Вот это мячики: Самые красивые болельщицы ЧМ-2018

СЕГОДНЯ 03:40 2018-06-30T04:11:55+03:00

Концентрация красоты на трибунах ЧМ-2018 просто зашкаливает. Фото: Инстаграм и REUTERS.

Во время матчей завораживают не только голы и пасы, но и реакция горячих поклонниц футбола [фото]

В Россию съехались самые страстные и прекрасные болельщицы со всей планеты. Концентрация красоты на трибунах зашкаливает — и мы любуемся ими не меньше, чем самой игрой.

РОССИЯ

Самая красивая болельщица сборной России Наталья Немчинова заставила Интернет горячо спорить, кто она - порнозвезда или модель в стиле «ню». Но один факт из своей биографии Наташа подтверждает железно: в 2016-м она стала «девушкой года» журнала Playboy.

Наталья НемчиноваФото: GLOBAL LOOK PRESS

Эффектная блондинка с очень большими... глазами неизменно появлялась на всех матчах сборной России. Футбольную экипировку девушки оценили и спортсмены, и фотографы.

Фото: Инстаграм и Global Look Press.

Самым популярным головным убором во время чемпионата стал традиционный русский кокошник. С ним любая девушка превращается в Аленушку из русской народной сказки. Хотя нет, не каждая…

Фото: Инстаграм и REUTERS.

А вот иностранки из аксессуаров предпочитали меховые шапки-ушанки. И, конечно, символ ЧМ-2018 – волка Забиваку. Перед нами – болельщица из Марокко. Сложно представить, что она будет делать с шапкой, когда вернется домой. В Марокко ведь жарко.

Болельщица из Марокко.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Все-таки русские девушки – самые красивые.

Российская символика иногда оказывалась на самых неожиданных местах.

ПОРТУГАЛИЯ

Невеста Криштиану Роналду 24-летняя Джорджина Родригес впервые появилась на публике с помолвочным кольцом на безымянном пальце. «Скоро быть свадьбе», - смекнули поклонниким португальца. Кольцо французского ювелирного дома Cartier оценивается в 600 тысяч евро (37 млн. руб.).

Джорджина РодригесФото: REUTERS

БРАЗИЛИЯ

Бразилия, как известно, родина супермоделей. Главная бразильская красотка Жизель Бюндхен до Москвы не доехала – болела за своих дома. Зато другая супермодель Изабель Гулар, одна из «ангелов» известной бельевой марки Victoria's Secret, прилетела в Москву поддержать сборную родной Бразилии.

Изабель ГуларФото: EAST NEWS

Изабель появилась на трибуне в прозрачных брюках, плавно переходящих в шортики.

Изабель ГуларФото: EAST NEWS

И еще один «ангел» Victoria's Secret прилетел в первопрестольную – красотка Алессандра Амбросио. Алессандра нарядилась в «счастливую» майку с автографами футболистов бразильской сборной и делала селфи.

Алессандра АмбросиоФото: EAST NEWS

Самые горячие болельщицы были топлесс. Но зато с боди-артом.

ПЕРУ

Прекрасные перуанки готовы кричать о любви к своей сборной. Да что там - писать о ней, причем на собственном теле. «Мое сердце принадлежит тебе», - посылает сигналы на поле эта красотка.

Фото: Инстаграм и Global Look Press

КОЛУМБИЯ

Колумбийцы - самые изобретательные болельщики ЧМ-2018. Даже спиртное умудрялись проносить в бинокле! Правда, лайф-хак стоил одному из них работы (на родине об этом узнали и наказали парня).

Ну а девушки из Колумбии просто танцевали на трибунах - им и без горячительного было весело.

ИСЛАНДИЯ

Очень красивая и очень грустная исландская болельщица переживает, потому что сборная гордых викингов проиграла Хорватии и покинула чемпионат. Страна с населением всего в 300 тысяч человек запомнилась мундиалю невероятным упорством своих футболистов и самым харизматичным фан-клубом.

БЕЛЬГИЯ

Не знаю, за какие заслуги Бельгии досталось такое счастье – но их пришла поддержать Виктория Боня. Развернув трехцветный черно-желто-красный флаг, 36-летняя Боня горячо болела за сборную Бельгии в матче против Туниса. «Было жарко, поэтому пришлось снять кофту», - объяснила Вика, поделившись в Инстаграме снимками в телесном лифчике, на которых ее грудь выглядит особенно внушительно. Самые внимательные фанаты припомнили, что так же страстно Боня болела в 2004 году в Лиссабоне на Чемпионате Европы по футболу. Звезда «Дома-2» тогда поддерживала сборную Португалии и попала в рейтинг самых красивых болельщиц.

Слева: Боня в 2004 году на Чемпионате Европы в Лиссабоне. Справа: сейчас Вика выглядит гораздо... солиднее. Фото: соцсети.

Нетрудно заметить, что бюст Виктории в те времена выглядел гораздо скромнее – не в пример нынешним «мячикам». В соцсеях шутят: грудь Бони растет от чемпионата к чемпионату.

ПОЛЬША

Официальная «муза» польской сборной по футболу (что-то вроде нашей Вики Лопыревой) – модель Марта Барчок. Девушка проехалась в российском поезде и с удовольствием сделала селфи с парнями-болельщиками.

Марта Барчок. Фото: Инстаграм.

Польки вообще горячо болели за свою команду. И почти все выглядели как модели.

Вот эта девушка, например, - ну чем не красотка с обложки?

А вот эта - ну просто поп-звезда.

Некоторые делали ставку на фольклорный колорит.

ИРАН

Иранские болельщицы восхищают уже тем, что на матч своей сборной они пришли с открытыми лицами. В родной стране их бы за это просто побили камнями.

Вот такие красотки, оказывается, скрываются под паранджой.

МЕКСИКА

Мексиканские девушки брали колоритом.

ДАНИЯ

Эта красавица, похоже, так и не определилась, за кого она болеет – за Россию или за Данию.

ИСПАНИЯ

Испанки страстно болели за свою сборную в Казани на матче против Ирана.

ФРАНЦИЯ

Прекрасная француженка своим примером доказывает, что Париж - мировая столица моды. Правда, интересный наряд?