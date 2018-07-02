Загар вызывает зависимость, как наркотик

СЕГОДНЯ 15:45 2018-07-02T15:52:29+03:00

На ультрафиолет можно подсесть, утверждают ученые и называют его «солнечным наркотиком». Рассказываем, как снизить риск солнечных опасностей и получить максимум пользы

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Особенно это касается искусственного загара в солярии. Казалось бы, ну и чего плохого в том, чтобы немного подрумяниться, чтоб не выглядеть бледно перед поездкой к морю или сохранить уже привезенный из отпуска загар. Ничего, если посещать солярий не чаще раза в две недели и не дольше 5 минут за сеанс. Если же «подсесть» на искусственный загар и ходить туда чаще, во-первых, намного возрастает риск рака кожи - меланомы (что уже не новость), во-вторых, появляется риск впасть в зависимость от ультрафиолета - сродни наркотической.

Оказывается, на загар можно подсесть! Исследователи из американского университета Уэйк-Форест опубликовали данные о состоянии здоровья нескольких сотен посетителей соляриев, которым было предложено пройти стандартные психологические тесты.

Около 40% поклонников бронзового загара оказались склонны к тревоге, депрессии и употреблению веществ, вызывающих зависимость - от никотина и алкоголя до наркотиков. И походы в солярий были для них сродни допингу. Пропустив сеанс, они чувствовали себя разбитыми, несчастными, испытывали острую потребность срочно получить дозу УФ-лучей.

В этом нет ничего удивительного, утверждает дерматолог с факультета медицины Университета Уэйк-Форест Стивен Фельдман:

- У некоторых людей загар вызывает зависимость. Дейстие УФ-лучей, оказывает на мозг, на центр удовольствия своеобразное действие, похожее на эйфорию, это как "солнечный наркотик". Ведь под воздействием ультрафиолетовых лучей выделяются эндорфины, формирующие у человека положительные эмоции. И у людей тревожных, склонных к депрессиям на самом деле может возникнуть так называемая фотозависимость, то есть постоянная потребность получать дозу ультрафиолета. Причем «загарозависимыми» становятся в подавляющем большинстве светлокожие и северяне.

КСТАТИ

Без солнца - бессонница

Но в разумных пределах ультрафиолет необходим нам. Если на кожу не попадает достаточное количество солнечного света:

- Организм перестает вырабатывать жизненно важный витамин D.

- Нарушается обмен калия и фосфора, что может ускорить старение суставов и разрушить зубы.

- Возникают проблемы со сном: вечером не заснуть, утром не добудиться, днем вялость и слабость.

- Повышается риск подхватить любую простудную заразу - от ОРВИ до бронхитов.

Но чтоб получить все блага от солнышка, вовсе не нужно жариться часами на пляже или в солярии. Достаточно час в день бывать на свежем воздухе. А для легкого загара идеальное время - с 8 до 10 утра, либо с 17 до 19 часов. Самые «жгучие» прямые лучи солнца - с 11 до 15 часов, в это время велик риск вместо легкого загара получить солнечный ожог (и солнечный удар впридачу). Загорать на пляже не дольше получаса в день. Начинать солнечные ванны с 15 минут в день, очень светлокожим - с 5-10 минут в день. В солярии - не дольше 5 минут.

ВАЖНО!

Внимание: аллергия на светило

Врачи-педиатры предупреждают, то, что родители принимают за «обычную» крапивницу, может оказаться повышенной реакцией на солнечные лучи. Вот что рассказывает дерматолог Надежда Червинская:

- Нежная кожа ребенка очень чувствительна к ультрафиолету. И прямые солнечные лучи могут вызвать всплеск дерматита. А долгое пребывание в разгар дня на солнце стать причиной даже серьезного проявления аллергии – фотодерматоза.

Когда отправляетесь на прогулку, старайтесь, чтобы в коляску попадали только рассеянные солнечные лучи, например, навес из тюля.

Старайтесь, чтобы все детские летние вещи были только из натуральных материалов.

Для мытья не используйте обычное детское мыло: оно содержит щелочь, которая сушит кожу, а для ребенка, страдающего диатезом, это очень вредно. Лучше покупать специальные средства без щелочи, не травмирующие слишком чувствительную кожу малыша.

НА ЗАМЕТКУ

«Секс на пляже»: солнце помогает завести ребенка

Известно, что УФ-лучи стимулируют выработку половых гормонов – и у мужчин, и у женщин. Точнее, вызывают гормональный взрыв. И это явление имеет еще один “побочный” эффект. И сперматозоиды, и яйцеклетка становятся более активны, так и стремятся навстречу друг другу под влиянием гормона счастья - серотонина. Ученые из университета австрийского Инсбрука установили, что больше удачных попыток зачатия приходится на солнечные дни (или ночи после ясного дня). В пасмурные и дождливые дни количество зачатий снижается примерно на 15%.