2018-06-29T17:51:54+03:00
Звезды

Осколки дуэтов: Вражда братьев Грим, неудачник Топалов и пончиковые Костюшкина

Кто выиграл от расставания друг с другом, а кого просто забыли
Петр СИМОНОВ
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Группа "Братья Грим" в 2006 году.Группа "Братья Грим" в 2006 году.Фото: Андрей КАРА
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Когда-то их песни звучали на каждой радиоволне, их клипы записывали на видеокассеты, по ним фанатели за пределами нашей страны и прочее. А что сегодня? Какие-то «выпускники» успешных дуэтов выиграли от развала групп, а какие-то в одиночку стать популярными не смогли.

«Smash!!»

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Влад Топалов и Сергей Лазарев
144 отметок «Нравится»2 комментариевInstagram

Эту группу знают меньше, чем одного из ее бывших участников. Проект «Smash!!» под своего сына Вадима продюсировал бизнесмен Михаил Топалов. Вторым участником дуэта пригласили Сергея Лазарева, с которым Топалов-младший пел в «Непоседах». В итоге спустя шесть лет ребята разругались и группа, так и не добравшаяся до «Евровидения», развалилась. На песенный конкурс, как известно, поехал только один из них. Спустя 10 лет.

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Группа "Смэш"
53 отметок «Нравится»0 комментариевInstagram

Сергей Лазарев занял третье место со скандалом на весь мир. Зрители отдали ему первую ступень, в то время, как жюри выставили самые низкие оценки, поставив на первое место украинскую певицу Джамалу.

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Шоу Сергея Лазарева в Витебске.
55162 отметок «Нравится»292 комментариевInstagram

Сегодня 35-летний Сергей Лазарев не только продолжает успешную сольную карьеру певца.

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Победа в такой важной номинации "Лучший альбом" за альбом "В ЭпицеNтре !"
79261 отметок «Нравится»524 комментариевInstagram

Он актер одного из столичных театров.

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"Фигаро!!! завтра и послезавтра! в театре им.Пушкина... "
47712 отметок «Нравится»432 комментариевInstagram

Он играет в кино, имеет собственный бизнес еды для собак, ведет различные шоу.

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"Снимаем... "
54676 отметок «Нравится»421 комментариевInstagram

И еще у него неожиданно появился сын Никита.

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"Happy Father's day!"
253915 отметок «Нравится»2068 комментариевInstagram

Что происходит с 32-летним Владом Топаловым? О нем почти ничего не слышно с момента распада «Smash!!». Он сам рассказывал в СМИ о том, что имел проблемы с наркотиками, все они, к счастью, давно позади.

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Влад Топалов
11143 отметок «Нравится»135 комментариевInstagram

Топалов так же как и Лазарев пытался петь сольно, но успеха не имел. Тоже играл в театре, но в антрепризном, тоже попал в кино, но в пару эпизодов. Сегодня изредка записывает новые песни.

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Время репетиции...
2808 отметок «Нравится»29 комментариевInstagram

В отличие от намного более успешного Лазарева, Топалова в шоу-бизнесе помнят только как бывшего солиста «Smash!!». Недавно Сергей и Влад встретились спустя много лет и помирились.

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"Вот лето пролетело Всё оставив позади Но мы-то знаем Лучшее, конечно, впереди"
8267 отметок «Нравится»124 комментариевInstagram

«Тату»

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Сегодня вечером будем вспоминать, как все начиналось!"
19174 отметок «Нравится»581 комментариевInstagram

Страшно популярная группа со странным названием и удачным репертуаром сводила с ума фанатов по всей стране. «Тату» взорвала шоу-бизнес не только отличными мелодиями талантливым исполнением, но и легендой о том, что две голосистые девочки имеют нетрадиционные отношения. Юля Волкова и Лена Катина были известны и далеко за пределами России.

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Перед шоу.
1817 отметок «Нравится»80 комментариевInstagram

Говорят, что на пике карьеры «Тату» были популярнее «The Beatles» в Японии. А уж после участия в «Евровидении» девчонки объездили всю Европу и полмира.

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From yesterday's Big Love Show! :)
4680 отметок «Нравится»141 комментариевInstagram

Группа развалилась через 12 лет существования в 2011-м. Периодически Волкова и Катина воссоединялись, к примеру, пели пророческую песню «Нас не догонят» на Олимпиаде в Сочи. Сегодня певицы две независимые артистки.

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"Just 5 hours left on our New Years auctions".
4515 отметок «Нравится»160 комментариевInstagram

У Юлии Волковой сначала все складывалось куда заметнее. Она была все время на виду, записывала новые песни, снимала клипы.

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Действительно историческое событие!!! И мы это сделали!!!
11310 отметок «Нравится»178 комментариевInstagram

Ее бурная личная жизнь также широко обсуждалась. Волкова рано стала матерью — в 19 лет родила дочь, затем тайно вышла замуж за миллионера Парвиза Ясинова, в 2007-м родила ему сына.

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Всем,привет! Вот и я завёл себе аккаунт!
487 отметок «Нравится»25 комментариевInstagram

Ради супруга приняла ислам, а после расставания вернулась в православную веру.

official_juliavolkovaofficial_juliavolkova
Простите меня за все душой и сердцем я с вами.
5807 отметок «Нравится»199 комментариевInstagram

Ходило множество слухов об отношениях «экс-татушки» с криминальным авторитетом. Затем Волкова исчезла со сцены и из поля зрения прессы.

official_juliavolkovaofficial_juliavolkova
Юлия Волкова
6362 отметок «Нравится»101 комментариевInstagram

Позже певица рассказала, что боролась с раком щитовидной железы, из-за чего почти лишилась голоса. Ей 33 года.

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Юлия Волкова
7774 отметок «Нравится»131 комментариевInstagram

Елена Катина долгое время оставалась в тени славы свое бывшей подруги по группе, хотя тоже пытается строить свою сольную карьеру, записала два альбома на английском и испанском языках.

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Елена Катина
14221 отметок «Нравится»336 комментариевInstagram

Сегодня живет в Америке, периодически прилетает в Россию, где участвует в сборных концертах.

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Сейчас Лена проживает в США.
10074 отметок «Нравится»193 комментариевInstagram

Вышла замуж за словенского музыканта Сашо Кузмановича, два года назад родила первенца. Ей 33 года.

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Елена с мужем.
3631 отметок «Нравится»240 комментариевInstagram

«Братья Грим»

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"Ну что, есть может кто-то кто хочет подарить мне билеты на моих любимых братьев Грим? "
2 отметок «Нравится»0 комментариевInstagram

В 2005-м, как только они появились на всероссийском звездном небосклоне, их «Хлопай ресницами» и «Кустурицу» распевали со страшной силой все — настолько приедливыми были их хиты.

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"Константин и Борис Бурдаевы"
11 отметок «Нравится»0 комментариевInstagram

И неудивительно. Рыжих близнецов из Самары заприметил Леонид Бурлаков - тот, кто создавал «Мумий Тролль» и «Земфиру».

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"Поговаривают , что песне Ресницы сегодня 13 лет"
169 отметок «Нравится»11 комментариевInstagram

Но парный полет Бориса и Константина Бурдаевых был очень коротким, хоть и запоминающимся. Братья разругались и уже в 2009 году объявили о распаде. Хотя группа продолжила свое существование, но об этом знают только самые преданные поклонники. Теперь за одним, Костей, остался прежний коллектив «Братья Грим».

brothers_grimbrothers_grim
"Урок пения для взрослых"
93 отметок «Нравится»2 комментариевInstagram

Второй же брат выступает с новым «Борис Грим и Братья Грим».

boris_grim_officialboris_grim_official
Борис Бурдаев
213 отметок «Нравится»14 комментариевInstagram

Близнецов невозможно отличить внешне, поэтому также трудно понять, когда выступает один брат, когда другой. Борис Бурдаев оказался более скандальным. Сразу после распада совершил каминг-аут, признавшись в своей гомосексуальности.

boris_grim_officialboris_grim_official
"Теперь у меня есть новый друг Мотя! Хороший, кстати, парень)"
1214 отметок «Нравится»35 комментариевInstagram

А пару лет назад музыканту и вовсе пришлось опровергать слухи о том, что он намерен сменить пол. Сегодня ему 37 лет (как и брату), он записал около 15 песен в составе уже 4 разных групп.

boris_grim_officialboris_grim_official
"Ну вот, закончились съёмки нашего новогоднего видео".
1253 отметок «Нравится»24 комментариевInstagram

Константин Бурдаев предпочитает традиционные отношения.

brothers_grimbrothers_grim
От спорта нет спасения ...)
74 отметок «Нравится»0 комментариевInstagram

Но в 2010 году в его жизни случилась трагедия — его первая жена Леся Худякова умерла в 30 лет от сердечной недостаточности. Спустя два года музыкант снова женился.

brothers_grimbrothers_grim
Звезды не ездят в метро )))
86 отметок «Нравится»5 комментариевInstagram

В карьере у Кости все стабильно и спокойно — за годы после развал в составе «Братья Грим» записал три альбома.

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Константин Бурдаев
64 отметок «Нравится»2 комментариевInstagram

«Чай вдвоем»

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Чай вдвоем
1488 отметок «Нравится»27 комментариевInstagram

Два симпатичных накачанных парня пропели на российской поп-сцене почти 20 лет! Денис Клявер и Стас Костюшкин умудрялись находить общий все эти годы. У обоих были известные в своей среде отцы: актер Илья Олейников и джазмен Михаил Костюшкин. К слову, Клявер — настоящая фамилия Ильи Олейникова, который в советское время взял фамилию жены. Ведущий «Городка» и предложил сыну с другом идею создать дуэт, когда увидел, как они дурачились.

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"Желанная"
16 отметок «Нравится»0 комментариевInstagram

Петь начали еще до того, как получили высшее музыкальное образование в лучших вузах страны. Но успех был настолько велик, что классическими музыкантами Клявер с Костюшкиным не стали.

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"Ласковая моя"
669 отметок «Нравится»7 комментариевInstagram

«Чай вдвоем» перестал существовать в 2012 году.

stas_kostyushkin_officialstas_kostyushkin_official
Стас Костюшкин
13393 отметок «Нравится»286 комментариевInstagram

Говорят, что супруга Стаса Костюшкина вдохновила мужа на уход в сольное плавание.

stas_kostyushkin_officialstas_kostyushkin_official
"-Это называется, ты надел что-то белое , с длинными рукавами? - спрашивает @karapylka"
8420 отметок «Нравится»74 комментариевInstagram

Теперь у него своя группа «А-Dessa» с шуточными ритмичными хитами типа «Женщина, я не танцую», «Я бальник» или «Фая, нет вайфая».

stas_kostyushkin_officialstas_kostyushkin_official
"Ну почему так ? До завтрака нормальный , после завтрака ,заплывший свин .А может не завтракать ?"
6699 отметок «Нравится»193 комментариевInstagram

Также Стас ведет телешоу «Очень караочен» на Муз-ТВ и с переменным успехом развивает сеть кафе-пышечных и пончиковых.

stas_kostyushkin_officialstas_kostyushkin_official
Во-ло-гда!!!
4122 отметок «Нравится»24 комментариевInstagram

46-летний Костюшкин трижды женат, растит троих сыновей.

stas_kostyushkin_officialstas_kostyushkin_official
"МОРЯЧОК)))"
4740 отметок «Нравится»51 комментариевInstagram

Денис Клявер после развала группы стартовал гораздо скромнее.

denisklyaverdenisklyaver
"Каждый раз на фотосессии фотограф предлагает сделать такой или подобный кадр с обнаженным торсом в стиле "высокой художественной мысли".
8964 отметок «Нравится»326 комментариевInstagram

У нее тоже есть свои сольные песни, альбомы, даже музыкальные премии.

denisklyaverdenisklyaver
"А в подмосквье-то прям Лето-Лето!"
5472 отметок «Нравится»95 комментариевInstagram

Певец также активно пробует себя в качестве ведущего различных мероприятий.

Ему 43 года, он также трижды женат, имеет дочь от внебрачной связи с Евой Польной из группы «Гости из будущего».

polnaeva_officialpolnaeva_official
День Рождения любимой нашей Эвелин! 11 лет!!!
7911 отметок «Нравится»176 комментариевInstagram

Также растит двоих сыновей и двух падчериц.

«Потап и Настя»

potupinastyapotupinastya
С каждым годом только круче!
2333 отметок «Нравится»9 комментариевInstagram

Анастасия Каменских и Алексей Потапенко создали группу в 2006 году. Сложно представить еще более неподходящих друг к другу людей, но на этом музыкальном и физическом контрасте дуэт «Потап и Настя» уверенно просуществовал 11 лет.

potupinastyapotupinastya
Потап и Настя.
2445 отметок «Нравится»20 комментариевInstagram

Их даже называли продолжателями традиций Кабаре-дуэта Лолиты Милявской и Александра Цекало «Академия».

realpotaprealpotap
Потап
9197 отметок «Нравится»41 комментариевInstagram

Она разве только не поженились, хотя в том, что они не женаты тайно, у фанатов есть большие сомнения.

kamenskuxkamenskux
Настя Каменских
142905 отметок «Нравится»979 комментариевInstagram

В конце 2017-го Каменских и Потапенко заявили, что их дуэт «поставлен на паузу». Что это? Перестраховка, на случай, если не выйдет успешных сольных проектов?

kamenskuxkamenskux
Настя Каменских
156928 отметок «Нравится»896 комментариевInstagram

Пока фанаты негодуют, 31-летняя Анастасия и 37-летний Алексей придумали своим проектам новые имена «NK» и «ПТП». Как пойдет, остается только гадать.

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