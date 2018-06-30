Лифта нет. Так что летайте!
Дорогая редакция!
Были мы недавно у храма Покрова на Нерли во Владимирской области. Что это есть для России, объяснять не буду. Погуглите если что.
Сначала о хорошем: с Нерли убрали линии электропередачи, которые сильно портили этот драгоценный пейзаж. За это спасибо и низкий поклон. А вот за что не поклон, так это за неработающие лифты на высоком переходе через желдорпути. Я там не в первый раз - и они никогда не работают! Многим пожилым такой переход не по здоровью. А уж инвалиду и подавно.
Лифт как бы есть, но его как бы нет...Фото: Владимир МАМОНТОВ
Все выглядит абсолютно позорно - подходы оборудованы, лифты сияют никелем, прям Европа, уважение с виду, а на деле все тот же замок амбарный и наплевательство. На двери лифта грозное обещание позвонить Путину, но это ж надо год «Прямой линии» ждать… А тут и паломники в ситцах, и болельщики в пестрых шляпах, евростарушки в кудельках, дети малые...
Коль переход в ведении РЖД, а, похоже, так, то позор вдвойне, если учесть, сколько стоят билетики на
«Сапсаны», пролетающие мимо.
...и молодым, и старым приходится карабкаться по лестницам на переход.Фото: Владимир МАМОНТОВ