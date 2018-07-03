Пять продуктов, которые отнимают у нас силы летом

СЕГОДНЯ 18:20 2018-07-03T18:51:11+03:00

Почему не стоит класть сахар в кофе, пить коньяк на ночь, чем провинилась суперполезная индейка и как не растолстеть от кваса и смузи, рассказывают наши и зарубежные эксперты

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Американские диетологи и физиологи из университета Колорадо составили рейтинг продуктов, которые при определенных обстоятельствах вытягивают из нас жизненную энергию:

1. Коньяк, горькие настойки на травах

Обычно их советуют как раз-таки для бодрости. Но это если выпить за обедом, когда идет выработка «дневных» гормонов, с которыми эти напитки дружат и всячески друг друга поддерживают. А вот если на сон грядущий махнуть стопочку, эффект будет обратным. Крепкий алкоголь плохо взаимодействует с гормоном сна мелатонином: вызывает сонливость, которая не дает отдыха. Ночной сон даже после небольшого количества крепкого спиртного, будет глубоким, но неполноценным, мозгу будет не хватать кислорода (ведь коньяк сначала расширяет, а потом сужает сосуды). И наутро вы проснетесь совсем не отдохнувшим и слабым.

Если же вы хотите расслабиться за ужином, лучше выпить бокал красного вина и закусить сыром. В вине есть антиоксидант ресвератрол, помогающий снять напряжение и спазмы сосудов, в сыре - аминокислота триптофан, облегчающая засыпание, поясняет врач-сомнолог Григорий Аргунович.

2. Сладости

Они быстро повышают уровень глюкозы в организме, который затем резко падает. При этом процессе человек ощущает упадок сил. Потому если вы устали и хотите перекусить, лучше обойтись без сладкого и булочек. Лучше съесть просто кусок зернового хлеба с оливковым маслом. Кстати, это самый быстрый способ быстро утолить голод, подсказывает диетолог-гастроэнтеролог Светлана Бережная. Если предстоит трудный день и надо быть сосредоточенным до вечера, не пейте кофе и чай с сахаром - лучше с медом (в нем более «долгоиграющие» углеводы, которые поддержат энергетический баланс).

3. Мясо индейки

Оказывается, в этом полезном и очень даже диетическом мясе обнаружены протеины (особые белки), обладающие релаксирующим, то есть расслабляющим эффектом. И, съеденная в обед грудка индейки, может некстати вызвать приступ сонливости и упадка сил. Так что лучше готовить индейку на ужин - перед ночным сном ее свойства придутся как раз кстати.

4. Мучные продукты

Они, как и сладости, приводят к перепадам глюкозы в крови, а именно повышают сахар. К тому же продукты с клейковиной (из муки мягких сортов и крахмалистые) «разбухают» в желудке, из-за чего мы чувствуем себя отяжелевшими, ослабевшими и желаем прилечь хоть на полчасика.

5. Жареная пища

Труднее и дольше всего переваривается поджаристая корочка. Организму приходится тратить на ее «перемалывание» в желудке слишком много энергии, к тому же жареная пища раздражающе действует на пищеварительный тракт.

КСТАТИ

А побороть усталость и упадок сил помогут продукты, восполняющие дефицит железа, – шпинат, яблоки, свекла, гречневая крупа, фасоль, а также богатые витаминами В1 и В12, ищите их в хлебе с отрубями, сырах, орехах, зеленом горошке.

НА ЗАМЕТКУ

Не растолстей от летних напитков

В том, что вы можете неожиданно прибавить пару килограммов, диетологи обвинили квас и смузи

Смузи - модный сейчас напиток, представляющий из себя смесь фруктов, ягод или овощей, измельченных в блендере. Напиток очень питателен, быстро насыщает и восстанавливает силы. Но если вы хотите похудеть, поинтересуйтесь ингредиентами - частенько там обнаруживаются мороженое, сливки, банан или щербет. Их легко можно заменить на низкокалорийный кефир, йогурт или мед. В одной порции смузи содержится 150-200 ккал, поэтому нужно расценивать напиток как полноценный перекус и не пить по три порции за раз.

Что касается самого любимого россиянами летнего напитка - кваса, то количество калорий сильно разнится в зависимости от вида. В самодельном домашнем квасе - от 25-27 ккал на 100 граммов напитка. А в том, что продается в пластиковых бутылках и имеет длительный срок хранения - уже до 40 ккал. То есть в стакане такого кваса - 100 килокалорий. Как в приличном бутерброде с колбасой! Также диетолог Светлана Бережная говорит, что квас, как натуральный продукт брожения, конечно, очень полезен и богат кальцием, кремнием и магнием, но тем, у кого проблемы с пищеварением, на него лучше не налегать. Он является желчегонным напитком и может повредить, если у вас проблемы с желудком или поджелудочной.