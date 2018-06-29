Немецкий студент создал чехол для телефона с пружинными ножками безопасности .

СЕГОДНЯ 13:40 2018-06-29T14:17:17+03:00

И он точно защитит смартфон от падения на кафель или асфальт [видео]

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Немецкий инженер Филипп Френцель из Аленского университета в Германии создал активный чехол под названием ADCASE, призванный защитить смартфон от повреждений в случае падения. При неосторожном обращении из чехла выбрасываются страховочные “лепестки”, которые не дают устройству разбиться.

“Три года назад Филипп уронил свой новый iPhone. Экран треснул тысячу раз. После этого он купил кучу обычных телефонных чехлов, чтобы защитить свой новый смартфон. Но защита его совсем не удовлетворила”, - рассказал друг Френцеля.

Поэтому студент решил создать свой собственный чехол. Сначала Френцель разработал механизм активации с датчиками, которые обнаруживают, когда телефон находится в свободном падении. Но возник вопрос - что именно он будет активировать. Сначала инженер думал о создании реальной подушки безопасности на телефоне, а также альтернативы на основе пены, однако эти конструкции оказались непрактичными.

В конце концов, вместо чего-то мягкого Френцель остановился на твердом кейсе. Чехол оснащен четырьмя складывающимися пластинами, которые спрятаны в компактный корпус на задней панели. При падении устройства пластины автоматически выдвигаются и разворачиваются, и за счет пружинного механизма не дают смартфону разбиться. По словам авторов, все детали для разработки печатали на 3D-принтере.

В общей сложности Филиппу и его команде потребовалось около двух с половиной лет, чтобы создать устройство. Они планируют сделать его совместимым с новейшими моделями iPhone, начиная с iPhone 6. Чтобы финансировать проект, они готовят кампанию на Kickstarter, которая должна начаться в июле. А пока изобретение уже завоевало высшую награду от Немецкого общества мехатроники, которая рассматривала проекты студентов по всей стране.