Нашествие варваров

СЕГОДНЯ 22:02 2018-07-02T22:06:11+03:00

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53-й фестиваль открылся ранним шедевром ушедшего в этом году великого чешского классика Милоша Формана "Любовные похождения блондинки". По сюжету молодая провинциалка, работница обувной фабрики, влюбляется в столичного пианиста, игравшего у них на танцах, и является к его родителям в Прагу, наивно полагая, что проведенная вместе ночь - достаточное для этого основание. Прелестный, полный тонкого юмора и смелой для социалистической страны образца 1965 года эротики фильм будущего автора «Амадея» и «Полета над гнездом кукушки» - трогательный портрет давно ушедшей эпохи, когда мир не казался (да, возможно, и не был) таким сложным.

Сегодня на дворе другие времена, и святая простота совсем не в чести. И даже о чем-то очень важном уже совершенно невозможно сказать прямо, без обиняков. В единственном на сегодняшний день фильме конкурса, о котором можно говорить и писать, - новой работе отличного румынского режиссера Раду Джуде под интригующим названием «Мне плевать, если мы войдем в историю как варвары» - автор не может позволить себе прямого высказывания о роли Румынии во Второй мировой войне. И все-таки умудряется высказаться как нельзя более прямо.

Джуде изначально отказывается от самой возможности «реконструкции» тех событий, он снимает кино о том, как эту «реконструкцию» осуществляет кто-то другой - его героиня, независимо мыслящая женщина-режиссер по имени Мариана (Иоана Якоб). Она ставит уличное представление, чья цель состоит в возвращении правды - о том, что ее страна не просто поддерживала Гитлера, но по масштабам решения «еврейского вопроса» была «на втором месте» после Германии, что в Румынии за время войны было убито 380 тысяч евреев, а ее резвых сограждан-антисемитов даже немцам приходилось «урезонивать» - по крайней мере, на первых порах.

Разумеется, такая правда и такой спектакль на фиг никому не нужды - ни государству с его цензурой (цензор призывает найти положительный пример - как это сделал Спилберг в «Списке Шиндлера»), ни чиновникам с их полным невежеством, ни «простому народу», которому в представлении отведена роль статистов, но который свято почитает диктатора Антонеску и считает, что он евреев, наоборот, спасал, а не уничтожал. И хоть кол ему на голове теши.

Заморочив голову чиновникам (на чьи деньги проводится мероприятие), героиня, однако, остается в полнейшем недоумении относительно результатов собственной акции. Кому и зачем она была нужна? «Народ», походу, так ничего и не понял. История ничему не учит. «Банальность зла» живет и побеждает. И под лозунгом тех времен, давшим название фильму, могут подписаться не только те, кто убивал евреев в 1941-м году.