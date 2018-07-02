Глас с небес

СЕГОДНЯ 16:05 2018-07-02T16:12:44+03:00

Вадим Святославович, создатель отечественного спортивного радиорепортажа, и сам по себе фигура редкостная и интереснейшая

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Дни чемпионата мира по футболу - особенный повод вспомнить нашего незабвенного футбольного комментатора Вадима Синявского. Он ушел из жизни 3 июля 1972 года.

Сам себе с трудом верю, что и сейчас, спустя целую жизнь, помню его удивительный голос - этот баритональный тенорок, несущийся откуда-то с неба, а точнее - из раскрытых окон в наш двор на Серпуховке: «Внимание! Наш микрофон установлен на московском стадионе «Динамо»!» И все! Мы тут же бросали самодельный футбольный мячик, скатанный из старых женских чулок и наших дырявых носков и кое-как прошитый суровыми нитками, и мчались домой к этой волшебной тарелке из черного картона припасть, присоединиться к этому волшебству, творящемуся на стадионе, где царствовал в застекленной кабине он - Вадим Синявский.

Безусловно, этот человек обладал редкостным даром, возможно, и вообще единственным, глядя на происходящее на футбольном поле, превращать это в своем воображении в бурный, полный драматических событий спектакль. Не знаю, как ему это удавалось… Но удавалось!

Вадим Святославович, создатель отечественного спортивного радиорепортажа, и сам по себе фигура редкостная и интереснейшая. В те годы утаивали, и он, разумеется, тоже, свое дворянское происхождение: родился в семье небогатого дворянина Святослава Савича в Смоленске, в 11 лет потеряв отца, воспитывался в семье помещика Синявского. 26 мая 1929 года прозвучал первый репортаж Синявского по Всесоюзному радио - дорвался он до футбола. Сбылась мечта.

С самого начала Великой Отечественной Синявский - радиокомментатор Всесоюзного радио, ведет репортаж об историческом параде 7 ноября 1941-го с Красной площади. Маршал Буденный принял рапорт и поднялся на Мавзолей, Синявский объявил: «К микрофону подходит маршал Советского Союза…» А подошел Сталин! За такое могли и к стенке… Но нашел нужные слова, и репортаж в правительстве признали отличным.

Потом Синявский в атакующем танке под Москвой возле Рузы ведет прямой репортаж. В марте 42-го он на Малаховом кургане, в Севастополе, с товарищами выполз в зону видимости вражеского наступления, и... все оборвалось. Оператор убит, второй корреспондент «Последних известий» оглушен, Синявский ранен в голову. Глаза он лишился навсегда.

Конечно же, он вел репортаж и с Парада Победы 24 июня 1945 года, на его груди - боевой орден Красной Звезды.

…Ничего этого мы про него не знали тогда. Преданно любили за то, что он учил понимать футбол, видеть не схватку, но спортивный спектакль, полный драматизма, хитроумных замыслов и просчетов, к которым надо относиться с пониманием и сочувствием: ведь это только игра…