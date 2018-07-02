Аэрофлот второй год подряд признается лидирующим авиационным брендом Европы по версии премии World Travel Awards

СЕГОДНЯ 15:35 2018-07-02T17:09:59+03:00

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В Афинах 30 июня прошла церемония подведения итогов престижной премии World Travel Awards-2018, которой ежегодно отмечаются лучшие представители индустрии путешествий, авиакомпании и отели. Премию World Travel Awards называют «Оскаром» в сфере туризма, в число ее призеров попадают ведущие мировые компании. Аэрофлот второй год подряд подтверждает свое звание лучшей авиакомпании: российский авиаперевозчик победил сразу в двух номинациях - «Лидирующий авиационный бренд Европы» и «Авиакомпания Европы с лучшим бизнес-классом». Кроме того, «Аэрофлоту» впервые присудили победу еще в одной категории - «Лучшая авиакомпания Европы для путешествий в Азию».

Победители премии World Travel Awards выбираются в ходе он-лайн голосования. Свои голоса за номинантов отдают как миллионы путешественников по всей планете, так и профессионалы туристического бизнеса, работающие в индустрии путешествий. Участники голосования выставляют оценки, исходя из уровня сервиса и качества услуг. В течение года победители премии выбираются на трех уровнях: в масштабах страны, региона (в данном случае - Европы) и всего мира. Голосование премии World Travel Awards продолжается, и победители европейского этапа становятся участниками финала, результаты которого будут объявлены 1 декабря 2018 года на церемонии в Лиссабоне.

Номинация «Лидирующий авиационный бренд Европы» на премии World Travel Awards впервые появилась в прошлом году — и была сразу присуждена Аэрофлоту. В этом году российский авиаперевозчик смог удержать свою позицию лидера, снова победив в этой категории. Кроме того, учредители премии и участники он-лайн голосования отметили лидирующие позиции авиакомпании в классе «бизнес», оценив высокий уровень комфорта и качество сервиса.

Победа в еще одной номинации, «Лучшая авиакомпания Европы для путешествий в Азию», далась Аэрофлоту в жесткой конкурентной борьбе: наряду с россиянами на нее претендовал один из крупнейших глобальных авиаперевозчиков - компания British Airways.

- Транзит Европа – Азия – самый свободный и конкурентный в мире рынок авиаперевозок, - комментирует итоги премии генеральный директор ПАО «Аэрофлот» Виталий Савельев. - Стать чемпионом на нем может только тот, кто обладает мощным потенциалом и сильной волей, без поддержки извне. Дальнейшее развитие этого рынка и впредь останется для Аэрофлота одним из главных драйверов роста. Мы делаем мир более доступным для россиян. А Россию, ее экономический потенциал, культурные ценности и природные красоты – более открытыми и доступными для всего мира.

Аэрофлот уже неоднократно подтверждал свой статус лидера рынка европейских авиаперевозок. Второй год подряд компании присуждается звание ведущей авиакомпании Европы по итогам голосования пользователей крупнейшего глобального туристического сайта ТripAdvisor. В 2018 году «Аэрофлот» завоевал премию TripAdvisor Travellers’ Choice Award в этой номинации, а также еще в трех: «Ведущий премиум-эконом класс в Европе — выбор путешественников», «Лучший бизнес-класс в Европе» и «Лучшая авиакомпания России».

Успехи Аэрофлота отметила и американская авиационная ассоциация APEX: в июне российский авиаперевозчик получил премию «Выбор пассажиров» сразу в двух категориях: «Лучшая глобальная авиакомпания в Европе» и «Авиакомпания Европы с самыми комфортабельными креслами».