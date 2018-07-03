Леонид Якубович рассказал, как похудел на 20 килограммов
Те, кто смотрит «Поле чудес» каждую пятницу не могли не заметить перемен, которые произошли со внешностью Леонида Якубовича. За короткое время бессменный ведущий смог серьезно сбросить вес и даже как-то помолодеть. В эфире программы Юрия Николаева «Честное слово» он признался, что сподвигло его заняться спортом и сесть на диету. Оказалось, что из-за лишнего веса у Якубовича начались проблемы с сердцем, при весе 102 кг каждое движение давалось ему с трудом.
«Я поднимался на две ступеньки и был уже мокрый», — вспоминает 72-летний артист.
Похудеть более чем на 20 килограммов и обрести хорошую спортивную форму ему помогла дочь Варвара.
«Три года назад Варя занималась теннисом. Я привез ее на корт, но в этот день Варя заниматься передумала. И тогда тренер спросил меня, не хочу ли я попробовать. Я 20 минут помахал ракеткой, а потом меня донесли до скамейки, где я еще два часа изливался потом», - признался шоумен. Тогда он начал заниматься, просто чтобы почувствовать себя лучше, но в итоге теннис попросту спас ведущему жизнь. Правда, пока он осваивал технику владения ракеткой, случилось немало, как это называет Якубович, «приключений». «Я выбил себе колено и бедро, у меня появился «локоть теннисиста», мне мячом попали в глаз, я делал операцию. Зато сейчас играю», — подвел итог телеведущий.