Осколки дуэтов: Вражда братьев Грим, неудачник Топалов и пончиковые Костюшкина
Когда-то их песни звучали на каждой радиоволне, их клипы записывали на видеокассеты, по ним фанатели за пределами нашей страны и прочее. А что сегодня? Какие-то «выпускники» успешных дуэтов выиграли от развала групп, а какие-то в одиночку стать популярными не смогли.
«Smash!!»
Эту группу знают меньше, чем одного из ее бывших участников. Проект «Smash!!» под своего сына Вадима продюсировал бизнесмен Михаил Топалов. Вторым участником дуэта пригласили Сергея Лазарева, с которым Топалов-младший пел в «Непоседах». В итоге спустя шесть лет ребята разругались и группа, так и не добравшаяся до «Евровидения», развалилась. На песенный конкурс, как известно, поехал только один из них. Спустя 10 лет.
Сергей Лазарев занял третье место со скандалом на весь мир. Зрители отдали ему первую ступень, в то время, как жюри выставили самые низкие оценки, поставив на первое место украинскую певицу Джамалу.
Сегодня 35-летний Сергей Лазарев не только продолжает успешную сольную карьеру певца.
Он актер одного из столичных театров.
Он играет в кино, имеет собственный бизнес еды для собак, ведет различные шоу.
И еще у него неожиданно появился сын Никита.
Что происходит с 32-летним Владом Топаловым? О нем почти ничего не слышно с момента распада «Smash!!». Он сам рассказывал в СМИ о том, что имел проблемы с наркотиками, все они, к счастью, давно позади.
Топалов так же как и Лазарев пытался петь сольно, но успеха не имел. Тоже играл в театре, но в антрепризном, тоже попал в кино, но в пару эпизодов. Сегодня изредка записывает новые песни.
В отличие от намного более успешного Лазарева, Топалова в шоу-бизнесе помнят только как бывшего солиста «Smash!!». Недавно Сергей и Влад встретились спустя много лет и помирились.
«Тату»
Страшно популярная группа со странным названием и удачным репертуаром сводила с ума фанатов по всей стране. «Тату» взорвала шоу-бизнес не только отличными мелодиями талантливым исполнением, но и легендой о том, что две голосистые девочки имеют нетрадиционные отношения. Юля Волкова и Лена Катина были известны и далеко за пределами России.
Говорят, что на пике карьеры «Тату» были популярнее «The Beatles» в Японии. А уж после участия в «Евровидении» девчонки объездили всю Европу и полмира.
Группа развалилась через 12 лет существования в 2011-м. Периодически Волкова и Катина воссоединялись, к примеру, пели пророческую песню «Нас не догонят» на Олимпиаде в Сочи. Сегодня певицы две независимые артистки.
У Юлии Волковой сначала все складывалось куда заметнее. Она была все время на виду, записывала новые песни, снимала клипы.
Ее бурная личная жизнь также широко обсуждалась. Волкова рано стала матерью — в 19 лет родила дочь, затем тайно вышла замуж за миллионера Парвиза Ясинова, в 2007-м родила ему сына.
Ради супруга приняла ислам, а после расставания вернулась в православную веру.
Ходило множество слухов об отношениях «экс-татушки» с криминальным авторитетом. Затем Волкова исчезла со сцены и из поля зрения прессы.
Позже певица рассказала, что боролась с раком щитовидной железы, из-за чего почти лишилась голоса. Ей 33 года.
Елена Катина долгое время оставалась в тени славы свое бывшей подруги по группе, хотя тоже пытается строить свою сольную карьеру, записала два альбома на английском и испанском языках.
Сегодня живет в Америке, периодически прилетает в Россию, где участвует в сборных концертах.
Вышла замуж за словенского музыканта Сашо Кузмановича, два года назад родила первенца. Ей 33 года.
«Братья Грим»
В 2005-м, как только они появились на всероссийском звездном небосклоне, их «Хлопай ресницами» и «Кустурицу» распевали со страшной силой все — настолько приедливыми были их хиты.
И неудивительно. Рыжих близнецов из Самары заприметил Леонид Бурлаков - тот, кто создавал «Мумий Тролль» и «Земфиру».
Но парный полет Бориса и Константина Бурдаевых был очень коротким, хоть и запоминающимся. Братья разругались и уже в 2009 году объявили о распаде. Хотя группа продолжила свое существование, но об этом знают только самые преданные поклонники. Теперь за одним, Костей, остался прежний коллектив «Братья Грим».
Второй же брат выступает с новым «Борис Грим и Братья Грим».
Близнецов невозможно отличить внешне, поэтому также трудно понять, когда выступает один брат, когда другой. Борис Бурдаев оказался более скандальным. Сразу после распада совершил каминг-аут, признавшись в своей гомосексуальности.
А пару лет назад музыканту и вовсе пришлось опровергать слухи о том, что он намерен сменить пол. Сегодня ему 37 лет (как и брату), он записал около 15 песен в составе уже 4 разных групп.
Константин Бурдаев предпочитает традиционные отношения.
Но в 2010 году в его жизни случилась трагедия — его первая жена Леся Худякова умерла в 30 лет от сердечной недостаточности. Спустя два года музыкант снова женился.
В карьере у Кости все стабильно и спокойно — за годы после развал в составе «Братья Грим» записал три альбома.
«Чай вдвоем»
Два симпатичных накачанных парня пропели на российской поп-сцене почти 20 лет! Денис Клявер и Стас Костюшкин умудрялись находить общий все эти годы. У обоих были известные в своей среде отцы: актер Илья Олейников и джазмен Михаил Костюшкин. К слову, Клявер — настоящая фамилия Ильи Олейникова, который в советское время взял фамилию жены. Ведущий «Городка» и предложил сыну с другом идею создать дуэт, когда увидел, как они дурачились.
Петь начали еще до того, как получили высшее музыкальное образование в лучших вузах страны. Но успех был настолько велик, что классическими музыкантами Клявер с Костюшкиным не стали.
«Чай вдвоем» перестал существовать в 2012 году.
Говорят, что супруга Стаса Костюшкина вдохновила мужа на уход в сольное плавание.
Теперь у него своя группа «А-Dessa» с шуточными ритмичными хитами типа «Женщина, я не танцую», «Я бальник» или «Фая, нет вайфая».
Также Стас ведет телешоу «Очень караочен» на Муз-ТВ и с переменным успехом развивает сеть кафе-пышечных и пончиковых.
46-летний Костюшкин трижды женат, растит троих сыновей.
Денис Клявер после развала группы стартовал гораздо скромнее.
У нее тоже есть свои сольные песни, альбомы, даже музыкальные премии.
Певец также активно пробует себя в качестве ведущего различных мероприятий.
Ему 43 года, он также трижды женат, имеет дочь от внебрачной связи с Евой Польной из группы «Гости из будущего».
Также растит двоих сыновей и двух падчериц.
«Потап и Настя»
Анастасия Каменских и Алексей Потапенко создали группу в 2006 году. Сложно представить еще более неподходящих друг к другу людей, но на этом музыкальном и физическом контрасте дуэт «Потап и Настя» уверенно просуществовал 11 лет.
Их даже называли продолжателями традиций Кабаре-дуэта Лолиты Милявской и Александра Цекало «Академия».
Она разве только не поженились, хотя в том, что они не женаты тайно, у фанатов есть большие сомнения.
В конце 2017-го Каменских и Потапенко заявили, что их дуэт «поставлен на паузу». Что это? Перестраховка, на случай, если не выйдет успешных сольных проектов?
Пока фанаты негодуют, 31-летняя Анастасия и 37-летний Алексей придумали своим проектам новые имена «NK» и «ПТП». Как пойдет, остается только гадать.