2018-07-03T13:01:27+03:00
Звезды

Леонид Якубович рассказал, как похудел на 20 килограммов

Ведущего «Поле чудес» не узнать
Ольга АНТОНОВА
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Из-за лишнего веса у Якубовича начались проблемы с сердцем, и он сбросил больше 20 кг благодаря диете и спорту. Фото: legion-mediaИз-за лишнего веса у Якубовича начались проблемы с сердцем, и он сбросил больше 20 кг благодаря диете и спорту. Фото: legion-media
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Те, кто смотрит «Поле чудес» каждую пятницу не могли не заметить перемен, которые произошли со внешностью Леонида Якубовича. За короткое время бессменный ведущий смог серьезно сбросить вес и даже как-то помолодеть. В эфире программы Юрия Николаева «Честное слово» он признался, что сподвигло его заняться спортом и сесть на диету. Оказалось, что из-за лишнего веса у Якубовича начались проблемы с сердцем, при весе 102 кг каждое движение давалось ему с трудом.

«Я поднимался на две ступеньки и был уже мокрый», — вспоминает 72-летний артист.

Похудеть более чем на 20 килограммов и обрести хорошую спортивную форму ему помогла дочь Варвара.

«Три года назад Варя занималась теннисом. Я привез ее на корт, но в этот день Варя заниматься передумала. И тогда тренер спросил меня, не хочу ли я попробовать. Я 20 минут помахал ракеткой, а потом меня донесли до скамейки, где я еще два часа изливался потом», - признался шоумен. Тогда он начал заниматься, просто чтобы почувствовать себя лучше, но в итоге теннис попросту спас ведущему жизнь. Правда, пока он осваивал технику владения ракеткой, случилось немало, как это называет Якубович, «приключений». «Я выбил себе колено и бедро, у меня появился «локоть теннисиста», мне мячом попали в глаз, я делал операцию. Зато сейчас играю», — подвел итог телеведущий.

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