Геннадий Онищенко: Если наша сборная победит Испанию - продолжительность жизни в России увеличится на 83 дня

СЕГОДНЯ 18:25 2018-06-29T18:28:23+03:00

Экс-главсанврач страны, а ныне депутат Госдумы в эфире Радио «Комсомольская правда» привел новые данные - как на нас влияют выигрыши и проигрыши родной команды на ЧМ-2018 [аудио]

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- Алло, Геннадий Григорьевич! Мы с вами подсчитывали, насколько продлевают жизнь россиян (и не только болельщиков, а вообще - всех) выигрыши наших сборных на мировых первенствах. Вы даже сказали, что - плюс пара месяцев за каждую победу. Сколько нам прибавил Черчесов со своей командой?

- Да, такую гипотезу я на днях в публикации «Комсомольской правды» высказывал... И уже после этого - по специальной методике - было проведено изучение влияния позитивных эмоций, возникающих при приеме чемпионата мира по футболу в России, на продолжительность жизни самих россиян.

- Кто проводил?

- Федеральный центр управления рисками Минздрава. В чем суть этого исследования?

- Давайте сразу результат!

- Были исследованы три группы наших граждан. Ожидаемая продолжительность жизни неудовлетворенного населения...

- В каком смысле?

- (Сейчас поймете) ... увеличилась на 116 дней, то есть на 3,8 месяца. Продолжительность жизни промежуточной группы – на 83. А в группе удовлетворенных жизнью – тех, у кого полный комфорт и финансовый, и душевный, - никаких изменений не было.

- И как это все понять?

- А так - итоговый результат исследования - 83 дня или 2,7 месяца.

- И зачем нам вообще нужны эти данные-то?

- Я думаю, что нашу сборную по футболу накануне очень ответственного матча нужно обязательно ознакомить с этими данными...

Геннадий Онищенко: как победа или поражение нашей сборной в поединке с командой Испании повлияет на продолжительность жизни в России 00:00 00:00

- Нет, лучше не надо!

- ...чтобы они почувствовали еще большую ответственность перед страной.

Если они выиграют, я думаю, мы еще месяц добавим, если они проиграют, то мы нивелируем практически до нуля эту, в общем-то, ощутимую прибавку сохранения и приумножения здоровья нашего населения.

- Неужели, если мы проигрываем, то все падает, опускается?

- Ну, а как же?

- Да, уж...