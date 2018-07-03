Как экстрасенсы зарабатывают миллионы, впаривая людям "уроки волшебства"

СЕГОДНЯ 01:02 2018-07-03T01:21:14+03:00

Корреспондент «КП» записался на курсы по колдовству, на которых его обещали сделать настоящим магом

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Времена Чумака и Кашпировского, когда страна перед телевизорами лечилась облученной водой, казалось, миновали. Экстрасенс нынче не тот пошел. Но человек наш наивной доверчивости не утратил. Он спешит поделиться своими деньгами с жуликами.

Погрузиться в этот мир меня заставила одна встреча…

ДЕНЬГИ ВЕДЬМА НЕ ВЕРНЕТ!

…Похоже, все мистические истории Москвы магической закручиваются на Патриарших.

"Запрещено разговаривать с незнакомцами", - предостерегал меня булгаковский знак на столбе. Перечеркнуты красной линией Воланд, Коровьев и кот Бегемот. Эх, мне бы послушать предостережения!

Но ко мне на лавку уже подсела скроенная по-английски блондинка лет сорока. На макушке - шляпка, в руках — черный зонт. Ну, а какие еще зонты на Патриарших? С Ириной ( имя изменено) мы договорились о встрече в соцсетях. Она - жертва жуликов-экстрасенсов.

- Сначала развод, потом - проблемы на работе, - Ирина говорила бегло, словно перечисляя букет болячек на приеме у доктора. – Знакомая рассказала, что можно гадать на картах Таро. Я прежде не играла с чертом в догонялки. Но жизнь так прижала: я плюнула на все и решила попробовать. Наткнулась на объявление потомственной ведьмы: «Научу ясновидению и магии». Записалась на сеанс. Первая встреча стоила тысячу рублей. Принимала ведьма не в избушке на курьих ножках - в двушке в Котельниках. На сеансе перечислила все мои проблемы. Нашла на мне порчи, сглазы. Взялась меня «чистить». Чистка обошлась еще в 5 тысяч. А в итоге выкатила ценник - за месячный курс обучения магии - 23 тысячи рублей.

Я как в тумане. Денег нет - пришлось занимать.

- Чему научились?

- Ведьма обещала, что я смогу считывать с человека информацию - по фото узнавать все его проблемы. Я делала все домашние задания, читала инструкции по ясновидению. Результат — ноль!

- То есть вас надули на 30 тысяч. Почему в полицию не пошли?!

- Что вы! – дама отпрыгнула от меня, словно от прокаженного. – Я только намекнула ведьме, что хотела бы вернуть деньги. Та сразу пригрозила проклятьем. И на меня, и на моего сына. Мне страшно...

Что за напасть? Мало того, что раскрутили Ирину на деньги, так еще защитили себя от заявления в полицию липовыми порчами, помноженными на сглазы и заговоры. Хороша магия! Ну раз вы боитесь, то придётся мне штурмом брать эту башню колдунов!

СМОЖЕТЕ УБИВАТЬ МАГИЕЙ ВРАГОВ

Погрузился в интернет - на меня хлынули объявления от ведьм и колдунов. Они окружили меня, словно гоголевская нечисть из «Вия».

- Вы сможете разговаривать с умершими родными и друзьями, - клянется некромант в черной рясе (на вид студент-ботаник, начитавшийся фэнтези).

- С помощью заговоров вы сможете избавиться от всех врагов, - обещает престарелая ведьма (на ее лице столько косметики-штукатурки, будто она искупалась в молодильном чане с тональным кремом)

Выбор пал на Центр обучения ясновидению и магии. Три этапа по 20 тысяч рублей каждый.

- Обучение построению программ на бизнес, деньги, любовь, здоровье. Формирование желаемого будущего. Устранение негатива, любых других жизненных ситуаций. Защита от всех видов воздействий, - чего только не обещают создатели центра наивным ученикам.

Главный тут – экстрасенс Юрий Малиев. Смахивает на прапорщика Шматко из сериала "Солдаты". Но на груди его сияет звезда — как чудо-амулет.

Набираю номер экстрасенса. Замогильный голос из трубки назначил мне место и время.

Центров обучения ясновидению в интернете пруд пруди. На деле магические гуру не проходят проверку обычным тестом. Но доверчивых клиентов тут готовы раскрутить на десятки тысяч рублей.

БИЗНЕС ДЛЯ КОЛДУНОВ

Тяжелой поступью инквизитора поднимался я на третий этаж. Витая лестница словно вела в потусторонний мир (ох, если бы!) Но окопался маг не в замке в лесу, а в рядовом бизнес-центре у метро «Аэропорт».

Вот и заспанный экстрасенсом Малиевым. Ну и что же в нем магического? Лысоватый толстяк в трениках, в спортивной майке и оранжевых кроссовках. Я то ждал кого-то из Хогвартса: в мантии, с амулетами, с посохом. А меня встретил продавец арбузов.

Зашли в его келью. Дверь, скрипнув, захлопнулась: замуровали, демоны! По стенам развешаны иконы: Богородица, Спаситель, Серафим Саровский.

Малиев вошел в транс. Закрыл глаза и начал дергать головой.

- Способности к ясновидению у вас есть, - поставил он мне диагноз.

И в присутствии святых образов экстрасенс начал заливать мне про «Белую магию».

- А кем я работаю? – перехожу из глухой обороны в наступление. Раз уж ты такой крутой спец – докажи.

- Не идет информация, - отбрыкнулся Малиев и вновь завел свою шарманку про «бессознательное».

- Ну мне нужны доказательства. Не могу же я деньги просто так заплатить, – не отпускаю мага. Это напоминало попытки гоголевского кузнеца Вакулы оседлать черта.

- В сфере услуг, - явно тычет наугад экстрасенс.

- Это про любого можно так сказать. Точнее, - схватил я его за рога.

- Торговля идет… - прозвучало совсем неубедительно. Кажется, мы уже поменялись ролями: я тут экзаменатор, а он – студент, не выучивший билет.

- Ха, совсем мимо. Я – программист, - на ходу выдумываю себе новую профессию.

Экстрасенс и глазом не повел. Но сделал предложение, от которого я, видимо, не должен был отказаться.

За 20 тысяч рублей 4 занятия – по одному в неделю. И, в конце концов, я смогу отгадывать факты о людях ну прям как мой наставник Малиев.

- Вот деньги зарабатывать – это интересно, - я решил сыграть ва-банк. – И смогу работать после вашего обучения?

- У меня одна ученица была стоматологом, хорошо получала. Теперь бросила все и занимается целительством, - маг строил для меня бизнес-план. – Для начала сможете совмещать со своей основной работой. Например, вы после курса по фото сможете отличать живого человека от мертвого.

- А может, я уже сейчас это умею. Проверьте меня!

Такого напора маг видимо, не ждал. Он встал с кресла и вытащил откуда-то пачку фотографий. Выдал мне снимки мужчины и женщины. Я начал отыгрывать ритуал.

- Женщина мертва, мужчина жив, - бахнул я наугад.

- Правильно, - одобрил маг. – А кто они друг другу?

- Брат и сестра. Двоюродные.

- Нет, муж и жена. Тут уже надо учиться ясновидению, - на этих словах экстрасенс проводил меня к выходу. Бесплатное занятие закончилась. В коридоре уже стояла очередь доверчивых посетителей. Магия – магией, но бизнес – по расписанию.

ОБМАНУЛИ НА 5 МИЛЛИОНОВ

Бизнес на доверии процветает. За непыльную работенку экстрасенс может получать по 60 тысяч с одного клиента за три месяца. Это всего 12 часов работы. Можно набрать десяток-другой лопухов - и заколачивать золотые горы. Экстрасенсы навешивают своей пастве дополнительные услуги: чистки, привороты... Обороты растут. Счет уже идет на миллионы. 9 из 10 колдунов работают в темную и налоги не платят.

Что таит в себе этот полулегальный рынок? Я связался с адвокатом Александром Кореловым. Он известный мракоборец, выводит на свет лже-магов.

- Ни о каких магических способностях речи не идет, - сказал мне Карелов. - Да, я читал, что в КГБ создавались группы, которые искали экстрасенсов. Но ни одного не нашли. Ученые не раз доказывали: никаких колдунов не существует. И все, кто говорят, что учит ясновидения - врут. Они учат ...пустоте. Это шарлатанство. Оно притягивает других жуликов. Эдакое магическое МММ. Одни шулеры плодят других. Благодатная поляна для работы. Люди, которых обманули экстрасенсы, потом боятся расписываться в своей недальновидности. Из-за чего не идут в полицию. Хотя у меня есть случаи, когда облапошивали и на 200 тысяч рублей, и на 5 миллионов. А курсы эти работают по примитивной схеме: экстрасенсы создают искусственно магическую ширму, затем говорят человеку, что он особенный (маг или ведьма). И после этого шоу легковерный клиент отдает деньги.

Осознание обмана приходит уже потом, когда карманы пусты.

ПРАВОСЛАВНЫХ КОЛДУНОВ НЕТ!

Я пошел за советом к протоирею Всеволоду Чаплину. Ведь у того мага в коморке висели иконы. Но совместимо ли православие и экстрасенсорика?

- Да нет никаких православных экстрасенсов!. Все средства духовного врачевания в церкви известны: причастие, исповедь, каноническая молитва, пост. Всякие виды манипуляции над душами людей - это либо обман, либо контакт с нечистым духом. Использовать для этого святыни - кощунство. Его стоит изучить на предмет осквернения предметов религиозного назначения.

- А что делать, если сходил на прием к экстрасенсу?

- Если человек пошел всерьез, а потом еще и действовал по их указаниям - надо исповедоваться. Они потом могут угрожать наложить какую-то порчу. Но поймите: злая сила мощна, но бояться ее не надо. Бог сильнее. Силой Спасителя мы от этой опасности избавляемся.