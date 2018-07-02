2018-07-02T18:45:43+03:00
Звезды

Экс-солистка «Сливок», прозябавшая в нищете в Бразилии, развелась и вернулась в Россию

Дарья Ермолаева больше не могла экономить на подгузниках детям и терпеть побои второго мужа
Ольга АНТОНОВА
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Дарья была счастлива, выход замужДарья была счастлива, выход замужФото: Instagram.com
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О горькой судьбе экс-солистки группы «Сливки» Дарье Ермолаевой пресса узнала от ее подруги Теоны Контридзе, которая рассказала, что женщина с двумя детьми живет буквально в нищете в Бразилии и вынуждена беременной ютиться в разрушенном урагане доме. Тогда поклонники группы собрали внушительную сумму Ермолаевой, чтобы она могла купить билет домой, но та так и не вернулась. Родила второго ребенка и вскоре окончательно разошлась с гражданским мужем. Может быть Дарья надеялась, что со временем жить наладиться, ведь она старалась прижиться в Бразилии. Пробовала осваивать детскую фотографию, дизайн интерьеров, была 3D-визуализатором, однако, прокормить себя и двух детей ей оказалось сложно. В итоге бывшая певица приняла решение вернуться домой.

Дарья Ермолаева (слева) в составе группы «Сливки»

Дарья Ермолаева (слева) в составе группы «Сливки»

В беседе с журналистами портала «СтарХит» Ермолаева вспомнила, с чего начались ее невзгоды.

«Когда я была на пятом месяце, ждала первого ребенка, Денис привез меня в аэропорт и посадил на самолет до Бразилии. До этого я лежала на сохранении. Потом находилась квартире, куда пришли его мама и бабушка, чтобы меня выгнать. Муж отправил меня одну, беременную, в другую страну», — поведала Дарья. По словам девушки, она так сильно волновалась, что у нее открылось кровотечение, и ребенок родился раньше срока.

Денис так и не прилетел в Бразилию, и в свидетельстве о рождении его сына Бруно до сих пор пуста графа «отец».

«В России по закону автоматически отцом признается супруг. А в Бразилии надо прийти лично и сказать, что являешься папой этого ребенка. <…> Я опять обратилась к Денису, но он сказал, что ему все равно на законы этой страны и вообще я якобы развожу его на деньги», — поведала девушка.

Дарья встретила другого мужчину, однако, подарив ему ребенка, столкнулась с тем, что последний не был готов к браку и семье. В доме все чаще стали возникать скандалы, а потом дошло дело и до рукоприкладства. Теперь мужчина по бразильскому закону, защищающему женщин, не имеет права приближаться к ней и детям ближе, чем на 800 метров, писать, звонить и общаться с ними в соцсетях.

Денис так и не прилетел в Бразилию Фото: Instagram.com

Денис так и не прилетел в БразилиюФото: Instagram.com

Вернувшись на родину, девушка получила в наследство квартиру папы. «Сейчас оформила детям российское гражданство. Собираюсь подавать на алименты. Денис уменьшает себе зарплату и говорит, что вообще уволится, чтобы не платить деньги», — поделилась с журналистами Ермолаева.

Девушка не исключает, что останется жить в России, однако не знает, кем ей работать.

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