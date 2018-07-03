Японию в матче с Бельгией на ЧМ-2018 напутствовал супергерой из комиксов, но это не уберегло их от "харакири"

СЕГОДНЯ 00:44 2018-07-03T01:33:13+03:00

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Матч Бельгия - Япония на стадии 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2018 стал последним для Ростова-на-Дону. Мундиаль покидал Левый берег Дона этой игрой.

ЯПОНЦАМ ПРЕДЛАГАЛИ БИЛЕТЫ ИСПАНЦЫ

2 часа ночи 2 июля, день игры. Аэропорт «Домодедово». К группе из десятка японцев, которые летят на игру с Бельгией в Ростов-на-Дону, подходит испанский болельщик с невероятно грустным лицом.

- Друзья, не хотите ли купить билеты на четвертьфинал с участием вашей команды? - и достает из кармана пачку из десятка билетов.

Братание бельгийцев с казаками.Фото: REUTERS

- Оооо! - удивленно заокали японские фанаты, смотря на пачку билетов. И вместо того, чтобы попытаться договориться о цене, они начали ее фотографировать своими гаджетами.

- Ну как же, - растерянно дрожал голос испанца, чью команду несколько часов назад в «Лужниках» разбили россияне. - Ну купите, может, пожалуйста? - пытался он «толкнуть» товар. - Мы с друзьями верили в команду, но сейчас вообще не хочется смотреть футбол.

- Не-не-не! Мы же не знаем, сыграет ли Япония в четвертьфинале. Игра с Бельгией сегодня, - ответили расчетливые японские фанаты и заставили ретироваться обескураженного испанца восвояси, а сами пошли на посадку на рейс до Ростова-на-Дону.

Уже в донской столице японцы показали себя достаточно дисциплинированными и строгими. Выстроившись в очередь к маршрутке, которая ходит от новенького аэропорта «Платов» каждые полчаса, они стали ждать своего череда. Но, когда же к маршрутке подъехал большой автобус с надписью «Бесплатный проезд для болельщиков ЧМ-2018», они благодаря помощи волонтеров переместились в другой транспорт. Но, доехав же до конечной остановки, ж/д вокзал Ростова, они не сразу выходили из салона, не до конца понимая, что автобус доехал до конечной.

МАЙКИ С ТОМЕРОМ САВОЙЕЙ

В день игры Бельгия - Япония в городе чувствовалась небольшая грусть. Этим матчем город Ростов-на-Дону провожал чемпионат мира по футболу с новенького стадиона. Встреча 1/8 финала была последней на «Ростов Арене» и после нее жителям города останется только большая фан-зона с прямыми трансляциями матчей ЧМ-2018 до конца турнира. Донской город подарил миру бразильского фаната-мема Томера Савойю с его «Офигенно, братан!». И на Набережной Дона во всю уже торгуют майки с его ставшей легендарной фразой.

Он же успел влюбить в себя всех жителей города, прославив Ростов в далекой Бразилии.

Тонкий "троллинг" японцев - есть палочкой для суши попкорн.Фото: REUTERS

В день последней игры ЧМ-2018 в Ростове было немало соотечественников Томера и колумбийцев. Первым не досталось билетов на игру с Мексикой, которая предваряла ростовский матч. Поэтому игру они смотрели в фан-зоне Ростова-на-Дону, активно фотографируясь с местными. Некоторые же расположились в кафе на Набережной и следили за матчем в 30-градусный зной. А вот среди колумбийцев были те, кто просчитались с билетами. Они думали, что их команда станет второй в группе H и сыграет на Дону. Не вышло. Колумбия выиграла свою группу и свой поединок проведет 3 июля в Москве против Англии на стадионе «Спартак».

- Была ни была, у нас все равно на руках были билеты на матч, так что сегодня мы приехали на игру Бельгия - Япония, терять нечего, - признаются южноамериканцы, а потом, засмеявшись, добавляют. - И болеть будем сегодня за Японию, которая оказалась на месте нашей команды!

ДОНСКОЙ КОЛОРИТ ДЛЯ ЯПОНЦЕВ

В Ростове на этом ЧМ уже побывали шумные мексиканские и бразильские фаны, всемирно известные исландские болельщики. Японцы же стали для донской столицы немного экзотичными персонажами. Но эта экзотика столкнулась в Ростове-на-Дону с местным колоритом. Например, в аэропорту «Платов» был казачий хор вперемежку с японскими барабанщиками.

А в центре Ростова-на-Дону в шолоховском музее для азиатских фанатов показали местные традиции. Туристы из далекого Токио пустились в пляс и попробовали свои силы в казачьих танцах, покидая все эти аттракционы с широкой улыбкой на лице.

От счета 2:0 удивились даже японцы.Фото: REUTERS

Но, наверное, пик крутизны в погружении в ростовский колорит произошел у одного из болельщиков, который в майке и шарфе своей сборной с аппетитом на главной улице Ростова-на-Дону, Большой Садовой, поедал шаверму в ожидании матча с Бельгией.

СИЛА "КАПИТАНА ЦУБАСЫ"

Чем ближе становилась игра Бельгия — Япония, тем больше зрителей из двух стран собирались у «Ростов-Арены». На одном из секторов достаточно эффектно "тролили" японцев - бельгийский фанат ел палочкой для суши попкрон.

Баннер с капитаном Цубасой перед игрой.Фото: REUTERS

А когда же первые футболисты сборной Японии вышли на разминку, то на их фан-секторе появилось достаточно необычное и не сразу понятное полотно. «Вперед, к вершинам!» - гласила надпись на английском языке. А на баннере, который появился за воротам японцев, появился супергерой из японского комикса манга «Капитан Цубаса». Это — одно из культовых произведений, по которому фанатеют даже знаменитые мировые футболисты.

Что же началось после перерыва в этой игре! Два гола в ворота бельгийцев от Харагучи и Инуи заставили немало удивиться тысячи зрителей на трибунах и миллионы в Японии и Бельгии. Ян Вертонген возродил интригу в этом поединке на 69-й минуте матча. И финальные 20 минут поединка превратились в невероятный триллер.

Гол от Маруана Феллайни - нокдаун для Японии.Фото: REUTERS

Но в соцсетях пользователи уже успели пошутить: «Судя по тому, сколько фаворитов уже выбыло с чемпионата мира, сценарий к этому турниру писал лично автор «Игры Престолов» Джордж Мартин!».

Феллайни вскоре сделал счет 2:2 и в этот вечер ворвалась перспектива переписать историю. Все дело в том, что в 1970 году в последний раз на ЧМ в плей-офф команда побеждала, отставая на два гола от соперников. Это сделала Германия, которая уступала 0:2 Англии, но в итоге победила 3:2.

Смертельный нокаут - гол Насера Шадли.Фото: REUTERS

Историческое действо свершилось! На последней минуте матча Насер Шадли после ураганно быстрой атаки забил победный гол и вывел в четвертьфинале на Бразилию команду Бельгии.

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