Минздрав предложил ввести налог на окурки

СЕГОДНЯ 19:56 2018-07-02T20:17:00+03:00

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Минздрав решил взять на себя миссию по спасению страны от мусора. В ведомстве придумали идею нового экологического сбора. Его уже окрестили «налогом на окурки», потому что затронет он производителей табака. Ведомство хочет заставить платить небольшой процент с каждой пачки, который пойдет на уборку и утилизацию мусора. В том числе на уборку окурков с городских улиц.

В Минздраве поясняют: окурки от сигарет наносят вред природе. Они токсичны из-за применяемых при выращивании и обработке табака «пестицидов и нефтепродуктов». Содержат мышьяк, кадмий и толуол. В целом такие отходы попадают в основном в водоемы. Но бывает, что дымящийся окурок становится причиной лесного пожара.

- Вопрос введения экологических налогов прямо не относится к нашей компетенции, - говорится в обращении Минздрава. - Вместе с тем, отходы от табачной продукции действительно могут представлять опасность, как для человека, так и для окружающей среды.

Ставку налога Минздрав оставил на усмотрение Минприроды. Собственно, этому ведомству и должны, по плану, отойти деньги табачных компаний. Но министерство к идее коллег отнеслось скептически.

- Производители и импортеры сигарет в России уже платят экосбор, - пояснили в пресс-службе Минприроды.- Средства от него направляются на строительство мусороперерабатывающих мощностей. Ввод эконалога станет дополнительной нагрузкой на производителей сигарет.

При этом технологий сбора и переработки именно окурков пока нет. Если Минздрав найдет технологию, к обсуждению можно будет вернуться.

Тем не менее, опыт других стран показывает, что налог на окурки – идея не такая уж и странная. В 2010 году в Сан-Франциско был введен налог на сигаретный мусор. Сейчас он составляет $0,75 за каждую пачку – это примерно 47 рублей по нынешнему курсу. В Нью-Йорке налог тоже обсуждался. Цену за пачку хотели повысить на доллар, и курильщики взбунтовались. Даже предложение приносить самим окурки в специальные пункты приема и получать этот доллар назад, им пришлось не по душе. В любом случае, любые налоги производители и импотеры закладывают в стоимость товара. А значит, если предложение Минздрава все-таки реализуют – это аукнется курильщикам. Точнее, их кошелькам.