Вот это мячики: Самые красивые болельщицы ЧМ-2018
В Россию съехались самые страстные и прекрасные болельщицы со всей планеты. Концентрация красоты на трибунах зашкаливает — и мы любуемся ими не меньше, чем самой игрой.
РОССИЯ
Самая красивая болельщица сборной России Наталья Немчинова заставила Интернет горячо спорить, кто она - порнозвезда или модель в стиле «ню». Но один факт из своей биографии Наташа подтверждает железно: в 2016-м она стала «девушкой года» журнала Playboy.
Наталья НемчиноваФото: GLOBAL LOOK PRESS
Эффектная блондинка с очень большими... глазами неизменно появлялась на всех матчах сборной России. Футбольную экипировку девушки оценили и спортсмены, и фотографы.
Фото: Инстаграм и Global Look Press.
Самым популярным головным убором во время чемпионата стал традиционный русский кокошник. С ним любая девушка превращается в Аленушку из русской народной сказки. Хотя нет, не каждая…
Фото: Инстаграм и REUTERS.
А вот иностранки из аксессуаров предпочитали меховые шапки-ушанки. И, конечно, символ ЧМ-2018 – волка Забиваку. Перед нами – болельщица из Марокко. Сложно представить, что она будет делать с шапкой, когда вернется домой. В Марокко ведь жарко.
Болельщица из Марокко.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Все-таки русские девушки – самые красивые.
Российская символика иногда оказывалась на самых неожиданных местах.
ПОРТУГАЛИЯ
Невеста Криштиану Роналду 24-летняя Джорджина Родригес впервые появилась на публике с помолвочным кольцом на безымянном пальце. «Скоро быть свадьбе», - смекнули поклонниким португальца. Кольцо французского ювелирного дома Cartier оценивается в 600 тысяч евро (37 млн. руб.).
Джорджина РодригесФото: REUTERS
БРАЗИЛИЯ
Бразилия, как известно, родина супермоделей. Главная бразильская красотка Жизель Бюндхен до Москвы не доехала – болела за своих дома. Зато другая супермодель Изабель Гулар, одна из «ангелов» известной бельевой марки Victoria's Secret, прилетела в Москву поддержать сборную родной Бразилии.
Изабель ГуларФото: EAST NEWS
Изабель появилась на трибуне в прозрачных брюках, плавно переходящих в шортики.
Изабель ГуларФото: EAST NEWS
И еще один «ангел» Victoria's Secret прилетел в первопрестольную – красотка Алессандра Амбросио. Алессандра нарядилась в «счастливую» майку с автографами футболистов бразильской сборной и делала селфи.
Алессандра АмбросиоФото: EAST NEWS
Самые горячие болельщицы были топлесс. Но зато с боди-артом.
ПЕРУ
Прекрасные перуанки готовы кричать о любви к своей сборной. Да что там - писать о ней, причем на собственном теле. «Мое сердце принадлежит тебе», - посылает сигналы на поле эта красотка.
Фото: Инстаграм и Global Look Press
КОЛУМБИЯ
Колумбийцы - самые изобретательные болельщики ЧМ-2018. Даже спиртное умудрялись проносить в бинокле! Правда, лайф-хак стоил одному из них работы (на родине об этом узнали и наказали парня).
Ну а девушки из Колумбии просто танцевали на трибунах - им и без горячительного было весело.
ИСЛАНДИЯ
Очень красивая и очень грустная исландская болельщица переживает, потому что сборная гордых викингов проиграла Хорватии и покинула чемпионат. Страна с населением всего в 300 тысяч человек запомнилась мундиалю невероятным упорством своих футболистов и самым харизматичным фан-клубом.
БЕЛЬГИЯ
Не знаю, за какие заслуги Бельгии досталось такое счастье – но их пришла поддержать Виктория Боня. Развернув трехцветный черно-желто-красный флаг, 36-летняя Боня горячо болела за сборную Бельгии в матче против Туниса. «Было жарко, поэтому пришлось снять кофту», - объяснила Вика, поделившись в Инстаграме снимками в телесном лифчике, на которых ее грудь выглядит особенно внушительно. Самые внимательные фанаты припомнили, что так же страстно Боня болела в 2004 году в Лиссабоне на Чемпионате Европы по футболу. Звезда «Дома-2» тогда поддерживала сборную Португалии и попала в рейтинг самых красивых болельщиц.
Слева: Боня в 2004 году на Чемпионате Европы в Лиссабоне. Справа: сейчас Вика выглядит гораздо... солиднее. Фото: соцсети.
Нетрудно заметить, что бюст Виктории в те времена выглядел гораздо скромнее – не в пример нынешним «мячикам». В соцсеях шутят: грудь Бони растет от чемпионата к чемпионату.
ПОЛЬША
Официальная «муза» польской сборной по футболу (что-то вроде нашей Вики Лопыревой) – модель Марта Барчок. Девушка проехалась в российском поезде и с удовольствием сделала селфи с парнями-болельщиками.
Марта Барчок. Фото: Инстаграм.
Польки вообще горячо болели за свою команду. И почти все выглядели как модели.
Вот эта девушка, например, - ну чем не красотка с обложки?
А вот эта - ну просто поп-звезда.
Некоторые делали ставку на фольклорный колорит.
ИРАН
Иранские болельщицы восхищают уже тем, что на матч своей сборной они пришли с открытыми лицами. В родной стране их бы за это просто побили камнями.
Вот такие красотки, оказывается, скрываются под паранджой.
МЕКСИКА
Мексиканские девушки брали колоритом.
ДАНИЯ
Эта красавица, похоже, так и не определилась, за кого она болеет – за Россию или за Данию.
ИСПАНИЯ
Испанки страстно болели за свою сборную в Казани на матче против Ирана.
ФРАНЦИЯ
Прекрасная француженка своим примером доказывает, что Париж - мировая столица моды. Правда, интересный наряд?