да так отчаянно, что мы сразу поняли – беда с ней приключилась. Когда вышли на берег, она бросилась к одной из наших участниц и долго рыдала у нее на груди. Сбивчиво рассказывала, что погибли люди и как ей страшно.

Туристы накормили, обогрели Валю. Напичкали лекарствами. А через несколько дней доставили ее в спасательную службу в Слюдянке.

Разговариваю со спасателем Владимиром Зиновым.

- Плохая погода - не причина для смерти, – уверен Зинов. – Коровина вела группу по гольцам (безлесые верховья Хамар-Дабана, - Авт.), а стоило спуститься в лес, и ты в безопасности. Развел костер, приготовил еду, обогрелся, высушился и все.

Спасатель Владимир ЗиновФото: Наталья ВАРСЕГОВА

- Почему они этого не сделали?

- Говорят, Коровина была экстремальщицей. Она повела ребят с минимум еды и одежды. Наверняка, хотела проскочить этот тяжелый маршрут налегке. Хотя любой турист, бывавший на Хамар-Дабане знает, что летом нужно брать с собой теплые вещи. Погода непредсказуемая. А у них и курток-то не было.

- А от минимума еды они могли голодать?

- Август на дворе! – отвечает Зинов. - Грибов – во, ягоды – во, черемши немеряно. На это и рассчитывали. Если бы не долбанный монгольский циклон, они бы проскочили.

Зинов считает, что у туристов случилась горняшка – горная болезнь. Она возникает на высоте более 2000 метров от кислородного голодания. Ребята погибли на высоте 2300. Слабость, головная боль, тошнота сопровождают горняшку. В объяснительной Вали про тошноту ничего не сказано. Хотя слабость и апатия налицо. Но почему они не спустились к спасительному лесу? Загадка.

Всего туристы должны были пройти около 40 кмФото: Наталья ВАРСЕГОВА

НАКАЗАНИЕ ШАМАНА

За поиски погибшей группы отвечал заслуженный спасатель России Юрий Голиус. 27 лет Юрий Евгеньевич возглавлял бурятскую спасательную службу, но более страшной трагедии в его практике не случалось.

Первым делом он пытался тогда узнать у Вали точное место гибели группы.

- Меня удивила ее сила воли, - воспоминает Юрий Евгеньевич. – Пережить такое и не сойти с ума! Я до сих пор помню, как она подробно и четко отвечала на мои вопросы. Рассказывала про маршрут, погоду, как они передвигались. Но более всего меня поразило, что она еще и закрыла глаза погибшим товарищам. Вот это самообладание!

Искали ребят почти неделю. А как нашли, ужаснулись. 25 лет прошло с того дня, а Голиус рассказывает об этом с дрожью в голосе.

- Это была страшная картина. Ребята лежали на небольшом выступе, кто-то прижавшись друг к другу, кто-то чуть поодаль. Глаз нет. В пустых глазницах и приоткрытых ртах копошатся черви. Мы упаковывали тела в полиэтиленовые мешки. Когда летели в Улан-Удэ, запах в вертолете стоял невозможный, некоторых мужиков тошнило.

Заслуженный спасатель России Юрий ГолиусФото: Наталья ВАРСЕГОВА

Юрий Голиус уверен, туристов погубила их руководитель Людмила Коровина.

- Я ведь знал ее задолго до этого случая. Это была очень красивая, волевая, спортивная женщина. Как-то раз пересеклись с ней на севере Байкала в Хакусах. Людмила с двумя мальчишками, лет 16-17 на вид, спустилась с гор в наш лагерь. Ребята выглядели слишком изможденными. Один из них даже топор не мог поднять, чтобы дрова наколоть. Мы предложили им чай, хлеб. Они набросились так, словно никогда ничего не ели. Я спросил, что с ними. Коровина ответила, что практикует какую-то школу выживания. Когда группа идет в поход с минимум еды и одежды. Так якобы она их воспитывала, чтобы были готовы к разным непредвиденным ситуациям. Я возмутился. Это же подростки. Им нужно хорошо питаться, тем более при таких нагрузках.

- Вы полагаете, что и на Хамар-Дабане Коровина практиковала школу выживания?

- Да, я уверен в этом. Во время поисков мы обнаружили последнюю стоянку группы, где они судя по всему завтракали. Так вот на этом месте мы нашли одну пустую банку из-под тушенки. Холод, дождь, снег пробрасывает, а Коровина, выходит, распорядилась одну банку тушенку на семерых разделить. Я тогда подумал: может быть, обертки от конфет или шоколада найду. Ничего! Вот так они и питались – по чуть-чуть. Неудивительно, что все разом умерли. Организмы истощились.

Гольцы Хамар-Дабана. Фото: Владимир Зинов.

- Но Валя выжила. Да еще сумела спуститься до Снежной.

- Она говорила нам, что постоянно грызла золотой корень. В нем море витаминов. Этим и спаслась.

- А остальные корень не ели?

- Не знаю. Но у каждого в рюкзаках по корешку лежало. А у Коровиной мы нашли два больших мешка высушенных и порезанных на части кореньев. Видимо, за пару дней до гибели она делала длительную остановку, и вся группа собирала на склоне золотой корень. Резали, сушили. Думаю, за это ее байкальский шаман и наказал. Нельзя так много корня собирать.

- Зачем ей столько корня?

- На продажу, скорее всего. Хамар-Дабан этого не прощает. Нужно брать от природы столько, сколько требуется на день.

P.S.: Выжившая участница рокового похода Валентина Уточенко никогда не рассказывала о том, что произошло. После окончания училища она вовсе уехала из родного Петропавловска, чтобы ничего не напоминало о тех страшных днях. И только корреспонденту «Комсомолки» удалось взять у нее эксклюзивное интервью, которое мы опубликуем в ближайшее время.

Продолжение следует.

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