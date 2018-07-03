Белорусский безвиз помог понять загадочную русскую душу

СЕГОДНЯ 01:05 2018-07-02T21:19:09+03:00

Что празднуют белорусы в День независимости? Какая формула поможет создать общий рынок? За кого на ЧМ болеют сябры? Об этом посол Беларуси в РФ Игорь Петришенко рассказал главному редактору «КП» Владимиру Сунгоркину

Изменить размер текста: A A

ПЛЕЧОМ К ПЛЕЧУ

- Игорь Викторович, мы встретились в преддверии главного государственного праздника Беларуси - Дня независимости. Есть ощущение некой диалектики: вместе строим Союзное государство и одновременно радуемся независимости. Нет ли противоречия?

- Все переплетено в нашей совместной истории. Никаких противоречий не вижу. Мы суверенная страна, которая строит отношения в формате Союзного государства. Правильно сказал президент Беларуси Александр Лукашенко: наш суверенитет - это люди, которые ежедневно искренне и честно делают свою работу.

Беларусь - единственная из постсоветских республик решала вопрос о главном празднике всенародным голосованием. Дата связана не с распадом СССР, как некоторые думают. А с днем освобождения Минска от фашистов - 3 июля 1944 года.

В той страшной войне мы потеряли треть населения. Плечом к плечу с россиянами, народами других республик вышибли врага со своих земель. А потом вместе поднимали страну. В Минске оставалось всего пять-шесть зданий, которые уцелели. Кстати, проспект Независимости построили по проектам ленинградских архитекторов.

Только у нас с вами есть большие общие праздники. 2 апреля - День единения народов Беларуси и России. 9 мая - День Победы. 22 июня - памятная дата начала Великой Отечественной войны. В прошлом году 25-летие дипотношений отмечали. В следующем отпразднуем 20-летие Союзного государства.

РЕПЕТИЦИЯ БЕЗВИЗА

- Можно догадаться, за чью сборную на чемпионате мира болеете.

- Это не секрет. Само собой за российскую. Оле-оле! (Смеется.) Как и большинство белорусов. Москва сейчас гремит. Гостей очень много, ходят с широко открытыми глазами, радуются. Ждем, что это веселье вскоре переместится к нам. Готовимся ко Вторым Европейским играм, которые пройдут в 2019 году.

- Здорово, что огромное количество гостей увидят нормальную страну, а не диктатуру, как на Западе преподносят. Как сейчас произошло с Россией - сотни тысяч туристов убедились, что здесь не ходят в ушанках зимой и летом мрачные люди, которые боятся друг друга.

- Кстати, помог туристам понять загадочную русскую душу и так называемый союзный безвиз. К ЧМ подписали спортивное соглашение. Оно позволило иностранцам передвигаться между РФ и РБ в безвизовом режиме во время чемпионата. Нужен только паспорт болельщика.

- Репетиция безвиза удалась?

- Все работает! Пограничные и миграционные службы постоянно на связи. Со стороны Беларуси - никаких преград на границе. При въезде в РФ проверки все-таки устраивают. Но мы понимаем - безопасность на первом месте.

Только за первую неделю чемпионата через республику проехало больше шести тысяч болельщиков. Соглашение распространится и на Евроигры. Сейчас эксперты вовсю трудятся, чтобы оно работало не только во время этих мероприятий, а всегда.

МОЛОКОМ ВСЕГДА ВЫРУЧИМ

- Есть подобная рабочая формула к вспыхивающим временами конфликтам с нашим Россельхознадзором? Можно ли сделать, чтобы, как и болельщики, к нам свободно колбаса и молоко «ездили»?

- Беларусь везет в Россию то же, что и на собственный рынок. Не делим: вот это для себя, а это соседям. Наши ГОСТы порой даже строже, чем нормы в ЕС и Евразийском союзе. Поставляем продукты в 90 стран мира, и ни у кого нет вопросов. А тут пили молочку, все были живы-здоровы. Как вдруг на следующий день антибиотик увидели. Претензии часто надуманные. Это не только моя точка зрения. 13 июня Евразийская экономическая комиссия отметила нарушения Россельхознадзором правил ЕАЭС.

Аграрии подсчитали, что семь миллионов тонн молока не хватает РФ. Сразу это количество не восстановить, поголовье не обеспечить. Мы же всегда поможем. Готовы совместно с Россией создавать крупные холдинги. Вот она, рабочая формула, - создать единый агропромышленный рынок. Эта идея звучала 19 июня на Высшем Госсовете Союзного государства, где встречались президенты Александр Лукашенко и Владимир Путин.