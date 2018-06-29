2018-06-29T10:52:33+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

Расписание матчей 1/8 финала ЧМ-2018 по футболу: Россия сыграет против Испании, а Бразилия - с Мексикой

Стали известны составы всех пар плей-офф чемпионата мира. Сборная России тоже продолжает играть
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Россия продолжает выступление на ЧМ-2018. Впереди - игра против Испании.Россия продолжает выступление на ЧМ-2018. Впереди - игра против Испании.Фото: Александр ГЛУЗ
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28 июня завершились матчи группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 в России. После игр Англия - Бельгия и Панама - Тунис стали известны все пары плей-офф турнира. Теперь начинается стадия матчей на выбывание. Начнется все игрой в Казани между Францией и Аргентиной 30 июня. 3 июля последняя игра плей-офф пройдет в Москве на стадионе "Спартак" между Колумбией и Англией.

Сборная России, напомним, впервые в своей истории прошла в плей-офф чемпионата мира по футболу. 1 июля в Москве на стадионе "Лужники" ее ожидает игра против Испании. Встреча начнется в 17:00 по московскому времени. Победитель этой пары в четвертьфинале сыграет с лучшей командой пары Хорватия - Дания. Игра пройдет в Нижнем Новгороде 1 июля в 21:00.

Чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля в России. Начиная с 1/8 финала команды играют друг с другом по турнирной сетке. Встреча продолжается 90 минут и в случае ничейного исхода - дополнительное время в 2 тайма по 15 минут. А если и после 120 минут ничья, то - серия пенальти.

СПРАВКА "КП"

Полностью расписание матчей первого раунда плей-офф ЧМ-2018 выглядит так:

30 июня

Франция — Аргентина (17:00, Казань)

УругвайПортугалия (21:00, Сочи)

1 июля

Испания — Россия (17:00, Москва, «Лужники»)

Хорватия — Дания (21:00, Нижний Новгород)

2 июля

БразилияМексика (17:00, Самара)

Бельгия — Япония (21:00, Ростов-на-Дону)

3 июля

ШвецияШвейцария (17:00, Санкт-Петербург)

Колумбия — Англия (21:00, Москва, «Спартак»)

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