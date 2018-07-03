Госдума одобрила повышение НДС до 20%

СЕГОДНЯ 19:14 2018-07-03T19:33:43+03:00

НДС – это налог на добавленную стоимость. Он входит в цену любого товара на магазинной полке Фото: Евгения ГУСЕВА

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Законопроект о повышение ставки НДС с 18% до 20% должны принять до окончания весенней сессии – до 29 июля. Иначе невозможно будет сформировать бюджет на следующий год и трехлетку. Судя по тому, что особых возражений ни у депутатов, ни у бизнеса закон не вызвал, повышению быть.

НДС – это налог на добавленную стоимость. Он входит в цену любого товара на магазинной полке или услуги. Сейчас налог по умолчанию равен 18%. Его собираются повысить до 20%. То есть, стоимость многих товаров и услуг тоже вырастет. Это не коснется продуктов, товаров для детей, школьников, печатной продукции и учебников, медицинских товаров и лекарств. Для них действует льготный НДС 10%. Его менять не станут.

НДС – один из главных налогов для федерального бюджета. Он обеспечивает примерно треть всех поступлений в казну. Его повышение на 2% даст бюджету дополнительных 620 млрд руб. в год. Эти деньги пойдут на финансирование национальных проектов в области развития инфраструктуры, здравоохранения и образования.

Экономисты Инистута Гайдара и РАНХиГС проанализировали риски повышения НДС. Они прогнозируют спад экономики на 0,5%. Схема примерно такая: повышение НДС вызывает рост цен - люди покупают меньше товаров. Люди покупают меньше – падает спрос. Вслед за спросом снижается выпуск продукции. Такие экономические последствия.

Правда, в правительстве серьезных рисков не видят. Минфин подсчитал, что инфляция может ускориться в 2019 году в пределах 1,5-4%. По оценкам Центробанка, рост цен из-за налоговых изменений вовсе не превысит 1% в год.