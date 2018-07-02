В постель - с уголовным кодексом: В Швеции запретили секс без официального согласия

СЕГОДНЯ 15:55 2018-07-02T16:00:13+03:00

В Швеции вступил в силу закон, согласно которому любой половой акт приравнивается к изнасилованию, если партнер заранее не дал свое официальное согласие на интим

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Отныне шведское уголовное право требует от желающих заняться сексом прежде удостовериться в обоюдном желании на словах или проявить его «иным явным и однозначным действием». Пассивность или несопротивление другого партнера теперь также не означает согласия на близость.

Закон упрощает доказательство случая сексуального насилия. Теперь критерий только один - отсутствие четкого согласия партнера. Раньше надо было доказывать принуждение к сексу с применением силы, угроз или пребывание жертвы в беспомощном состоянии.

В уголовном кодексе Швеции появились новые понятия, которые на русский язык можно перевести «изнасилование по халатности» и «сексуальное злоупотребление по халатности». Проще говоря, надо не только спросить разрешения, но и уточнить возраст потенциального партнера. Без этого близость считается преступлением, минимальный срок за которое - четыре года заключения. Если в деле фигурирует несовершеннолетняя жертва, то - пять лет.

Основатель сайта «Викиликс» австралиец Джулиан Ассанж, который годами сливал в интернет секреты США, еще в 2011 году прочувствовал на себе шведские законы о сексуальных злоупотреблениях. Он переспал со шведкой, которая была согласна на секс, но - только с презервативом. «Невнимательный» Ассанж второпях просьбой пренебрег. Шведка заявила об изнасиловании в полицию. Правда, только когда узнала, что шустрый австралиец одновременно крутит два романа. Погоревший на половой халатности австралиец не без оснований полагал, что вместо шведской тюрьмы его отвезут в американский концлагерь в Гуантанамо за слив секретов. Поэтому он скрылся в эквадорском посольстве в Лондоне, с котом и компьютером в комнате без окон, где и сидит по сей день.

Если кто-то, прочитав этот текст, покрутит пальцем у виска - вот, мол, какие странные эти шведы, то надо заметить, что сканлинавская страна - далеко не пионер в этой сфере. Аналогичные законы уже действуют в Великобритании, Ирландии, Бельгии, Германии, Люксембурге, Исландии и на Кипре.

Хельсинки.