Какой молитвой помочь нашим футболистам и осуждать ли девушек за романы с иностранцами

СЕГОДНЯ 16:25 2018-06-29T20:11:31+03:00

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1 июля в Лужниках нас ждет решающая игра - сборные России и Испании поборются за выход в четвертьфинал Чемпионата мира по футболу. Права на ошибку ни у кого уже нет. И в таком напряжении духовная поддержка важна как никогда. «Комсомолка» поговорила с тем, кто знает эту сторону спортивной жизни лучше других - с духовником Олимпийской сборной России, зампредом недавно созданной Патриаршей комиссии по физической культуре и спорту протоиереем Андреем Алексеевым.

- Отец Андрей, есть ли какая-то особая молитва, которой можно поддержать наших игроков?

- Да, я впервые услышал ее из уст Патриарха Кирилла во время молебна в Успенском соборе Кремля, когда он провожал наших олимпийцев на Игры в Рио. Я взял ее из чинопоследования этого молебна и с тех пор читаю перед большими соревнованиями. Прочту и в воскресенье на молбене. Молитва наполнена призывом к миру, единству и любви. С футболистами у нас пока еще не сложилось такое взаимодействие, как с Олимпийской сборной, но надеюсь, что это впереди.

Молитва, которой можно поддержать наших спортсменов.

- Как футболистам настроиться на этот матч?

- По опыту взаимодействия со спортсменами на Олимпийских играх, очень важно, чтобы между ребятами были мир, единство и послушание тренеру. Призывая Господа в помощь, они должны постараться сделать все, что умеют. Мы же все хорошо помним, а я видел своими глазами то, что произошло в хоккейном финале Олимпиады в Пхенчхане. Тем более, в матчах группового турнира наши футболисты уже продемонстрировали огромную самоотдачу, стремление и волю к победе. Желаю им не проиграть самим себе.

- Вы ездили с нашей сборной и в Бразилию, и в Южную Корею. А теперь наблюдаете за большим турниром уже в Москве. Как уровень?

- Нам есть, что показать в России, и нашим гостям есть чему поучиться у нас. И я очень рад, что на фоне русофобии в западных СМИ иностранцы имеют возможность увидеть Россию настоящую!

- Последнее время некоторые русские мужчины заклевали наших девушек за романы и даже за желание их завести с иностранными болельщиками. Статьи злобные понаписали. Это комплексы повылезали?

- Увы, такие болезни есть в любой стране. Тема целомудрия и нравственности всегда была важна. Отмеченная проблема есть, и ее нужно решать, обращая внимание не только на внешнее, но, в первую очередь, на внутреннее – образование и духовно-нравственное воспитание человека, его личности, и заниматься этим необходимо с детства. Нужно помнить, что высота и бездна всегда рядом. При этом я бы напомнил и осуждающим, и осуждаемым слова преподобного Паисия Святогорца: важно стараться быть пчелами, которые находят цветок даже в помойной яме, а не мухами, которые отыщут навоз и на цветочном поле. Давайте будем пчелами, являя высоту поведения и благими мыслями, и добрыми делами.

- А что пожелаем тем, кто говорит гостям, что счетчик в такси показывает цену в евро? Тем, кто сдает квартиры по диким ценам, подсовывает меню с фальшивыми суммами?

- Такие, к сожалению, находятся всегда. Обман - это нарушение Божьей заповеди. Потом вы обязательно потеряете - и гораздо больше. Запомните: по духовному закону к вам непременно все вернется. Поэтому с братским назиданием предупредим тех, кто об этом не догадывается или не знает...