В США пятерых журналистов расстреляли прямо в редакции

СЕГОДНЯ 17:35 2018-06-29T17:45:26+03:00

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В четверг после обеда в офис газеты Capital Gazette в столице штата Мэриленд Аннаполисе ворвался длинноволосый белый человек с ружьем и открыл беспорядочную пальбу по сотрудникам. Люди бросились врассыпную, ища хоть какого-то укрытия от пуль. Один из журналистов, Фил Дэвис, позже написал на своей странице в Твиттере: «Нет ничего ужаснее, чем, сидя под столом, слышать, как людей расстреливают, а преступник перезаряжает оружие». Другой выживший рассказал телеканалу CNN: «Я разговаривал по телефону, когда услышал какой-то странный шум. И я увидел человека, вооруженного огромным ружьем. Он что-то кричал и целился в людей, мы все стали его мишенями. Я увидел брызги крови на ковре...»

Итог бойни: пятеро убитых (три журналиста и два редактора), а также более двадцати раненых сотрудников газеты. Нападавший пытался скрыться, но его сумели повязать экстренно прибывшие полицейские. Им оказался 38-летний местный житель Джаррод Рамос. Причем личность убийцы удалось установить не сразу - Рамос выжег себе подушечки пальцев, чтобы не оставлять отпечатков.

Полиция считает, что налетчик долго готовил нападение, ведь помимо ружья у него при себе оказались еще и свето-шумовые гранаты. Кроме того, в помещении редакции обнаружили взрывное устройство, которое уже обезвредили саперы.

По одной из версий, на преступление Рамоса толкнула обида на сотрудников газеты. Ранее он подавал на Capital Gazette в суд, обвиняя издание в клевете, однако иск был отклонен. После этого американец не раз угрожал газетчикам в социальных сетях и, в конце концов, решился на отчаянный шаг.

«Совершенно очевидно, что у этого человека было что-то вроде вендетты против газеты, сотрудники стали целенаправленной мишенью», - цитирует представителя полиции ABC News. Кстати, местные власти предпочли аккуратно назвать произошедшее «локальным инцидентом», чтобы не произносить громкое, но уместное в данной ситуации слово «теракт». Президент США Дональд Трамп направлялся в штат Висконсин, когда его проинформировали о стрельбе. Он отозвался в своем Твиттере: «Мне сообщили о стрельбе в редакции Capital Gazette в Аннаполисе, штат Мэриленд. Мои мысли и молитвы посвящены жертвам и их близким. Спасибо всем экстренным службам, которые сейчас работают на месте происшествия».

СПРАВКА «КП»

С начала нынешнего года в США произошло шесть случаев стрельбы в публичных местах, в результате чего погибли или были ранены люди. Самый страшный случай произошел 14 февраля во флоридском городе Паркленде. Ученик средней школы Stoneman Douglas High School включил пожарную сигнализацию, что вызвало панику, а потом открыл огонь на поражение по бегущим людям. Погибло 17 человек, несколько десятков получили ранения.