Кишлак в квартире москвича не боится ни участковых, ни телекамер

СЕГОДНЯ 11:35 2018-07-02T11:59:33+03:00

Общаги гастарбайтеров бывают реальные (как на фото) и виртуальные. От виртуальных проблем больше - их не расселить.Общаги гастарбайтеров бывают реальные (как на фото) и виртуальные. От виртуальных проблем больше - их не расселить Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

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После того как «Комсомолка» напечатала статью «В квартире москвича прописали сотни мигрантов», ВСЕ (то есть абсолютно все!) крупнейшие федеральные и столичные телекомпании посетили «нехорошую квартиру» Александра Егорцева. И что вы думаете? Меры приняты? Мигранты выселены? Мошенники, оформившие им регистрацию без ведома хозяина квартиры, изловлены и наказаны?

Не-а.

Тишина.

Ну а вы что хотели?

В ЖИТЕЛИ СТОЛИЦЫ - ЗА СУТКИ

История с «нехорошей квартирой» Александра Егорцева началась 8 лет назад. Жителю Москвы стали приходить судебные повестки, заказные письма из банков и социальных учреждений. Адресаты, выходцы из Средней Азии, каким-то непостижимым образом оказались зарегистрированы в его квартирке по улице Летчика Бабушкина - 165 человек. Как?

Александр Егорцев отвечает автоматически: «В этой квартире я прожил всю жизнь, паспорт не терял, квартиру не сдавал, никого не прописывал». Потом Егорцеву стали звонить следователи, приходить судебные приставы, разыскивающие гастарбайтеров, взявших кредиты в солидных банках, но по липовой регистрации. Жизнь законопослушного человека превратилась в кошмар. Обращения в полицию на самые высокие уровни закончились предсказуемо - бумаги делали один оборот и спускались обратно, на низовой уровень. Там привычно разводили руками: «А что мы можем сделать?»

Хозяин «кишлака» Александр Егорцев разбирает почту своих постояльцевФото: Дмитрий СТЕШИН

Действительно, что можно сделать, если журналист «КП» по редакционному заданию изготовил себе липовую регистрацию всего за сутки и 2100 рублей?

Набираю в поисковике «регистрация в Москве быстро». Предложений - около четырех сотен! Цены - от 600 рублей до 3 тысяч. Все доменные имена сайтов замаскированы под ресурсы официальных структур. Сами интернет-страницы строгие, без излишеств. Например: «Московский центр регистрации», с российским орлом на шапке сайта. Интересно, закон об использовании государственных символов для них не указ? Все конторы работают через курьерские службы - офисов нет, и некуда ворваться доблестным полицейским.

Заполняю форму и дохожу до графы «прикрепите скан первой страницы паспорта». Ага, сейчас, разбежались. Может быть, еще на чистом листе расписаться?

Открываю следующий сайт - Московский миграционный центр. Такая же форма, только сканы не нужны. Цена вопроса - 2100 за регистрацию на 6 месяцев. Намеренно меняю цифры в паспорте и код подразделения. На сайте строго написано: «В соответствии с Федеральным законом РФ от 27 июля 2006 г.

«Гербовая печать» сделана на лазерном принтере, штамп под факсимиле - реальный

№ 152 «О персональных данных» мы гарантируем полную анонимность всей информации». Но стоит ли верить этим людям? Впрочем, жулики работают как часы. Спустя десять минут мне перезванивает менеджер. Спрашиваю:

- Куда можно сунуться с этой справкой?

- В садик ребенка - легко, снять квартиру - то же самое. Получить права… У нас есть и другие варианты, но они существенно дороже.

«Другие варианты» стоят от 30 до 40 тысяч рублей, причем вам надо будет появиться в паспортном столе, чтобы первый и последний раз увидеть своего «квартирного хозяина». Расчет по получении регистрации через 3 дня. Схема более-менее легальна, хотя некий осадочек присутствует.

В итоге соглашаюсь пока на откровенную липу, договариваемся о встрече с курьером у метро «Речной вокзал» на завтра, в полдень.

ОГРАНИЧИЛиСЬ БУМАЖКАМИ: ПРОВЕРКА ПРОВЕДЕНА

А пока звоню Александру Егорцеву.

- Саш, привет! Я только что заказал поддельную регистрацию, завтра курьер привезет. На твой адрес не стал делать, у тебя и без меня достаточно постояльцев, - горько иронизирую. - Как твой кишлак? Что изменилось за три недели?

- «Комсомолка» взорвала натуральную информационную бомбу! - Александр рад моему звонку, тем более я обещал, что его с квартирным кишлаком не брошу на полпути и попробую довести эту историю до законного финала.

- Ночью статью повесили на сайте «КП», и уже в 8 утра мне начали названивать продюсеры телеканалов, радиостанций. У меня за три дня побывали все телекомпании, даже - не поверишь - «Спутник-Таджикистан» приезжал.

- И что?

- На второй день пришли два участковых. Видать, до них тоже дошел этот шум. Опросили меня в очередной раз. Опросили соседей. Они подтвердили, что иностранные мигранты и вообще посторонние лица у меня не проживают. Спросили: «Сами-то как думаете: кто мог у вас зарегистрировать этих людей?» Я сказал, что хотел бы узнать это от полицейских. И все.

- Мне казалось, что накануне чемпионата мира кто-то важный из силовиков, прочтя все это в газете, ударит кулаком по столу и скажет: «Разобраться с ситуацией Егорцева!»

Саша смеется:

- Полиция сработала традиционно. Обставилась бумажками, «проверка проведена в срок». И все.

БАНКИ ИЛИ СИЛОВИКИ

Но кое-какой результат шумиха в прессе все-таки дала. По словам Егорцева, после общения с несколькими матерыми криминальными журналистами наклюнулась новая версия происхождения кишлака, а первоначальная, наоборот, отпала.

- Я раньше грешил на местную миграционную службу, - говорит Александр. - Так мне сказали в прошлом году в райотделе по борьбе с экономическими преступлениями, куда я обращался с жалобой. Как раз два года назад был задержан замначальника районной ФМС* - за организацию нелегальной миграции. Завели уголовное дело. Предположительно, именно они могли штамповать на мой адрес регистрации, причем в полиции были не уверены, что они совсем уж липовые. Но криминальные журналисты стали пробивать зарегистрированных людей из списка, который я выложил в интернете - 165 человек, кое с кем из полиции пообщались неофициально и пришли к выводу, что ФМС тут ни при чем.

- ?

- ФМС в нашем районе не регистрировала кишлаки на адреса физических лиц. Все азиатские «стройотряды» они регистрировали в промзонах, по адресам каких-то фабрик и офисов. И тогда меня спросили: а вы не имели дела с банком со словом «русский» в названии? И я вспомнил, как много лет назад мы с матерью первый и последний раз в жизни брали кредит. Давно его уже выплатили. И тогда мне рассказали, что в начале 2000-х именно из этого банка мошенники получали информационные базы по потенциальным клиентам.

Мать Александра Егорцева в те годы жила одна в квартире на Бабушкина, тяжело болела, не секрет, что таких людей отслеживают даже через органы социальной опеки. И через банки, как выяснилось внезапно. Прописать 165 мигрантов в квартиру к больной, одинокой, пожилой женщине - вариант для мошенников!

РЕГИСТРАЦИИ ЛИПОВЫЕ, А ПЕНСИИ НАСТОЯЩиЕ?

Последние две недели Егорцеву никто не звонил по его проблеме. Журналисты переключились на футбол и пенсионную реформу. И напрасно:

- У меня отсортировано порядка 50 писем из Пенсионного фонда, адресованных людям с азиатскими фамилиями. Все письма датированы 2012 годом. Скорее всего, эти люди получили российское гражданство по липовой регистрации в моей квартире. И встали по этой липе на реальный учет в Пенсионном фонде! Мне очень интересно: за чей счет им будут платить пенсии? Как так вообще возможно? И сколько таких людей в России? Это кому-то интересно, кроме меня и тебя?

Я заверил собеседника, что мне и «Комсомолке» это очень интересно. На этом я распрощался с Александром.

Утром позвонил курьер.

У станции метро «Речной вокзал» меня ждала полная женщина с зоновской татуировкой на плече - девушка, примотанная к распятию колючей проволокой. От моих вопросов она привычно ушла:

- Мужчина, я всего лишь курьер. Я ничего не знаю.

Я расплатился и достал из конверта мою новую регистрацию в Москве - она ничем не отличалась от тех бумажек, что в минувшие годы я совершенно официально и честно получал в адресных столах столицы. Визуально и бегло никакой липы я не обнаружил.

Я не криминалист, но изучение бумаги с лупой показало наличие углубления-оттиска на синем штампе с факсимиле. Красная печать - цветной принтер. И начальник УФМС по району Зябликово столицы Проников Евгений Петрович существовал в реальности (я зашел на официальный сайт, перепроверил), хотя вряд ли он расписывался на этой бумажке.

Зато мне удалось вычислить еще один столичный кишлак, он находится на Ореховом бульваре в доме 31. У Александра Егорцева объявились собратья по несчастью.

Продолжение следует.

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На месте Александра Егорцева может оказаться любой. Самое печальное - сделать с этим нельзя ничего. Почти. Егорцев пытался. Александр работал на телевидении криминальным репортером. Имел связи. Не помогло (подробности)