Геннадий Онищенко: Если наша сборная победит Испанию - продолжительность жизни в России увеличится на 83 дня
- Алло, Геннадий Григорьевич! Мы с вами подсчитывали, насколько продлевают жизнь россиян (и не только болельщиков, а вообще - всех) выигрыши наших сборных на мировых первенствах. Вы даже сказали, что - плюс пара месяцев за каждую победу. Сколько нам прибавил Черчесов со своей командой?
- Да, такую гипотезу я на днях в публикации «Комсомольской правды» высказывал... И уже после этого - по специальной методике - было проведено изучение влияния позитивных эмоций, возникающих при приеме чемпионата мира по футболу в России, на продолжительность жизни самих россиян.
- Кто проводил?
- Федеральный центр управления рисками Минздрава. В чем суть этого исследования?
- Давайте сразу результат!
- Были исследованы три группы наших граждан. Ожидаемая продолжительность жизни неудовлетворенного населения...
- В каком смысле?
- (Сейчас поймете) ... увеличилась на 116 дней, то есть на 3,8 месяца. Продолжительность жизни промежуточной группы – на 83. А в группе удовлетворенных жизнью – тех, у кого полный комфорт и финансовый, и душевный, - никаких изменений не было.
- И как это все понять?
- А так - итоговый результат исследования - 83 дня или 2,7 месяца.
- И зачем нам вообще нужны эти данные-то?
- Я думаю, что нашу сборную по футболу накануне очень ответственного матча нужно обязательно ознакомить с этими данными...
Геннадий Онищенко: как победа или поражение нашей сборной в поединке с командой Испании повлияет на продолжительность жизни в России
- Нет, лучше не надо!
- ...чтобы они почувствовали еще большую ответственность перед страной.
Если они выиграют, я думаю, мы еще месяц добавим, если они проиграют, то мы нивелируем практически до нуля эту, в общем-то, ощутимую прибавку сохранения и приумножения здоровья нашего населения.
- Неужели, если мы проигрываем, то все падает, опускается?
- Ну, а как же?
- Да, уж...