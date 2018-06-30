Фигура на «отлично»: 50-летняя Валерия в бикини выглядит как студентка

СЕГОДНЯ 01:20 2018-06-30T01:27:06+03:00

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Валерия с семьей отправилась на отдых в Швейцарию: несколько лет назад певица купила дом в стране часов и шоколада, и теперь проводит в нем почти каждое лето. Вилла звезды и ее мужа, продюсера Иосифа Пригожина расположена неподалёку от Женевского озера, и артистка при первой же возможности спешит на пляж позагорать. Тем более, что погода стоит жаркая и солнечная.

Валерия - известный трудоголик, и даже лёжа под ультрафиолетом, старается проводить время с пользой. Певица решила подтянуть свой французский и ходит на пляж с учебником. Артистка сфотографировалась с книжкой в руках и рассказала в Инстаграме, как проходят ее занятия.

– Отпуск - хорошее время для изучения языков - без практики многое забывается. Кайфую от того, что можно вот так, лёжа на пляже, читать учебник и в любое время иметь возможность практиковать французский, общаясь с местными жителями, - написала Валерия.

valeriya Отпуск - хорошее время для изучения языков

Поклонники не преминули отметить в комментариях: в бикини и с книжкой в руках исполнительница выглядит точь-в-точь как студентка. В этом году звезда отметила 50-летний юбилей, но стройности ее фигуры может позавидовать любая молоденькая девушка. Тонкая талия, плоский пресс и ни грамма лишнего веса: Валерия в отличной форме.

Певица предпочитает активный отдых и даже в отпуске не забывает о спорте. Как признается артистка, «овощной» отдых – не для нее: она и дня не может провести спокойно, не придумав себе какого-нибудь дела.

- Вот не получается у меня отдыхать «овощем» на пляже - все нужно куда - то бежать, что - то делать. Пока наслаждалась солнышком, придумала устроить себе спортивные каникулы, - сообщила Валерия в Инстаграме. - Не то чтобы раньше они всегда лениво проходили, просто сейчас у меня далеко идущие планы. Не знаю, что из этого выйдет, но с завтрашнего дня начинаю. Уже сегодня пойду в магазин докупать недостающий инвентарь. Главное, чтобы потом сил осталось на познавательные прогулки, путешествия и т. д.

Какой именно вид спорта решила освоить звезда поп-сцены, она не рассказывает. Зато с удовольствием делится кадрами, снятыми во время занятий своей любимой йогой. Ею Валерия увлекается уже много лет, и отчасти стройная фигура певицы – результат многолетней практики. А еще - умеренности в питании: артистка придерживается диеты Аткинса и худеет на белковой пище, отказавшись от фруктов, в которых много сахара. С 18 лет Валерия весит 55 килограммов, и не позволяет себе набрать ни килограммом больше. В ее рационе – рыба, морепродукты, нежирное мясо и овощи. Певица против голодовок, предпочитая питаться регулярно, но умеренно и понемногу. Для себя и своей семьи она готовит блюда на гриле, тушит или запекает. Валерия и Йосиф не едят жирную и жареную пищу, выпечку и копчености. Впрочем, продюсер признается, что у него не такая железная сила воли, как у жены, поэтому иногда он может срываться и съесть какую-нибудь запрещенную вкусняшку.

В Швейцарии певица проводит много времени вместе со старшим сыном Артемием. 23-летний сын певицы и композитора Александра Шульгина приехал из Швейцарии, где он живет и работает. Наследник звезды закончил Бостонскую академию Berklee College of Music и сейчас начал в Швейцарии карьеру музыкального продюсера.