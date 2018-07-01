Аргентина и Португалия в слезах. Месси и Роналду покидают ЧМ-2018 в России

СЕГОДНЯ 12:20 2018-07-01T13:30:40+03:00

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Португалия в слезах. Аргентина захлебывается от рыданий. И вся планета с ними. Весь мир все прекрасно понимает. Не исключено, что где-то высоко над нами высоко над нами покрылись горькой испариной лунные камни...

Футбольные карьеры Лионеля Месси (31 год) и Криштиану Рональду (33) - настоящие саги о сверхчеловеках. Они вдвоем разметали все футбольные рекорды, они сотворили столько шедевральных голов, выдали столько легендарных матчей, завоевали столько престижнейших трофеев, что их уже сейчас называют футбольными богами. Но место там, в облаках Олимпа давно занято бразильцем Пеле и аргентинцем Марадоной. У них тоже и голы, и легендарные матчи, и трофеи. Но самое главное - они делали свои страны чемпионами мира. Причем, сумев влюбить в свои команды все континенты, все страны. Это бразильцев времен Пеле окрестили волшебниками. Это Марадона чуть ли не в одиночку разобрался со всеми суперсборными мира в 1986.

Месси и Роналду, возможно, даже гениальнее Пеле и Марадоны. Но чтобы стать королем нужен Кубок мира...

Аргентина проиграла молодой, наглой, организованной Франции (3:4). По делу. Французы смяли Месси и компанию во втором тайме. И им по силам смять всех остальным соперников на нашем ЧМ. Лионель, опустив голову, уходит с поля. Марадона с трибун ревет что-то непристойное...

Аргентина проиграла Франции (3:4).Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Увы, аргентинцы были слабее. Они, имея едва ли не самую сильную атаку а нашем чемпионате мира, так и не придумали, как обороняться. Да и атака точно не была всесокрушающей машиной. Просто каждый аргентинец показал себя молодцом. Так в битвах Средневековья баронам нужно было покрыть себя славой, а победит ли при этом армия - дело второе. Думаю со славой у Ди Марии и Агуэро все в порядке. Но битву они проиграли. Мощный, лысый, с гигантскими бицепсами, с наколками по всеми теле тренер Хорхе Сампаоли, не сумел использовать все козыри своего состава. И чтобы там не говорили, для нынешней Аргентины, с Месси и другими - это провал.

С Португалией все сложнее. Команда Криштиану если и называлась в числе претендентов на Кубок мира, то только во втором списке. Но Роналду и его партнеры и без того совершили чудо два года назад. Они выиграли чемпионат Европы, где точно не были явными фаворитами. И, в принципе, при доле везения, вполне могли повторить успех. Тем не менее Португалия - не Аргентина. Страна футбольная, но никогда чемпионат мира не выигрывавшая. Формально Месси и Криштиану вылетели на одном этапе. Фактически, Месси потерял мечту, а Криштиану едва ли всерьез верил, что может победить в финале со своей сборной.

Через четыре года в Катаре Месси будет 35 лет, и вполне возможно он по-прежнему останется в строю, и все еще великим. Криштиану к тому моменту исполнится 38, а это запредельный возраст для атакующего игрока. Но едва ли за это время в Португалии появится кто-то более великий, а значит если Роналду не завершит карьеру (а феномен на такое способен), у нас есть небольшой шанс снова увидеть двух принцев в одном турнире для сборных.