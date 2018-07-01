Болельщики ликуют после победы России в матче с Испанией на ЧМ-2018: Прямая трансляция
Россияне отмечают волевую победу национальной сборной над командой Испании в рамках 1/8 Чемпионата мира по футболу-2018. Наблюдать за ликующими на улицах Москвы болельщиками можно в прямой трансляции на сайте «Комсомольской правды».
В воскресенье, 1 июля, на столичном стадионе «Лужники» состоялась встреча сборных России и Испании. Основное время закончилось с ничейным счетом 1:1, однако российская команду переломила ситуацию в свою пользу в серии пенальти (4:3).
Ура! Россияне отмечают победу.Это какое-то безумие! Смотрите, как счастлива вся страна!
Теперь россиянам предстоит продолжить борьбу за главный приз мундиаля в 1/4 финала, а вот футболисты из Испании отправляются домой.
Россия вышла в четвертьфинал ЧМ!.Они совершили настоящее чудо! Наши футболисты впервые в истории вышли в четвертьфинал Чемпионата мира! Радуется вся страна! Россия, вперёд!
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