Российский сенатор-миллиардер Сулейман Керимов вернулся к работе после ареста во Франции

СЕГОДНЯ 19:35 2018-07-02T19:36:52+03:00

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Эта история могла лечь в основу культового детектива. Сенатора Совфеда и миллиардера Сулеймана Керимова с ноября прошлого года держали под следствием во Франции. Его обвиняли в отмывании денег и в уклонении от уплаты налогов. Якобы Керимов обманом покупал виллы на Лазурном берегу по заниженной цене на подставных людей. Сенатора-богача отпустили из-под стражи под залог в 5 миллионов евро. Однако ему запретили покидать территорию департамента Приморские Альпы.

Теперь с Керимова суд снял все обвинения. В пятницу ему вернули паспорт и отпустили в Россию. Позже сенатору вернут залог, внесенный за него.

- Керимов приехал в Россию "29 июня и вернулся к исполнению своих полномочий". Он также "планирует принять участие во всех мероприятиях" в Совете Федерации, которые он должен посетить, - рассказал журналистам помощник сенатора Алексей Красовский.

Французская прокуратура не будет оспаривать решение суда.

- Следом за решениями суда, вынесенными 12 следственной палатой апелляционного суда города Экс-ан-Прованс 28 июня 2018 года, генеральная прокуратура не будет подавать кассационную жалобу на эти решения, - рассказал журналистам собеседник в суде города Экс-ан-Прованс.