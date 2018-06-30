2018-06-29T21:17:04+03:00
Общество

Лифта нет. Так что летайте!

Наш колумнист рассказывает о своих впечатлениях от поездки к храму Покрова на Нерли
Владимир МАМОНТОВ
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Про церковь Покрова на Нерли рассказывать не надо... Таких шедевров в мире - по пальцам пересчитать.Про церковь Покрова на Нерли рассказывать не надо... Таких шедевров в мире - по пальцам пересчитать.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Дорогая редакция!

Были мы недавно у храма Покрова на Нерли во Владимирской области. Что это есть для России, объяснять не буду. Погуглите если что.

Сначала о хорошем: с Нерли убрали линии электропередачи, которые сильно портили этот драгоценный пейзаж. За это спасибо и низкий поклон. А вот за что не поклон, так это за неработающие лифты на высоком переходе через желдорпути. Я там не в первый раз - и они никогда не работают! Многим пожилым такой переход не по здоровью. А уж инвалиду и подавно.

Лифт как бы есть, но его как бы нет... Фото: Владимир МАМОНТОВ

Лифт как бы есть, но его как бы нет...Фото: Владимир МАМОНТОВ

Все выглядит абсолютно позорно - подходы оборудованы, лифты сияют никелем, прям Европа, уважение с виду, а на деле все тот же замок амбарный и наплевательство. На двери лифта грозное обещание позвонить Путину, но это ж надо год «Прямой линии» ждать… А тут и паломники в ситцах, и болельщики в пестрых шляпах, евростарушки в кудельках, дети малые...

Коль переход в ведении РЖД, а, похоже, так, то позор вдвойне, если учесть, сколько стоят билетики на

«Сапсаны», пролетающие мимо.

...и молодым, и старым приходится карабкаться по лестницам на переход. Фото: Владимир МАМОНТОВ

...и молодым, и старым приходится карабкаться по лестницам на переход.Фото: Владимир МАМОНТОВ

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