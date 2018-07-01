Станислав Черчесов: Почему не смотрел, как игроки бьют пенальти? Я смотрел все по табло, табло хорошее на стадионе

СЕГОДНЯ 21:31 2018-07-01T21:39:14+03:00

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В зал для пресс-конференций на стадионе "Лужники" наставник российской сборной Станислав Черчесов вошел триумфатором. Его встретили журналисты аплодисментами.

- Опишите ваши эмоции, которые вы испытываете после такой победы.

- Во время игры эти эмоции все выходят, ты руководишь командой. А сейчас уже все, думаем о другой игре. Такие простые эмоции.

- Мы видели, что команда прибавляет от игры к игре. Что дальше?

- Мы провели определенную работу и сейчас у нас есть время проверить, кто на что готов. Завтра будет медицинская проверка. Жирков, боюсь, последний матч на турнире провел, теперь только если к финалу его подготовим. Нам надо подумать, как сохранить эту форму и добавить.

Главный победный момент этого вечера для нас.Фото: REUTERS

- Почему, когда ваши футболисты били пенальти, вы не смотрели. А почему вы были безмоциональны?

- Я на табло смотрел, там тоже показали. Хорошее табло ведь. Эмоции? Турнир только начинается и эмоции теперь надо сохранить.

Затем наступила небольшая эмоциональная пауза в пресс-конференции. Журналист в майке сборной Перу, который верил изначально в успех наших, попытался было задать вопрос, но его оборвал наш тренер Станислав Черчесов, дабы вручить именную майку сборной России с автографами игроков. И подарив майку, он обнял журналиста.

- Впервые на турнире команда сыграла в три защитника. Почему так решили?

- Понятно, какие-то планы мы для себя делаем. Как на эту систему перешли - мучительно. Но если нам понятно, как играть на поле футболистам. Надо было игроков убедить, что это единственный вариант. Спасибо футболистам, что поняли. Столько с футболистами не разговаривал, как в этот раз. Все сработало и мы выиграли.

Победа в 1/8 финала ЧМ - за нами!Фото: REUTERS

- Замена Дзюбы - это тактический момент?

- Мы так и планировали, что во втором тайме центральные защитники играли у наших ворот, но они грамотно играли. И нужен был быстрый форвард, чтобы идти в атаки.

- Вы сказали, что вам нужно было говорить с игроками. Начиная с сегодняшнего дня вы должны говорить убедительно с вашими игроками, что эти изменения важны для российского футбола?

- Ну мы никого не просим. И есть идея. Но если в эту идею не поверит, то игрок будет делать так, что это сказал тренер. Мы убеждаем игроков, что так правильно. И этот матч показал, что на одну минуту быстрее они будут убеждаться, чем раньше. Ребята умные и схватывают быстро.

- 10 лет назад противникам Испании было проще бороться с такой игрой?

- 10 лет назад испанцы дважды обыграли нас. Но тогда наша команда ввязалсь в открытый футбол. Они умеют какие-то вещи делать лучше нас. Но зачем нарываться. Сегодня выбрали правильную тактику - сыграть вторым номером. Единственная вещь, которая не получилась - выходы из обороны должны быть более качественными. Если бы мы играли в открытый футбол, то это происходило бы чаще.

Ликование футболистов сборной России после победы над Испанией в 1/8 финала ЧМ-2018.Фото: REUTERS

- На трибунах люди кричали "Молодцы!", "Мужики!". А что бы вы сказали...?

- Мои хлопцы - мужчины!

- И что же нужно, чтобы восстановить команду к четвертьфиналу?

- У нас есть ряд наработок и медицинский штаб работает. Нам надо четко подумать, как работать дальше. Надеемся, что соперник отыграет тоже 120 минут. Но силу внутренних резервов никто не отменял.

- Вы удивлены тем, что Германия, Аргентина и Испания вылетели так быстро?

- Понятно, что на столь ранней стадии так много команд не вылетало. Каждая команда по-разному проигрывала. Немцы - личное расстройство, Йоахим Лев работал вместе со мной, когда я играл в Австрии. Я, реально, очень расстроился, что они не играют на ЧМ. Что же касаются других команд - футбол есть футбол.

- Какой соперник дальше для вас более предпочтителен?

- Мы не можем концерт заказывать под себя. Сейчас нам досталась Испания. Одна команда играет в один футбол, другая - в другой футбол. Самое важное, как мы будем готовы к игре. Все остальное - нужно быть хорошим игроком и командой сильной в опеределенное время и сегодня мы были такими.