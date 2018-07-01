2018-07-01T14:22:37+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

Кот Ахилл против осьминога Пауля: кто круче

Сравниваем лучших футбольных оракулов последнего десятилетия
Анна УДОВИДЧЕНКО
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Кот Ахилл.Кот Ахилл.Фото: Олег ЗОЛОТО
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На носу у питерского мурлыки - три прогноза, от которых зависит его репутация. Угадает результаты матчей 3, 10 и 14 июля - подтвердит звание лучшего оракула нынешнего мундиаля. И даже заткнет за пояс знаменитого Пауля, чьи успехи в футбольных предсказаниях вот уже восемь лет никто из живности превзойти не может. А пока напомним, как начинали, чем удивляли и с какими пакостями сталкивались в своей карьере кот и осьминог.

Происхождение

Ахилл живет в Санкт-Петербурге, ему 2,5 года. Назван в честь древнегреческого героя. Как и его родители, состоит на службе в Государственном Эрмитаже: оберегает шедевры музея от мышей и крыс. Беспороден, но очень красив. Склонен к полноте, поэтому постоянно на диете.

Пауль - коренной англичанин: выловлен у берегов Великобритании в возрасте 4 месяцев. Потом переехал в Германию, в океанариум Оберхаузена. Назван в честь героя детской книжки. Размеры имел внушительные: 2-метровую длину и вес 33 кг. Дожил до 2,5 лет, как и положено осьминогу.

Карьера

Ахилл: предсказатель матчей Кубка Конфедераций - 2017 (3 верных прогноза из 4) и ЧМ-2018 (4 из 5). Общий счет (на 1 июля 2018-го): 7 против 9, эффективность - 78%.

Пауль: предсказатель матчей сборной Германии на Евро-2008 (4 из 6) и ЧМ-2010 (8 из 8). Общий счет: 12 против 14, эффективность - 86%.

Стиль работы у обоих одинаковый: выбирают между двумя кормушками, обозначенными флагами команд предстоящего матча.

В чем секрет успеха

Ахилл с рождения глух, а потому имеет необыкновенно острое чутье. Плюс - аналитический ум и склонность к угадыванию, которые проявлял с младых когтей. А еще Ахилл спокоен как двери, хотя считается, что у белых котов слабая нервная система и стрессы им противопоказаны.

Успех Пауля тоже объясняли небывалыми для осьминогов интеллектом и сообразительностью. Звучали и научные версии. Мол, головоногие моллюски любят яркие цвета, так что Пауль всего лишь выбирал из двух флагов более броский. Самая оригинальная - Пауль на самом деле был дамой, и ему помогала женская интуиция.

Пауль навсегда вошел в историю как первый футбольный оракул из мира животных

Пауль навсегда вошел в историю как первый футбольный оракул из мира животных

Конкуренты

Ахилл. Результаты матчей ЧМ-2018 предсказывают десятка два зверей, из которых аналитики считают лучшими Ахилла, медведя Якова Потапыча из Москвы, тапира Клеопатру из Нижнего Новгорода, лемура Спартака из Екатеринбурга, выдру Гарри из Сочи, оленя Яшу из Химок и козу Забияку из Самары. Правда, рейтинг этот промежуточный, сделан еще 25 июля, до того, как Ахилл впервые ошибся. За рубежом же самый знатный прогнозист - свинья Мистик Маркус из Англии, который сразу назвал полуфиналистов, так что раньше оценить талант хряка не получится.

Пауль. Из соотечественников с ним пытались соперничать бегемот, шимпанзе и песец. В других странах - крокодил, жираф, голубь, крыса, кенгуру и даже опоссум. Но никто даже в подметки не годился осьминогу.

Происки завистников

Ахилл. Испортить его репутацию пытались коты-двойники, которые делали неверные видеопрогнозы. Также в сети гуляли старые предсказания Ахилла с измененными флагами стран. А сообщество-самозванец «Кот Ахилл - Официальный оракул ЧМ-2018» даже собирало пожертвования «на корм» и успело одурачить 3,5 тысячи болельщиков-кошатников.

Пауль. Несколько раз накануне матчей в сеть вбрасывались липовые фото Пауля, где флаг Германии был заменен на флаг соперников. Но лишь голландцы признались в использовании фотошопа в пользу своей сборной и публично извинились. Обиженные фанаты не раз грозились пустить Пауля то на суп, то на салат. А в ЮАР даже сняли черную комедию, в которой осьминог был безжалостно убит.

Награды и почести

Пауль получил точную копию кубка ЧМ-2010. Его фото печатали все авторитетные издания мира. В интернете он был звездой номер один. После смерти удостоен памятника-мавзолея: копия Пауля сидит на огромном мяче, разрисованном флагами всех команд-участниц мундиаля. А внутри мяча спрятана золотая урна с прахом оракула. В его честь написана эпитафия и песня. Кроме того, моллюск упомянут в рассказе Юрия Лужкова в его бытность мэром Москвы «Особенности национальной жары, или Смерть осьминога Пауля». Какой осьминог может похвастаться таким? И - самое ценное: Пауль навсегда вошел в историю как первый футбольный оракул из мира животных.

Ахилл. После Кубка Конфедераций был назван аналитиками самым популярным котом России по частоте упоминаний в СМИ. Главные же свои звания и почести кот может получить по итогам мундиаля - он ведь, в отличие от почившего Пауля, жив и находится в самом расцвете сил. Если, конечно, не облажается снова и не уступит пальму первенства нахрапистому Якову Потапычу. Косолапый берет количеством прогнозов и действительно много угадывает - буквально на пятки Ахиллу наступает.

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