Расписание матчей 1/8 финала ЧМ-2018 по футболу: Россия сыграет против Испании, а Бразилия - с Мексикой
28 июня завершились матчи группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 в России. После игр Англия - Бельгия и Панама - Тунис стали известны все пары плей-офф турнира. Теперь начинается стадия матчей на выбывание. Начнется все игрой в Казани между Францией и Аргентиной 30 июня. 3 июля последняя игра плей-офф пройдет в Москве на стадионе "Спартак" между Колумбией и Англией.
Сборная России, напомним, впервые в своей истории прошла в плей-офф чемпионата мира по футболу. 1 июля в Москве на стадионе "Лужники" ее ожидает игра против Испании. Встреча начнется в 17:00 по московскому времени. Победитель этой пары в четвертьфинале сыграет с лучшей командой пары Хорватия - Дания. Игра пройдет в Нижнем Новгороде 1 июля в 21:00.
Чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля в России. Начиная с 1/8 финала команды играют друг с другом по турнирной сетке. Встреча продолжается 90 минут и в случае ничейного исхода - дополнительное время в 2 тайма по 15 минут. А если и после 120 минут ничья, то - серия пенальти.
СПРАВКА "КП"
Полностью расписание матчей первого раунда плей-офф ЧМ-2018 выглядит так:
30 июня
Франция — Аргентина (17:00, Казань)
Уругвай — Португалия (21:00, Сочи)
1 июля
Испания — Россия (17:00, Москва, «Лужники»)
Хорватия — Дания (21:00, Нижний Новгород)
2 июля
Бразилия — Мексика (17:00, Самара)
Бельгия — Япония (21:00, Ростов-на-Дону)
3 июля
Швеция — Швейцария (17:00, Санкт-Петербург)
Колумбия — Англия (21:00, Москва, «Спартак»)