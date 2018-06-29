2018-06-29T18:25:23+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

Испания - Россия 1 июля 2018: прогноз на матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу

На стороне сборной России - поддержка 80-тысячных «Лужников», хорошая физическая подготовка и настрой игроков
Андрей ВДОВИН@av_esq
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На стороне сборной России - поддержка 80-тысячных «Лужников», хорошая физическая подготовка и настрой игроков.На стороне сборной России - поддержка 80-тысячных «Лужников», хорошая физическая подготовка и настрой игроков.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Прогноз на матч: ИспанияРоссия - 1:1 (результативная ничья в основное время, победа Испании в дополнительное время).

Сборная Испании считается фаворитом не только этого матча, но и всего чемпионата мира. Выше шансы на Кубок мира расцениваются только у бразильцев. Набор высококлассных исполнителей, таких как Иско, Коста, Рамос или Иньеста позволяет испанцам рассчитывать на победу в матче с Россией. Но есть у испанской сборной и проблемы. Например, из-за конфликта интересов и подписанного контракта с «Реалом» был уволен главный тренер Хулен Лоптеги, а его сменщиком назначен Фернандо Йерро - специалист без опыты управления командой.

На стороне сборной России - поддержка 80-тысячных «Лужников», хорошая физическая подготовка и настрой игроков. Возможно, этого хватит, чтобы оказать ожесточенное сопротивление, и закончить основное и дополнительное время матча вничью. Тем более, что испанцы уже тренируют послематчевые пенальти.

Букмекеры безоговорочно на стороне испанцев. Ставки на победу сборной Испании в матче против России принимаются со скромным коэффициентом 1,6. Ставки на Россию - с коэффициентом 6,5 - 7,5. Ничья оценивается коэффициентом 4,0.

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