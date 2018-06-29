22-летнего российского журналиста депортируют из Молдовы

СЕГОДНЯ 16:55 2018-06-29T17:00:55+03:00

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Молдавские власти не пустили в страну российского журналиста Алексея Ларкина. В пятницу 22-летний молодой человек прибыл в республику, чтобы навестить родственников, но силовики дали ему поворот сразу от ворот пограничных будок аэропорта. Мол, «не соответствует условиям въезда в страну» (недостаточно денег при себе, а люди, к которым он прибыл, по словам офицеров, якобы не берут трубку и не могут подтвердить цель визита).

Впрочем, сам Ларкин уверен, что виной тому — его пророссийские политические взгляды.

— В 2016 году я был в Донецке, писал репортажи о ситуации в ДНР. После чего попал в «черные списки» одиозного украинского сайта «Миротворец», — рассказал молодой человек «Комсомолке» по телефону. — Так что, возможно, причина депортации из Молдавии — моя политическая позиция.

Притом, что парень, по его словам, уже был в республике в 2012 году, и тогда его спокойно впустили.

— Главная деталь: меня в аэропорту встречала мать. И ей погранцы сказали: ваш сын сейчас выйдет. А мне утверждали: «вашей матери тут нет, никто вас не встречает». Получается, мне просто наврали в лицо, — говорит Алексей.

Сейчас вчерашний студент (Ларкин окончил институт всего два дня назад) в транзитной зоне аэропорта ожидает ближайшего рейса в Москву, куда парня принудительно посадят вместе с постановлением о депортации. Видимо, демократия на правом берегу Днестра настолько хрупка, что поколебать ее может даже совсем юный журналист, работающий в редакции известного военно-аналитического интернет-проекта WarGanzo.