Аренда дачи в Подмосковье в 2018 году: На что рассчитывать, если вы дозрели до загородного отдыха

СЕГОДНЯ 16:36 2018-07-02T17:14:59+03:00

Мы выяснили, во сколько обойдется аренда дачи в Подмосковье в 2018 году

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Обычно дача снимается еще по весне сразу на все лето. Но такой традиционный вариант устраивает далеко не всех. Найти подходящую — и при этом недорогую дачу - в разгар лета, конечно же, гораздо сложнее. Но — возможно. «Комсомолка» проанализировала цены на аренду подмосковных дач и выяснила, во сколько обойдется загородный домик.

Сразу оговоримся, что для нашей подборки мы выбирали дачи, расположенные на расстоянии не более 50 километров от МКАД, и не далее полутора километров от железнодорожной станции или автобусной остановки. За городом ведь хочется беззаботного отдыха, а какой может быть беззаботный отдых, если дорога в один конец занимает три часа?

ВОСТОК

Меньше 20 000 в месяц

Восточное направление Подмосковья –традиционно одно из самых бюджетных для аренды (да и покупки) недвижимости. Самая дешевая дача, которую сейчас удалось найти «Комсомолке», сдается за 18000 рублей. За эти деньги предлагается одноэтажный дом советской постройки, площадью 56 кв.м. В доме три комнаты (две отапливаются печкой, одна – нет), есть терраса. Подключены газ, электричество, вода (с подогревом). Находится дача в Раменском районе, на расстоянии 28 километров от МКАД по Новорязанскому шоссе. В 20 минутах пешком – железнодорожная станция «Отдых» (до нее также ходит автобус).

20 000- 40 000 в месяц

За дачу посовременнее придется заплатить вдвое дороже – 35000 – 40000 рублей в месяц. За такие деньги предлагается, например, двухэтажный 100-метровый бревенчатый дом. Внутри – печка, электричество, газ, сауна, горячая и холодная вода, отопление. Снаружи – участок в 30 соток, веранда, ландшафтный дизайн, детская площадка и плодовые деревья. Находится дача в Ногинском районе, на расстоянии 30 километров от Москвы. 10 минут пешком до железнодорожной платформы «Колонтаево». Автомобилем можно доехать по Щелковскому, Носовихинскому или Горьковскому шоссе.

От 50 000 в месяц

А за 50 тысяч рублей в месяц можно арендовать целый коттедж - площадью 180 метров, расположенный на участке 17 соток. Двухэтажный дом из кирпича, в нем три спальни, гостиная, столовая, санузел с ванной и душем комнаты. Из коммуникаций – магистральный газ, отопление АГВ (газовый котел), канализация, водоснабжение, электричество. В 10 минутах – платформа «Монино». Расстояние до МКАД – 30 километров по Щелковскому шоссе.

ЮГ

Меньше 20 000 в месяц

Еще одно недорогое направление – южное. Здесь самая дешевая дача находится в шаговой доступности от … метро «Улица Горчакова» - всего 20 минут пешком. И в 10 минутах от железнодорожной станции станции «Бутово». Цена – 15 тысяч рублей в месяц. За эти деньги хоромов, конечно, не обещают. Вас ждет летний деревянный домик площадью 35 кв.м. (две комнаты и терраса) и участок 11 соток (есть плодовые деревья). Удобства – на улице. А из коммуникаций –только электричество.

20 000 — 40 000 в месяц

За 22 тысячи сдается дача побольше – 70 кв.м. и в Чеховском районе, рядом со станцией «Чепелево». В доме кухня, две комнаты, веранда. На участке много плодовых деревьев, рядом лес, а еще магазины. Расстояние до МКАД – 50 километров по Симферопольскому шоссе.

За 40 тысяч рублей в месяц на юге Московской области можно снять трехэтажный стометровый дом с дровяной печью, теплыми полами и детской комнатой. В доме все удобства и мебель. Участок – 31 сотка. Расстояние до МКАД – 50 километров по Каширскому шоссе, пешком можно дойти до платформы «Вельяминово» Павелецкого направления.

СЕВЕР

20 000 — 40 000 в месяц

Аренда дач на северо-востоке и севере Подмосковья — уже подороже. Один из самых бюджетных вариантов обойдется в 25 тысяч рублей в месяц. За эти деньги – деревянный 60-метровый дом с тремя комнатами. Есть отопление, электричество, санузел. Рядом – лес, пруды, родники, магазин. Расстояние до МКАД - 43 километра по Ярославскому шоссе .До ближайшей железнодорожной станции «43 километр» - 20 минут пешком.

Чуть дороже – за 30 тысяч рублей - сдается дача в Солнечногорском районе, на расстоянии 12 километров от МКАД по Ярославскому шоссе, в пешей доступности от железнодорожной платформы «Поварово-1». За эти деньги предлагается двухэтажный деревянный, утепленный дом площадью 90 кв.м. В доме есть электричество, горячая и холодная вода, стиральная машина, холодильник, газовая плита, мебель. Туалет на улице.

От 50 000 в месяц

Полноценная дача со всеми удобствами на севере Подмосковья обойдется в 65 тысяч рублей. Это двухэтажный коттедж (215 кв.м.) с пятью спальнями, камином, холлами, мансардой с бильярдом. На участке (7 соток) есть гараж и гостевой домик. По соседству - магазины, кафе, детские площадки и железнодорожная станция «Правда». Если на машине — то до МКАД 22 километра по Ярославскому шоссе.

ЗАПАД

30 000 — 40 000 в месяц

Близость Рублевки определяет ценник и на остальную недвижимость запада Московской области. Самый-самый дешевый вариант на лето – 30000 рублей в месяц. Это 90-метровый дом с мансардой, двумя спальнями, душем и туалетом. Рядом лес, а в 20 минутах ходьбы – железнодоррожная станция «Бекасово Центр». Расстояние до МКАД – 50 километров по Киевскому шоссе.

За 40 тысяч рублей в месяц предлагается дом поновее и побольше – 110 кв.м. Находится в 18 километрах от МКАД (возможен подъезд по Минскому или Можайскому шоссе), 15 минут пешком до платформы «Жаворонки». В доме все удобства – магистральный газ, душевая комната, туалет, горячая вода, отопление, а еще кухня-столовая и две комнаты.

От 50 000 в месяц

А если доплатить еще 10 тысяч в месяц, можно арендовать дом с баней в Наро-Фоминском районе, в 30 километрах от МКАД по Киевскому шоссе. Помимо бани, есть кухня-гостиная, санузлы, мансарда, спальня, и все коммуникации. На участке – беседка, газон и несколько плодовых деревьев.

ВАЖНО

Какие бумаги спросить у хозяина

- Свидетельство о праве собственности на участок и дом.

Важно убедиться, что оно выдано именно на того человека, который вам представился хозяином дачи (сверьте данные в свидетельстве и паспорте). Имейте в виду, что если собственников несколько, то все они должны быть согласны на то, что она сдается. В идеале под договором об аренде должны стоять подписи их всех.

- Паспорт хозяина.

Обратите внимание на семейное положение собственника (известный штампик в паспорте). Если есть супруг/супруга, необходимо их согласие на аренду.

- Если дача сдается по доверенности:

Любым возможным способом (хотя бы по телефону) убедитесь, что собственник дома жив-здоров и действительно сдает свою фазенду через доверенное лицо (а с вами общаются не мошенники).