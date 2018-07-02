Рэпер T-killah вытатуировал на лице слово «Россия» после победы нашей сборной

СЕГОДНЯ 02:30 2018-07-02T02:50:12+03:00

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Вся страна радуется победе наших футболистов, причем некоторые ее граждане выражают свою радость весьма необычными способами. Рэпер T-killah (он же – Александр Тарасов) сделал на лице татуировку в честь победы нашей сборной. Исполнитель набил на скуле слово «Россия». Свежую татушку, заклеенную прозрачной пленкой, рэпер предъявил поклонникам в своем Инстаграме. «Россия – великая страна!» - не совсем трезво говорит на камеру Александр, объясняя причины своего поступка. По словам друзей, T-killah проспорил своей невесте Марии Беловой, и татушка – результат проигрыша.

Свежую татушку, заклеенную прозрачной пленкой, рэпер предъявил поклонникам в своем Инстаграме.

Впрочем, многие фолловеры рэпера подозревают, что на самом деле татуировка на его лице – временная, и что на самом деле Александр Тарасов побоялся делать настоящую наколку. На эту мысль подписчиков Инстаграма T-killah навел тот факт, что в ролике, выложенном на его страничке, на лице рэпера накалывают сразу два слова – «Россия» и «Игорь» (в честь вратаря Игоря Акинфеева, которому Россия обязана своей победой после серии пенальти), А в видео на странице приятеля артиста, якобы снятом в баре уже после посещения тату-салона, на лице Александра красуется только слово «Россия». В комментариях фолловеры пишут, что патриотическая татушка – пиар-ход, и не более того.

К слову не только T-killah проспорил по итогам матча Россия-Испания. Супермодель Наталья Водлянова перед началом игры пообещала в Инстаграме:

- Если Россия сегодня выиграет Испанию, я обещаю пожертвовать 1 млн. рублей на развитие футбола в России и станцевать «Калинку» перед финальным матчем в Лужниках.

natasupernova Если Россия сегодня выиграет Испанию, #яобещаю пожертвовать 1млн рублей на развитие футбола в России и станцевать Калинку перед финальным матчем в Лужниках. #главноечтобыпобедили Come on Russia

Теперь поклонники Натальи шутят: пора разучивать «Калинку». Но самые серьезные намерения в случае победы России придется продемонстрировать Николаю Баскову. В интервью «КП» его невеста, официальный посол FIFA на ЧМ-2018 Виктория Лопырева сообщила: «Мы с Басковым решили: поженимся, если наша футбольная сборная победит». Судя по тому, как наша сборная уверенно шагает к финалу мундиаля, Николаю, как честному человеку, все-таки придется жениться.