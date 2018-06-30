2018-06-30T01:56:51+03:00
Туризм

"Натали Турс" отменяет чартеры на курорты: что делать туристам

Один из старейших туроператоров России с 30 июня закрывает чартерные рейсы в Испанию, Турцию, Италию и Грецию. Деньги клиентам обещают вернуть
Юлия СМИРНОВА
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Туроператор обещает вернуть деньги за отдых в полном объемеТуроператор обещает вернуть деньги за отдых в полном объемеФото: Олег УКЛАДОВ
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Никогда такого не было, и вот опять!..

"Натали Турс", один из старейших и крупнейших туроператоров России, в пятницу вечером разослал в турагентства письмо: "В связи с низкими финансовыми показателями выполнения чартерных программ по направлениям: Барселона, Римини, Катания, Неаполь, Анталья, Ираклион принято решение об их сокращении начиная с 30.06.2018. Программы на базе регулярной перевозки осуществляются в обычном порядке".

Перевожу: "низкие финансовые показатели" - это значит, туров покупают мало, денег нет, платить за рейсы нечем. Но куда в разгар пляжного сезона делся спрос на массовые курорты? Еще удивительнее, что под сокращение попали чартеры в Барселону. Испанские побережья Коста-Брава и Коста-Дорада - главное и любимое направление "Натали Турс". Именно этот туроператор (а работает он с середины 90-х) открыл для россиян пляжи Каталонии и сделал их доступными. А тут вдруг - спроса нет, низкие финансовые показатели... Странно.

Испанию билетов не купить, буквально на днях с этим столкнулась! Понятно, что мотив найти нужно, но как-то совсем неправдоподобно поёт...", - в соцсетях профессионалы тоже удивлены.

Глава "Натали Турс" Владимир Воробьев объяснил падение интереса к Испании... чемпионатом мира по футболу. Какая, казалось бы, связь? Все отпускники решили остаться дома и смотреть матчи?

Важно вот что: вывозные рейсы с курортов выполняться будут, то есть тех, кто успел улететь на отдых чартерами "Натали", домой вернут. Во всяком случае, обещают.

И вот еще. Буквально накануне отмены чартеров президент группы компаний "Натали Турс" Владимир Воробьев встречался с руководством "Турпомощи". И не просто заверил - гарантировал, что все в порядке. "Воробьев заверил, что "Натали Турс" в состоянии исполнять свои обязательства перед туристическими компаниями и туристами и гарантировал, что все приобретенные клиентами группы компаний услуги будут оказаны в срок и в полном объеме", - говорится в сообщении Ростуризма о встрече с Воробьевым.

ОПТИМИСТИЧНЫЙ ВАРИАНТ РАЗВИТИЯ СОБЫТИЙ...

"Натали Турс" не прекращает свою работу. Отменяют только чартеры. Регулярными рейсами компания продолжает отправлять туристов на курорты. А регулярка летает в те же самые страны и еще во множество других. "Натали Турс", кроме названных стран, продает поездки на десятки курортов: Мальдивы и Азербайджан, Таиланд и Эмираты... Только что открыли бронирование зимних туров в ОАЭ. Появляются новые офисы в Москве и в других городах России.

Возможно, свернув чартерные программы, туроператор действительно спасет свое положение, осторожно предполагают эксперты. "Все будет хорошо. Ужмутся и будут работать. Скорее всего, навсегда скажут до свидания чартерам", - цитата из обсуждения горчей темы в соцсетях.

...И ПЕССИМИСТИЧНЫЙ

Тревожные звоночки были и до отмены чартеров (не говоря уж о слухах на туристическом рынке, но слухи-то предрекают крах "Натали Турс" еще с 2014 года, а она ничего, жива). И все же: в последний месяц несколько раз клиенты "Натали" приезжали в отель - а там выяснялось, что номер не оплачен.

У Ассоциации туроператоров России собрана уже целая коллекция таких мини-ЧП - то в Турции, то в Китае. В "Турпомощь" обратились около 20 человек. Да, каждый раз вопрос решался. Но осадок-то копится. И очень многие профи уверены, что в этот раз "Натали" не справится.

ЧТО ДЕЛАТЬ ТЕМ, ЧЕЙ ЧАРТЕР ОТМЕНИЛИ

На отмененных рейсах, по данным портала Profi.Travel, должны были улетать на моря порядка 700 человек (500 из них в Испанию). Туроператор обещает вернуть деньги в полном объеме - разумеется, не только за перелет, а за весь отдых. Из документов нужны копия паспорта, договор о реализации туропродукта документы об оплате. Обращаться можно как напрямую, так и через свое турагентство. Вернет ли "Натали" деньги и быстро ли - посмотрим.

Пересадить туристов на регулярные рейсы компания даже не ссулит - да и физически это нереально, нет такого количества свободных мест на рейсах в разгар сезона.

Если получить деньги от туроператора не выйдет, пострадавшие смогут обратиться в страховые компании. Ответственность "Натали Турс" (точнее, одной из компании группы) застрахована на 50 миллионов рублей в компании "Ингосстрах".

Фингарантии как раз и рассчитаны на те случаи, когда туроператор не может выполнить своих обязательств перед туристами. Но, будем надеяться, они не потребуются.

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