Болельщики ликуют после победы России в матче с Испанией на ЧМ-2018: Прямая трансляция

СЕГОДНЯ 20:22 2018-07-01T20:39:56+03:00

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Россияне отмечают волевую победу национальной сборной над командой Испании в рамках 1/8 Чемпионата мира по футболу-2018. Наблюдать за ликующими на улицах Москвы болельщиками можно в прямой трансляции на сайте «Комсомольской правды».

В воскресенье, 1 июля, на столичном стадионе «Лужники» состоялась встреча сборных России и Испании. Основное время закончилось с ничейным счетом 1:1, однако российская команду переломила ситуацию в свою пользу в серии пенальти (4:3).

Ура! Россияне отмечают победу.Это какое-то безумие! Смотрите, как счастлива вся страна!

Теперь россиянам предстоит продолжить борьбу за главный приз мундиаля в 1/4 финала, а вот футболисты из Испании отправляются домой.