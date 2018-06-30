Павел Прилучный и Агата Муцениеце передумали разводиться

СЕГОДНЯ 12:27 2018-06-30T13:54:08+03:00

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Еще месяц назад казалось, что брак Павел Прилучный и Агата Муцениеце не спасти. Похоже, в семье актеров накопилось слишком много претензий друг к друга, поэтому Агата объявила, что их брак поставлен на паузу. Чета разъехалась по разным квартирам, договорившись, когда и кто будет забирать детей. Но потом у Муцениеце умерла любимая бабушка, и супруг поддержал ее в этот непростой период. Все время был рядом. И быть может, поддержка в этот период стала аргументом не разрушать брак. Накануне в Instagram Агата поделилась видео, на котором она с мужем катается на мотоцикле, при этом она нежно обнимает Павла. Супруги выглядят счастливыми и кажется, что их отношения ничего не омрачает. Подписчики сразу же засыпали пост комплиментами и поздравлениями с воссоединением. Сами звезды никак не прокомментировали эту ситуацию.

Павел Прилучный и Агата Муцениеце на байке

«Наконец-то вижу вас вместе! Прошу, скажите, что развод отменяется», «Агата, вы с Павлом просто созданы друг для друга. Не разрушайте семью», «Обожаю этих двоих. Самая искренняя пара российского шоу-бизнеса», – прокомментировали радостную новость фанаты артистов.

Поклонники уверены, что звездам удастся справиться с семейным кризисом и спасти свою любовь. К тому же, актеры готовы на многое пойти ради счастья общих детей – пятилетнего Тимофея и двухлетней Мии.