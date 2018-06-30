110 лет Тунгусскому метеориту: несколько вопросов о произошедшем

СЕГОДНЯ 01:04 2018-06-30T01:01:25+03:00

На месте взрыва до сих пор сохранились деревья, вырванные с корнем чудовищной силой. Фото: Евгений САЗОНОВ

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Ровно 110 лет назад над дикой красноярской тайгой взорвалось таинственное космическое тело.

30 июня 1908 года произошло событие, которое впоследствии назвали главной загадкой ХХ века. В небе над затерянной тайгой в районе реки Подкаменная Тунгуска раздался взрыв небывалой мощи. Взрывная волна обогнула Землю несколько раз, а в разных местах планеты установились белые ночи. На территории 2000 квадратных километров сожгло и повалило деревья. Землетрясения зафиксировали по всему миру, который с тех пор гадает, что ЭТО было и где ЭТО искать.

Накануне круглой даты искала разгадку и совместная экспедиция «Комсомольской правды» и Русского географического общества. Руководил группой астроном и путешественник Владимир Коваль, который посвятил изучению феномена четыре десятка лет! И нам, надеемся, удалось найти ответы на самые главные вопросы.

1. Что это было?

Вообще версий о сущности тунгусского космического феномена наберется более сотни. Вплоть до таких экзотов, как взрыв колоссального облака комаров, удар луча-сигнала из ближайшей галактики или эхо экспериментов Николы Теслы. Однако, если отбросить откровенную фантастику, то по большому счету наиболее правдоподобными являются только три объяснения.

Самая красивая и завораживающая версия - взрыв корабля пришельцев с ядерным двигателем (впервые ее выдвинул писатель-фантаст Александр Казанцев еще в 1949-м).

Самая необычная - столкновение земли с ледяным ядром кометы, которое моментально испарилось в атмосфере. И, наконец, падение исполинского каменного метеорита.

Верить хочется, конечно же, в первую - мол, мы не одиноки во Вселенной и все такое. Однако при этом раскладе должны были найти инопланетные обломки или хотя бы повышенную радиацию. Обломков не обнаружили. А фон - он даже меньше, чем на гранитной набережной в Санкт-Петербурге.

По комете тоже есть вопросы. По подсчетам, при таких последствиях лед должен был быть прочнее титана. Да и испариться бесследно он не мог - все равно инопланетные вкрапления нашли бы в почве, которую буквально просеивали на протяжении 90 лет исследований.

- По всем данным, это был редчайший, огромный по массе и необычный по траектории каменный метеорит, - считает Владимир Коваль.

2. Откуда такая сила взрыва?

Собственно, почему так долго увлекались идеей атомного взрыва в дикой тайге? Во-первых, картина в эпицентре очень напоминала Хиросиму и Нагасаки. Во-вторых, ученые подсчитали, что сила взрыва равнялась мощности самого страшного оружия, что изобретало человечество за всю историю, - водородной Царь-бомбы. Ее мощь превышала 50 мегатонн. Никто не мог поверить, что такой «джинн» мог вырваться из простого метеорита...

Оказывается, может! Вспомните челябинский болид - там натворила дел всего пара тонн космического вещества: в половине города повылетали стекла. Здесь же Землю атаковал космический гость весом не меньше миллиона тонн и размером с футбольный стадион. Со скоростью от 15 до 30 километров в секунду он столкнулся с воздушной оболочкой планеты, моментально раскалился и - как следствие - взорвался. Подобная картина технически похожа на столкновение с броней современного подкалиберного стреловидного снаряда с урановым сердечником. Его даже не начиняют взрывчаткой. Он подрывает танк противника просто благодаря большой плотности и скорости.

3. По какой траектории он летел?

Вариантов траектории полета метеорита тоже хватает. Их восстанавливали по свидетельствам очевидцев и - что греха таить - порой подправляли для доказательства какой-либо своей теории. Лишь некоторые исследователи догадались по сломам сохранившихся деревьев установить азимут полета, а по обожженным и целым деревьям - высоту взрыва. Наша экспедиция проверила ранние выкладки и замеры Коваля и высчитала наиболее вероятный путь космического гостя (см. схему).

4. Где он упал?

Точно не там, где его искали со времен главного исследователя феномена Леонида Кулика. С 1927 года он пытался обнаружить метеорит в зоне вывала леса, но там метеорит лишь взорвался. На самом деле, войдя в тропосферу под углом 15 градусов, каменная масса, словно камешек от воды, отскакивает и летит дальше, разрушаясь. По расчетам Владимира Коваля, наиболее крупные обломки должны были упасть в 150 км далее - в районе впадения речки Кимчу в Чуню - приток Подкаменной Тунгуски (см. схему).

Все версии траектории паденияФото: Наиль ВАЛИУЛИН

5. Почему его до сих пор не нашли?

О, а это вопрос очень интересный! Шанс найти метеорит был, и весьма большой. Ведь с середины прошлого века в тех местах побывало немало хорошо оснащенных экспедиций. Однако искали они не там. А кроме того, большинство исследователей имели свои теории и под них подгоняли результаты. Ведь истинных подвижников наподобие Кулика было немного. Большинство видело в метеорите средство обогащения, получения званий или просто возможности хорошо провести время.

Однако до сих пор сохраняется шанс найти метеорит. Правда, для поисков понадобится очень большая и хорошо оснащенная экспедиция, ведь следует прочесать десятки квадратных километров дикой тайги, а за 110 лет космические осколки стали неотличимы от земных камней...

Но если найдется рыцарь чистой науки уровня Леонида Кулика - все возможно!

По итогам прошлогодней экспедиции «Комсомолка» и РГО создан фильм «Где же тунгусский наш метеорит?» Его можно приобрести в фирменных магазинах «КП» и на shop.kp.ru

Фильм «Где же тунгусский наш метеорит?»

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