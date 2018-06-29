Осколки дуэтов: Вражда братьев Грим, неудачник Топалов и пончиковые Костюшкина

СЕГОДНЯ 16:40 2018-06-29T17:51:54+03:00

Кто выиграл от расставания друг с другом, а кого просто забыли

Изменить размер текста: A A

Когда-то их песни звучали на каждой радиоволне, их клипы записывали на видеокассеты, по ним фанатели за пределами нашей страны и прочее. А что сегодня? Какие-то «выпускники» успешных дуэтов выиграли от развала групп, а какие-то в одиночку стать популярными не смогли.

«Smash!!»

fan_sergeylazarev Влад Топалов и Сергей Лазарев

Эту группу знают меньше, чем одного из ее бывших участников. Проект «Smash!!» под своего сына Вадима продюсировал бизнесмен Михаил Топалов. Вторым участником дуэта пригласили Сергея Лазарева, с которым Топалов-младший пел в «Непоседах». В итоге спустя шесть лет ребята разругались и группа, так и не добравшаяся до «Евровидения», развалилась. На песенный конкурс, как известно, поехал только один из них. Спустя 10 лет.

lazarevsergeyamerica Группа "Смэш"

Сергей Лазарев занял третье место со скандалом на весь мир. Зрители отдали ему первую ступень, в то время, как жюри выставили самые низкие оценки, поставив на первое место украинскую певицу Джамалу.

lazarevsergey Шоу Сергея Лазарева в Витебске.

Сегодня 35-летний Сергей Лазарев не только продолжает успешную сольную карьеру певца.

lazarevsergey Победа в такой важной номинации "Лучший альбом" за альбом "В ЭпицеNтре !"

Он актер одного из столичных театров.

lazarevsergey "Фигаро!!! завтра и послезавтра! в театре им.Пушкина... "

Он играет в кино, имеет собственный бизнес еды для собак, ведет различные шоу.

И еще у него неожиданно появился сын Никита.

Что происходит с 32-летним Владом Топаловым? О нем почти ничего не слышно с момента распада «Smash!!». Он сам рассказывал в СМИ о том, что имел проблемы с наркотиками, все они, к счастью, давно позади.

vladtopalovofficial Влад Топалов

Топалов так же как и Лазарев пытался петь сольно, но успеха не имел. Тоже играл в театре, но в антрепризном, тоже попал в кино, но в пару эпизодов. Сегодня изредка записывает новые песни.

vladtopalovofficial Время репетиции...

В отличие от намного более успешного Лазарева, Топалова в шоу-бизнесе помнят только как бывшего солиста «Smash!!». Недавно Сергей и Влад встретились спустя много лет и помирились.

vladtopalovofficial "Вот лето пролетело Всё оставив позади Но мы-то знаем Лучшее, конечно, впереди"

«Тату»

official_juliavolkova Сегодня вечером будем вспоминать, как все начиналось!"

Страшно популярная группа со странным названием и удачным репертуаром сводила с ума фанатов по всей стране. «Тату» взорвала шоу-бизнес не только отличными мелодиями талантливым исполнением, но и легендой о том, что две голосистые девочки имеют нетрадиционные отношения. Юля Волкова и Лена Катина были известны и далеко за пределами России.

lenakatina Перед шоу.

Говорят, что на пике карьеры «Тату» были популярнее «The Beatles» в Японии. А уж после участия в «Евровидении» девчонки объездили всю Европу и полмира.

lenakatina From yesterday's Big Love Show! :)

Группа развалилась через 12 лет существования в 2011-м. Периодически Волкова и Катина воссоединялись, к примеру, пели пророческую песню «Нас не догонят» на Олимпиаде в Сочи. Сегодня певицы две независимые артистки.

lenakatina "Just 5 hours left on our New Years auctions".

У Юлии Волковой сначала все складывалось куда заметнее. Она была все время на виду, записывала новые песни, снимала клипы.

official_juliavolkova Действительно историческое событие!!! И мы это сделали!!!

Ее бурная личная жизнь также широко обсуждалась. Волкова рано стала матерью — в 19 лет родила дочь, затем тайно вышла замуж за миллионера Парвиза Ясинова, в 2007-м родила ему сына.

official_samiryasinov Всем,привет! Вот и я завёл себе аккаунт!

Ради супруга приняла ислам, а после расставания вернулась в православную веру.

official_juliavolkova Простите меня за все душой и сердцем я с вами.

Ходило множество слухов об отношениях «экс-татушки» с криминальным авторитетом. Затем Волкова исчезла со сцены и из поля зрения прессы.

official_juliavolkova Юлия Волкова

Позже певица рассказала, что боролась с раком щитовидной железы, из-за чего почти лишилась голоса. Ей 33 года.

official_juliavolkova Юлия Волкова

Елена Катина долгое время оставалась в тени славы свое бывшей подруги по группе, хотя тоже пытается строить свою сольную карьеру, записала два альбома на английском и испанском языках.

lenakatina Елена Катина

Сегодня живет в Америке, периодически прилетает в Россию, где участвует в сборных концертах.

lenakatina Сейчас Лена проживает в США.

Вышла замуж за словенского музыканта Сашо Кузмановича, два года назад родила первенца. Ей 33 года.

lenakatina Елена с мужем.

«Братья Грим»

golguboglaska_88 "Ну что, есть может кто-то кто хочет подарить мне билеты на моих любимых братьев Грим? "

В 2005-м, как только они появились на всероссийском звездном небосклоне, их «Хлопай ресницами» и «Кустурицу» распевали со страшной силой все — настолько приедливыми были их хиты.

celebs_life_media "Константин и Борис Бурдаевы"

И неудивительно. Рыжих близнецов из Самары заприметил Леонид Бурлаков - тот, кто создавал «Мумий Тролль» и «Земфиру».

brothers_grim "Поговаривают , что песне Ресницы сегодня 13 лет"

Но парный полет Бориса и Константина Бурдаевых был очень коротким, хоть и запоминающимся. Братья разругались и уже в 2009 году объявили о распаде. Хотя группа продолжила свое существование, но об этом знают только самые преданные поклонники. Теперь за одним, Костей, остался прежний коллектив «Братья Грим».

brothers_grim "Урок пения для взрослых"

Второй же брат выступает с новым «Борис Грим и Братья Грим».

boris_grim_official Борис Бурдаев

Близнецов невозможно отличить внешне, поэтому также трудно понять, когда выступает один брат, когда другой. Борис Бурдаев оказался более скандальным. Сразу после распада совершил каминг-аут, признавшись в своей гомосексуальности.

boris_grim_official "Теперь у меня есть новый друг Мотя! Хороший, кстати, парень)"

А пару лет назад музыканту и вовсе пришлось опровергать слухи о том, что он намерен сменить пол. Сегодня ему 37 лет (как и брату), он записал около 15 песен в составе уже 4 разных групп.

boris_grim_official "Ну вот, закончились съёмки нашего новогоднего видео".

Константин Бурдаев предпочитает традиционные отношения.

brothers_grim От спорта нет спасения ...)

Но в 2010 году в его жизни случилась трагедия — его первая жена Леся Худякова умерла в 30 лет от сердечной недостаточности. Спустя два года музыкант снова женился.

brothers_grim Звезды не ездят в метро )))

В карьере у Кости все стабильно и спокойно — за годы после развал в составе «Братья Грим» записал три альбома.

brothers_grim Константин Бурдаев

«Чай вдвоем»

shoubiz_naiznanku Чай вдвоем

Два симпатичных накачанных парня пропели на российской поп-сцене почти 20 лет! Денис Клявер и Стас Костюшкин умудрялись находить общий все эти годы. У обоих были известные в своей среде отцы: актер Илья Олейников и джазмен Михаил Костюшкин. К слову, Клявер — настоящая фамилия Ильи Олейникова, который в советское время взял фамилию жены. Ведущий «Городка» и предложил сыну с другом идею создать дуэт, когда увидел, как они дурачились.

Петь начали еще до того, как получили высшее музыкальное образование в лучших вузах страны. Но успех был настолько велик, что классическими музыкантами Клявер с Костюшкиным не стали.

«Чай вдвоем» перестал существовать в 2012 году.

stas_kostyushkin_official Стас Костюшкин

Говорят, что супруга Стаса Костюшкина вдохновила мужа на уход в сольное плавание.

stas_kostyushkin_official "-Это называется, ты надел что-то белое , с длинными рукавами? - спрашивает @karapylka"

Теперь у него своя группа «А-Dessa» с шуточными ритмичными хитами типа «Женщина, я не танцую», «Я бальник» или «Фая, нет вайфая».

stas_kostyushkin_official "Ну почему так ? До завтрака нормальный , после завтрака ,заплывший свин .А может не завтракать ?"

Также Стас ведет телешоу «Очень караочен» на Муз-ТВ и с переменным успехом развивает сеть кафе-пышечных и пончиковых.

46-летний Костюшкин трижды женат, растит троих сыновей.

Денис Клявер после развала группы стартовал гораздо скромнее.

denisklyaver "Каждый раз на фотосессии фотограф предлагает сделать такой или подобный кадр с обнаженным торсом в стиле "высокой художественной мысли".

У нее тоже есть свои сольные песни, альбомы, даже музыкальные премии.

denisklyaver "А в подмосквье-то прям Лето-Лето!"

Певец также активно пробует себя в качестве ведущего различных мероприятий.

Ему 43 года, он также трижды женат, имеет дочь от внебрачной связи с Евой Польной из группы «Гости из будущего».

polnaeva_official День Рождения любимой нашей Эвелин! 11 лет!!!

Также растит двоих сыновей и двух падчериц.

«Потап и Настя»

potupinastya С каждым годом только круче!

Анастасия Каменских и Алексей Потапенко создали группу в 2006 году. Сложно представить еще более неподходящих друг к другу людей, но на этом музыкальном и физическом контрасте дуэт «Потап и Настя» уверенно просуществовал 11 лет.

potupinastya Потап и Настя.

Их даже называли продолжателями традиций Кабаре-дуэта Лолиты Милявской и Александра Цекало «Академия».

realpotap Потап

Она разве только не поженились, хотя в том, что они не женаты тайно, у фанатов есть большие сомнения.

kamenskux Настя Каменских

В конце 2017-го Каменских и Потапенко заявили, что их дуэт «поставлен на паузу». Что это? Перестраховка, на случай, если не выйдет успешных сольных проектов?

kamenskux Настя Каменских

Пока фанаты негодуют, 31-летняя Анастасия и 37-летний Алексей придумали своим проектам новые имена «NK» и «ПТП». Как пойдет, остается только гадать.