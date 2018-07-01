Младшая дочь Татьяны Навки готовится к рождения братика

СЕГОДНЯ 13:45 2018-07-01T14:07:35+03:00

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Татьяна Навка вместе с младшей дочкой Надеждой Песковой отдыхает в Крыму. Во время отпуска мама с дочкой ведут задушевные беседы и говорят обо всем на свете. Например, о будущем пополнении в семействе. Трехлетняя Надя надеется, что в их семье когда-нибудь появится еще один ребенок: малышка мечтает, что мама родит ей братика. Как к идее дочурки относится сама Татьяна и ее муж, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, спортсменка не рассказывает. И только шутливо делится мечтами дочки с подписчиками своего Инстаграма.

- Надя: « Мама, а ты когда вырастешь, ты мне родишь ещё братика? – подписала 43-летняя фигуристка солнечный кадр, на котором она вместе с дочкой запечатлена на пляже.

tatiana_navka Надя: Мама, а ты когда вырастешь, ты мне родишь ещё братика? #надеждапескова #отдых #всемхорошегонастроения

На отдыхе мама с дочкой каждый день ходят на пляж, купаются в бассейне и гуляют на детской площадке. Татьяна признается, что ей очень нравится отдыхать в Крыму: спортсменка часто делится в Инстаграме снимками природных красот полуострова. Семья Песковых остановилась в санатории «Меллас», расположенном в живописном месте – рядом горы и море. Юной Надежде очень нравится кататься на лошадях – девочка совершает прогулки верхом на пони. Младшая дочка фигуристки растет очень тренированной девочкой. Зимой Надя впервые встала на коньки и вместе с родителями попробовала кататься на горных лыжах. А весной Татьяна решила, что ее дочке пришло время заняться гимнастикой, и Надежда приступила к первым в своей жизни тренировкам в гимнастическом зале.

Татьяна старается всесторонне развивать дочку, и даже на отдыхе делает вместе с девочкой письменные задания на логику и развитие речи. Навка взяла с собой в отпуск развивающие книжки, помогающие ребенку быстрее научиться читать.

tatiana_navka Когда у тебя маленький ребёнок... PS: мне больше всего тоже нравится 9я фото

Старшая дочь Татьяны, Александра Жулина, в этом году закончила школу. Вместе с Навкой на выпускном девушки побывали Надя Пескова и сын Дмитрия Пескова Мика. Маленькая Надя прочитала выпускникам со сцены стихотворение.

- Вот и закончилось детство у моей малышки, моей девочки! – написала после выпускного в Инстаграме Татьяна Навка. - Казалось, вот еще вчера ты была такая маленькая, вкусная и сладкая, как Надюша, а сегодня стоишь такая красавица и умница, моя выпускница! Теперь впереди у тебя экзамены, незабываемая студенческая пора, а дальше взрослая, сложная, но безумно интересная жизнь! Пусть все твои мечты и цели осуществятся, моя любимая.

tatiana_navka Развиваемся. А как вы считаете, во сколько лет ребёнок должен начинать читать? #надеждапескова #раннееразвитие

Старшая дочь Навки Александра, появившаяся на свет в браке фигуристки с тренером Александром Жулиным, в школьныек годы серьезно занималась теннисом и намеревалась сделать карьеру в этом виде спорта. Но травма перечеркнула планы Саши. Девушка пробовала выступать в шоу-бизнесе под псевдонимом Алексия, но, по словам Татьяны, для нее это было скорее увлечением. Сейчас Саша Жулина готовится к вступительным экзаменам в МГИМО.